Forza Horizon 6 — в Японию с ветерком. Рецензия

Жанр Гонки Издатель Microsoft Studios Разработчик Playground Games, Turn 10 Studios Минимальные требования Процессор Intel Core i5-8400 2,8 ГГц / AMD Ryzen 5 1600 3,2 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 6500 XT, 167 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-12400F 2,5 ГГц / AMD Ryzen 5 5600X 3,5 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 12 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6700 XT Дата выхода 19 мая 2026 года Возрастной ценз От 3 лет Локализация Текст Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S Официальный сайт

Играли на Xbox Series S

Рано или поздно местом действия Forza Horizon должна была стать Япония. По многим причинам это одна из главных автомобильных стран мира: там придумали соревнования по дрифту, есть множество автодромов и трасс, плюс, в конце концов, это родина Toyota, Mazda, Honda и других знаменитых производителей. В Forza Horizon 6 постарались ничего из этого не забыть, и игра получилась отличной — более масштабной, чем предшественница, и столь же беспощадно пожирающей свободное время благодаря огромному количеству развлечений на каждом повороте.

Как и в прошлых играх серии, разработчики постарались не перетаскивать в виртуальную Японию те или иные настоящие города и районы, а сделать что-то вроде коллажа из самых примечательных регионов страны. Вот ты едешь по уменьшенной версии Токио, собирая в переулках коллекционные предметы, а через пару минут можешь оказаться на рисовых полях или в бамбуковом лесу, наматывая круги далеко за пределами заасфальтированных дорог. Регионы по большей части вымышленные, но явно имеют «исходники» из реального мира — Симанояму, например, на настоящей карте не увидишь, это собирательный образ японских посёлков с очаровательными жилыми домами, стилизованными под классику.

В начале прохождения именно в сельской местности дух Японии ощущаешь лучше всего, а потом посещаешь остальные районы, один другого краше. Отдельные небольшие острова, извилистые горные дороги, заснеженные вершины Альп, промышленные зоны — будто интерактивный набор открыток, который рассматриваешь часами, постоянно находя что-то новое. Не говоря уже о храмах, алтарях и многих других деталях, благодаря которым Япония заметно отличается от локаций из предыдущих частей серии. Впечатляют не только масштабы, но и рельеф карты — здесь гораздо чаще, чем раньше, чередуются подъёмы и спуски, в том числе из-за эстакад и горных серпантинов.

Одним из главных недостатков пятой части называли «несуществующую» систему прогресса — дескать, тебя сразу заваливали роскошными тачками, охотиться было не за чем, в заездах ты мог садиться за руль самых топовых машин и побеждать. Многим такое нравилось, но в Forza Horizon 6 всё же решили подкорректировать структуру кампании. Хотя некоторые крутейшие авто получаешь в начале прохождения (в том числе за наличие на аккаунте прошлых игр серии), в заездах покататься на них не дают — сначала используйте что-нибудь из категории C, потом B и так далее. Поэтому даже неказистым внедорожникам, которые в прошлой игре вечно пылились бы в гараже, находится применение.

Доступ к гонкам, где удастся показать класс на своих блестящих Ferrari и McLaren, открывается постепенно. Катаясь по городу и выполняя разного рода действия, заполняешь две шкалы: «Фестиваль Horizon» и Discover Japan. С первой связаны победы в шоссейных гонках и многих других заездах, а также знакомые фанатам серии скоростные участки, полицейские радары, призовые стенды и всё такое прочее. Очки знакомства с Японией же выдают за завершение мини-историй, поиск японских талисманов, исследование регионов и некоторые испытания — от уличных гонок до доставки еды в забавном грузовичке. Чем активнее заполняешь эти шкалы, тем больше развлечений появляется на карте.

Развлечениями этими шестая часть не сильно отличается от пятой, хотя какие-то нововведения всё же есть. Например, горные гонки с очень сложными маршрутами, практически целиком состоящими из крутых поворотов. Или автосокровища — искать раритетные автомобили нужно по короткому описанию и фотографии, показывающей, где припаркована машина. Плюс в открытом мире теперь регулярно натыкаешься на подержанные тачки, которые можно купить дешевле, чем в виртуальном автосалоне. Есть и новые «сюжетные» заезды, но, как и в прошлой игре, мечтаешь о кнопке, которая позволила бы пропускать диалоги, — слишком наигранно всё звучит, да и ездить хочется, а не слушать переживания автомеханика из-за плохого тюнинга.

Немало новшеств в этой части связано с онлайном и «социалочкой» — в том числе появились слёты водителей, где в одной точке съезжаются игроки, чтобы покрасоваться своими железными конями. Список мультиплеерных режимов пополнился моноклассовыми гонками — все оказываются в равных условиях с одинаковыми машинами, и побеждают прямые руки, а не идеальный тюнинг. А ещё здесь есть возможность… застраивать участок. Теперь мы не просто покупаем дом — мы ещё и делаем его особенным, расставляя украшения и создавая на заднем дворе любые конструкции, в том числе полосы препятствий с трамплинами. Потом можно приглашать туда друзей и хвастаться, но кому это будет интересно — сказать сложно.

Некоторые нововведения кажутся откровенно вымученными — будто разработчики считали формулу пятой части идеальной и слабо представляли, что ещё можно улучшить. И их трудно винить — прошлая игра действительно была чудо как хороша и нуждалась лишь в нескольких исправлениях, в том числе связанных с системой прогресса. Поэтому изменения в Forza Horizon 6, судя по всему, вносили с большой осторожностью. Индивидуализацию машин оставим прежней, но добавим мелочи вроде возможности раскрашивать диски в разные цвета. Карту увеличим, но сделаем быстрое перемещение бесплатным, чтобы игроки не обанкротились.

И когда в игре проводишь очередную бессонную ночь, понимаешь, что именно этого ты и хотел — знакомую Forza Horizon в новых декорациях. Игру, где постоянно что-то происходит, а каждое твоё действие имеет смысл. Едешь аккуратно — получаешь бонусы за аккуратность. Крушишь все на своём пути — получаешь бонусы за то, что крушишь всё на своём пути. Заехал в бамбуковый лес, сбил пару деревьев, наверху появился счётчик комбо — решаешь провести тут минут пять, дрифтуя и зарабатывая очки, которые потом потратишь на бонусы для любимой машины. Отправляешься на гонку — по пути собираешь несколько коллекционных предметов, фотографируешь автомобили для альбома и разгоняешься до 300 км/ч перед полицейским радаром.

Чувство потока поддерживает в том числе ИИ-помощник «Анна». Теперь в открытом мире можно вызвать её и спросить, что вам делать дальше, а она предложит несколько разных заездов (например, гонку по грунту, чемпионат и соревнование по дрифту), после чего автоматически отметит нужное место на карте и вы сразу сможете туда отправиться. Плюс там же можно перейти в список сезонных событий фестиваля — это такой же, как в прошлой игре, набор обновляющихся заданий и испытаний, за выполнение которых дают эксклюзивные машины. Единственный минус этой функции связан с многоэтапными чемпионатами — после прохождения первой гонки следующую нужно искать на карте самому, «Анна» почему-то её не показывает.

***

От Forza Horizon 6 многого не требовалось — фанатам пятой части хотелось того же, но в декорациях современной Японии, и именно это они получили. Есть удачные нововведения, особенно в плане системы прогресса и мультиплеерных соревнований. Есть совсем странные — будто их добавили только ради того, чтобы список особенностей игры на коробке с диском выглядел солиднее. Как бы то ни было, Forza Horizon 6 получилась отличной аркадной гонкой, предлагающей безграничную свободу и награждающей за каждую проведенную в ней минуту.

Достоинства:

огромная карта по мотивам самых разных уголков Японии — от насыщенного Токио до тихой сельской местности и заснеженных гор;

система прогресса побуждает часто кататься на не самых лучших тачках;

несколько сотен автомобилей на любой вкус;

разнообразные развлечения на каждом шагу, от коллекционных предметов до непростых испытаний;

приятные мелкие изменения вроде более полезного ИИ-помощника.

Недостатки:

диалоги в «сюжетных» сценах всё ещё нельзя пропускать, хотя хотелось бы;

возможность украшать участок около своего дома кажется нововведением ради нововведения.

Графика Размеры карты и большие перепады высот, а также внешнее разнообразие регионов не перестают впечатлять — даже спустя десятки часов натыкаешься на детали и пейзажи, которые ещё не видел. Звук Одна из лучших подборок синтвейва и поп-музыки в гоночных играх — с радиостанции Horizon Wave невозможно переключиться на что-то другое. Одиночная игра Две раздельные системы прогресса побуждают заниматься всем подряд, чтобы открывать всё больше развлечений. А после прохождения захочется заходить в игру как минимум раз в неделю ради призов в сезонных испытаниях. Оценочное время прохождения 25 часов, если важно завершить все заезды, связанные с фестивалем Horizon. После этого в игре останется ещё очень много неизученного контента. Коллективная игра Девять мультиплеерных режимов, включая классические гонки и соревнования по дрифту, а также «Вышибала» и «Прятки», знакомые по прошлой игре. Но даже если в мультиплеерное меню вы не будете заходить, социальные элементы в открытом мире дадут о себе знать — либо аватары других игроков увидите на дороге, либо встретитесь с ними на слётах водителей. Общее впечатление Новая Forza Horizon в новом регионе — многим этого было достаточно, и они получили то, чего хотели. Шестая часть предлагает улучшенную систему прогресса, больше социальных элементов и некоторые другие нововведения, благодаря которым оторваться от игры стало ещё труднее.

Оценка: 9,0/10

Подробнее о системе оценок

Forza Horizon 6

Видео: