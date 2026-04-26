REPLACED — любовь и ненависть в Феникс-Сити. Рецензия

Жанр Экшен Издатель Thunderful Publishing Разработчик Sad Cat Studios Минимальные требования Процессор Intel Core i5-8400 2,8 ГГц / AMD Ryzen 5 2600 3,4 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570, 8 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11 Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-10505 3,2 ГГц / AMD Ryzen 5 3600 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5600 Дата выхода 14 апреля 2026 года Возрастной ценз От 16 лет Локализация Текст Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S Официальный сайт

Играли на PC

В далёком 2021-м году презентация REPLACED вызвала настоящий фурор среди геймеров — стремительный, зрелищный, брутальный экшен в эстетике киберпанка вызвал живейший отклик в сердцах игроков. К сожалению, путь игры к релизу оказался не столь быстрым, как задумывалось изначально, и вместо планируемого релиза через год, Sad Cat Studios доводила игру ещё пять долгих лет. Но вот момент, наконец, настал, и только запустив REPLACED, сразу же влюбляешься в неё безоглядно! Правда, довольно скоро эти чувства предстоит проверить на прочность…

С первых же секунд REPLACED погружает в густую атмосферу столь знакомого и столь любимого киберпанка. На дворе альтернативные восьмидесятые, в Штатах, где происходит действие, всем заправляют безжалостные корпорации, в обществе — чудовищное социальное расслоение, технологические чудеса соседствуют с беспрецедентным упадком, повальной бедностью и тотальной разрухой, а человеческая жизнь не стоит и ломаного чипа. Так, это точно альтернативные восьмидесятые, или?..

В этом проклятом мире учёный Уоррен Марш разрабатывает прорывной ИИ под названием R.E.A.C.H. (далее — Рич), который должен сделать жизнь людей немного лучше. Но во время одного из экспериментов происходит непредвиденная ситуация — ИИ оказывается в голове ученого и получает полный контроль над его телом. Машина и сама не в восторге от такого поворота, но разобраться в ситуации времени нет — отряд оперативно прибывшей полиции молниеносно зачищает научный комплекс. Чудом спасшись от преследования, Рич в теле Уоррена обнаруживает себя в ничуть не менее «приветливых» местах, где предстоит изо всех сил выживать. Сквозь леса, трущобы, канализации и другие злачные места наш путь лежит назад, в лабораторию в Феникс-Сити, где ждут ответы.

Сюжетные и стилистические источники вдохновения узнаются легко. Тут и обильные визуальные отсылки на «Бегущего по лезвию» и его сиквел, и некоторые стилистические и тематические мотивы из Cyberpunk 2077. А вот сюжетные элементы, боевые сцены и работа «оператора» напрямую отсылают к инди-экшену «Апгрейд». В этой картине также исследовалась тема ИИ в человеческом теле, да и визуальный язык был схож. Например, и там, и там постановщики активно используют приём, где углы камеры динамично дублируют положение героя во время экшен-сцен. Игре этот ход чрезвычайно к лицу, а каждый боевой сегмент ощущается жёстко, стремительно и брутально.

Визуальное повествование в REPLACED в целом на чрезвычайно высоком уровне, как благодаря уверенной режиссуре и эффектной постановке сцен, так и благодаря детализированной графической составляющей. Передний и задний планы скрупулёзно проработаны, каждую сцену можно подолгу разглядывать и подмечать мельчайшие детали, что добавляют происходящему на экране объёма и смысловой глубины — картинка делает мир по-настоящему живым. А вместе с превосходно настроенным эффектом параллакса и динамичными сменами перспективы в переходах между локациями или частями игровых зон, даже простые сцены выглядят очень кинематографично и зрелищно.

Увы, визуальное пиршество частенько и надолго прерывается… всем остальным. Например, довольно длительными и не проматываемыми диалогами. Которые, к тому же, толком не работают ни на развитие героев, ни на углубление вселенной. И их чрезвычайно много — а стоять на месте по несколько минут после адреналиновых сцен особенно утомляет. И, что самое обидное, текстовая экспозиция здесь вообще не нужна — визуальное повествование погружает в мир и историю куда более искусно. Представьте, как, скажем, в Limbo, вам бы после каждого эмоционального эпизода на пальцах рассказывали, что вы увидели и что произойдёт дальше. Звучит несколько неуклюже, правда? А вот в REPLACED это происходит регулярно.

Грузное повествование не идёт на пользу сюжету. Мало того, что регулярно сбивается фокус, так ещё и чрезмерная словоохотливость нарратива напрочь убивает ценность некоторых ключевых для истории тем и моментов. Убери все диалоги из REPLACED, и она бы вообще ничего не потеряла, кроме пары ненужных часов, которые требуются на прохождение. Впрочем, затянутость есть и в других аспектах…

⇡#Больше не лучше

Как я уже упоминала, поставлены экшен-сцены отменно, да и основа боевой системы, пусть и обычная, но крепкая. Для сражений REPLACED предлагает формат двухмерного «битемапа», где у героя в арсенале есть обычный удар дубинкой, крепкая оплеуха крюком для разбивания щитов, уклонение, парирование, а ещё огнестрел, который накапливает заряд в ходе побоища и затем может одним выстрелом уложить какого-нибудь особенно назойливого противника. Также во второй половине игры откроются особые усиления для пистолета, что позволят наносить урон по области или, скажем, пробивать одним выстрелом нескольких врагов.

Супостатов немало — помимо стандартных груш для битья есть упомянутые выше враги со щитами. Или же встречаются особенно крепкие детины, некоторые из которых ещё и носят броню, которую придется «спиливать». А ещё вас ждёт целый набор врагов поизворотливее и опаснее, вроде стрелков, что стараются держаться за спинами товарищей, и всяких ловких противников-ниндзя, по которым ещё и не проходят стандартные атаки — возможность нанести урон откроется только после парирования трех ударов подряд. И, разумеется, в REPLACED есть боссы, с которыми придётся изрядно повозиться, изучив последовательности их атак и особенности.

В целом, учитывая довольно интересные визуальные обстоятельства (например, драку в свете проектора или эффектный мордобой под проливным дождём) и сочную регистрацию попаданий, боевой системой я осталась довольна. Хотя и не скрою, уже с середины игры разработчики немного потеряли баланс — схватки то встречались слишком редко, то, наоборот, чуть ли не на каждом шагу. А ближе к финалу длинные изматывающие секции шли чуть ли не встык. Что изрядно утомило и едва не убило желание доигрывать в REPLACED.

Впрочем, забросить прохождение можно и раньше, ведь затянутые и несбалансированные механики встречаются и за пределами боёв. Например, во время посредственно настроенных платформенных секций. Движения героя в этих сегментах неловкие, временные окна для действий неочевидны, а визуальные ориентиры для действий вообще не помогают в понимании куда и когда прыгать и перелезать. И, возвращаясь к проблематике чувства меры — платформинговых секций много, они затянуты и ничего не прибавляют игре на эмоциональном уровне. Разве что раздражают.

И это я ещё не упомянула безумно растянутые «спокойные» игровые отрезки в поселениях, где вам предстоит ходить, говорить и выполнять не самые увлекательные побочные квесты. И, конечно, всё это сопровождается тонной текстовой экспозиции, хотя можно было обойтись и парой слов.

Когда всё это перечисляешь, возникает ощущение, что REPLACED зачем-то искусственно растягивали. Будто бы разработчики решили, что крепко сбитая игра на пять-шесть часов — это плохо, и растянули прохождение на десять с лишним, начинив проект далеко не самыми увлекательными занятиями. И хотя, в общем, впечатление от REPLACED преимущественно положительное — её сильные стороны сложно затмить, — оно изрядно смазано очевидным стремлением сделать игру больше и дольше.

Достоинства:

потрясающе эффектный визуальный стиль;

чрезвычайно зрелищная постановка;

простая, но приятная боевая система…

Недостатки:

…которая под занавес начинает слегка утомлять;

множество затянутых сегментов и общее отсутствие чувства меры;

платформенные эпизоды вызывают смешанные чувства.

Графика Визуальное исполнение — безусловно, самая сильная часть проекта. Картинка в REPLACED атмосферная, эффектная, скрупулёзно детализованная, а уж как лихо здесь орудует виртуальный «оператор» — настоящее пиршество для глаз. Звук Звуковая палитра тоже выдающаяся, особенно удались объёмные эффекты в экшен-сценах, а также штришки, добавляющие настроения и живости локациям. И, конечно, куда же в киберпанковом произведении да без пронзительных синтов в саундтреке — треки в моменте звучат отлично, пусть и не окажутся в моём личном плейлисте. Одиночная игра Стильное и эффектное киберпанк-приключение, увы, не без досадных недостатков. Оценочное время прохождения Чуть более десяти часов; пятнадцать, если по дороге к финалу захотите выполнить большинство сторонних активностей. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Выдающийся визуальный язык REPLACED и её удачные механики соседствуют с проблемами с балансом, перегруженным нарративом и неудачными гейм-дизайнерскими решениями. Жаль упущенных возможностей — игра могла стать выдающейся, а вышла просто хорошей.

Оценка: 7,5/10

Подробнее о системе оценок

Видео: