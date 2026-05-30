Сегодня 30 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Игры F Forza Horizon 6 — в Японию с ветерком. Р...
реклама
Игры
Самое интересное в новостях

Forza Horizon 6 — в Японию с ветерком. Рецензия

 
3DNews рекомендует! Ещё до релиза Forza Horizon 6 было понятно, что перенос серии в Японию привлечёт внимание огромной аудитории. Так и вышло — уже в первые дни с ней ознакомились миллионы людей. Выясняем, отличается ли Forza Horizon 6 чем-то от пятой части или всё ограничилось сакурами, Фудзиямой и японской музыкой на радио
⇣ Содержание
Жанр Гонки
Издатель Microsoft Studios
Разработчик Playground Games, Turn 10 Studios
Минимальные требования Процессор Intel Core i5-8400 2,8 ГГц / AMD Ryzen 5 1600 3,2 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 6500 XT, 167 Гбайт на жёстком диске
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-12400F 2,5 ГГц / AMD Ryzen 5 5600X 3,5 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 12 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6700 XT
Дата выхода 19 мая 2026 года
Возрастной ценз От 3 лет
Локализация Текст
Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S
Официальный сайт

Играли на Xbox Series S

Рано или поздно местом действия Forza Horizon должна была стать Япония. По многим причинам это одна из главных автомобильных стран мира: там придумали соревнования по дрифту, есть множество автодромов и трасс, плюс, в конце концов, это родина Toyota, Mazda, Honda и других знаменитых производителей. В Forza Horizon 6 постарались ничего из этого не забыть, и игра получилась отличной — более масштабной, чем предшественница, и столь же беспощадно пожирающей свободное время благодаря огромному количеству развлечений на каждом повороте.

#Коннитива

Как и в прошлых играх серии, разработчики постарались не перетаскивать в виртуальную Японию те или иные настоящие города и районы, а сделать что-то вроде коллажа из самых примечательных регионов страны. Вот ты едешь по уменьшенной версии Токио, собирая в переулках коллекционные предметы, а через пару минут можешь оказаться на рисовых полях или в бамбуковом лесу, наматывая круги далеко за пределами заасфальтированных дорог. Регионы по большей части вымышленные, но явно имеют «исходники» из реального мира — Симанояму, например, на настоящей карте не увидишь, это собирательный образ японских посёлков с очаровательными жилыми домами, стилизованными под классику.

Токио значительно меньше, чем в реальной жизни, но всё равно это самый крупный город в истории серии

Токио значительно меньше, чем в реальной жизни, но всё равно это самый крупный город в истории серии

В начале прохождения именно в сельской местности дух Японии ощущаешь лучше всего, а потом посещаешь остальные районы, один другого краше. Отдельные небольшие острова, извилистые горные дороги, заснеженные вершины Альп, промышленные зоны — будто интерактивный набор открыток, который рассматриваешь часами, постоянно находя что-то новое. Не говоря уже о храмах, алтарях и многих других деталях, благодаря которым Япония заметно отличается от локаций из предыдущих частей серии. Впечатляют не только масштабы, но и рельеф карты — здесь гораздо чаще, чем раньше, чередуются подъёмы и спуски, в том числе из-за эстакад и горных серпантинов.

Одним из главных недостатков пятой части называли «несуществующую» систему прогресса — дескать, тебя сразу заваливали роскошными тачками, охотиться было не за чем, в заездах ты мог садиться за руль самых топовых машин и побеждать. Многим такое нравилось, но в Forza Horizon 6 всё же решили подкорректировать структуру кампании. Хотя некоторые крутейшие авто получаешь в начале прохождения (в том числе за наличие на аккаунте прошлых игр серии), в заездах покататься на них не дают — сначала используйте что-нибудь из категории C, потом B и так далее. Поэтому даже неказистым внедорожникам, которые в прошлой игре вечно пылились бы в гараже, находится применение.

Фоторежим включается одним нажатием, и пользоваться им хочется постоянно

Фоторежим включается одним нажатием, и пользоваться им хочется постоянно

Доступ к гонкам, где удастся показать класс на своих блестящих Ferrari и McLaren, открывается постепенно. Катаясь по городу и выполняя разного рода действия, заполняешь две шкалы: «Фестиваль Horizon» и Discover Japan. С первой связаны победы в шоссейных гонках и многих других заездах, а также знакомые фанатам серии скоростные участки, полицейские радары, призовые стенды и всё такое прочее. Очки знакомства с Японией же выдают за завершение мини-историй, поиск японских талисманов, исследование регионов и некоторые испытания — от уличных гонок до доставки еды в забавном грузовичке. Чем активнее заполняешь эти шкалы, тем больше развлечений появляется на карте.

#Что-то новенькое

Развлечениями этими шестая часть не сильно отличается от пятой, хотя какие-то нововведения всё же есть. Например, горные гонки с очень сложными маршрутами, практически целиком состоящими из крутых поворотов. Или автосокровища — искать раритетные автомобили нужно по короткому описанию и фотографии, показывающей, где припаркована машина. Плюс в открытом мире теперь регулярно натыкаешься на подержанные тачки, которые можно купить дешевле, чем в виртуальном автосалоне. Есть и новые «сюжетные» заезды, но, как и в прошлой игре, мечтаешь о кнопке, которая позволила бы пропускать диалоги, — слишком наигранно всё звучит, да и ездить хочется, а не слушать переживания автомеханика из-за плохого тюнинга.

Чтобы найти некоторые раритетные тачки, придётся потрудиться

Чтобы найти некоторые раритетные тачки, придётся потрудиться

Немало новшеств в этой части связано с онлайном и «социалочкой» — в том числе появились слёты водителей, где в одной точке съезжаются игроки, чтобы покрасоваться своими железными конями. Список мультиплеерных режимов пополнился моноклассовыми гонками — все оказываются в равных условиях с одинаковыми машинами, и побеждают прямые руки, а не идеальный тюнинг. А ещё здесь есть возможность… застраивать участок. Теперь мы не просто покупаем дом — мы ещё и делаем его особенным, расставляя украшения и создавая на заднем дворе любые конструкции, в том числе полосы препятствий с трамплинами. Потом можно приглашать туда друзей и хвастаться, но кому это будет интересно — сказать сложно.

Некоторые нововведения кажутся откровенно вымученными — будто разработчики считали формулу пятой части идеальной и слабо представляли, что ещё можно улучшить. И их трудно винить — прошлая игра действительно была чудо как хороша и нуждалась лишь в нескольких исправлениях, в том числе связанных с системой прогресса. Поэтому изменения в Forza Horizon 6, судя по всему, вносили с большой осторожностью. Индивидуализацию машин оставим прежней, но добавим мелочи вроде возможности раскрашивать диски в разные цвета. Карту увеличим, но сделаем быстрое перемещение бесплатным, чтобы игроки не обанкротились.

Как будто играешь в Fallout 4 с её строительством базы

Как будто играешь в Fallout 4 с её строительством базы

И когда в игре проводишь очередную бессонную ночь, понимаешь, что именно этого ты и хотел — знакомую Forza Horizon в новых декорациях. Игру, где постоянно что-то происходит, а каждое твоё действие имеет смысл. Едешь аккуратно — получаешь бонусы за аккуратность. Крушишь все на своём пути — получаешь бонусы за то, что крушишь всё на своём пути. Заехал в бамбуковый лес, сбил пару деревьев, наверху появился счётчик комбо — решаешь провести тут минут пять, дрифтуя и зарабатывая очки, которые потом потратишь на бонусы для любимой машины. Отправляешься на гонку — по пути собираешь несколько коллекционных предметов, фотографируешь автомобили для альбома и разгоняешься до 300 км/ч перед полицейским радаром.

Чувство потока поддерживает в том числе ИИ-помощник «Анна». Теперь в открытом мире можно вызвать её и спросить, что вам делать дальше, а она предложит несколько разных заездов (например, гонку по грунту, чемпионат и соревнование по дрифту), после чего автоматически отметит нужное место на карте и вы сразу сможете туда отправиться. Плюс там же можно перейти в список сезонных событий фестиваля — это такой же, как в прошлой игре, набор обновляющихся заданий и испытаний, за выполнение которых дают эксклюзивные машины. Единственный минус этой функции связан с многоэтапными чемпионатами — после прохождения первой гонки следующую нужно искать на карте самому, «Анна» почему-то её не показывает.

Подержанные машины чаще всего стоят недорого, так что покупаешь их ради коллекции, не задумываясь

Подержанные машины чаще всего стоят недорого, так что покупаешь их ради коллекции, не задумываясь

***

От Forza Horizon 6 многого не требовалось — фанатам пятой части хотелось того же, но в декорациях современной Японии, и именно это они получили. Есть удачные нововведения, особенно в плане системы прогресса и мультиплеерных соревнований. Есть совсем странные — будто их добавили только ради того, чтобы список особенностей игры на коробке с диском выглядел солиднее. Как бы то ни было, Forza Horizon 6 получилась отличной аркадной гонкой, предлагающей безграничную свободу и награждающей за каждую проведенную в ней минуту.

Достоинства:

  • огромная карта по мотивам самых разных уголков Японии — от насыщенного Токио до тихой сельской местности и заснеженных гор;
  • система прогресса побуждает часто кататься на не самых лучших тачках;
  • несколько сотен автомобилей на любой вкус;
  • разнообразные развлечения на каждом шагу, от коллекционных предметов до непростых испытаний;
  • приятные мелкие изменения вроде более полезного ИИ-помощника.

Недостатки:

  • диалоги в «сюжетных» сценах всё ещё нельзя пропускать, хотя хотелось бы;
  • возможность украшать участок около своего дома кажется нововведением ради нововведения.

Графика

Размеры карты и большие перепады высот, а также внешнее разнообразие регионов не перестают впечатлять — даже спустя десятки часов натыкаешься на детали и пейзажи, которые ещё не видел.

Звук

Одна из лучших подборок синтвейва и поп-музыки в гоночных играх — с радиостанции Horizon Wave невозможно переключиться на что-то другое.

Одиночная игра

Две раздельные системы прогресса побуждают заниматься всем подряд, чтобы открывать всё больше развлечений. А после прохождения захочется заходить в игру как минимум раз в неделю ради призов в сезонных испытаниях.

Оценочное время прохождения

25 часов, если важно завершить все заезды, связанные с фестивалем Horizon. После этого в игре останется ещё очень много неизученного контента.

Коллективная игра

Девять мультиплеерных режимов, включая классические гонки и соревнования по дрифту, а также «Вышибала» и «Прятки», знакомые по прошлой игре. Но даже если в мультиплеерное меню вы не будете заходить, социальные элементы в открытом мире дадут о себе знать — либо аватары других игроков увидите на дороге, либо встретитесь с ними на слётах водителей.

Общее впечатление

Новая Forza Horizon в новом регионе — многим этого было достаточно, и они получили то, чего хотели. Шестая часть предлагает улучшенную систему прогресса, больше социальных элементов и некоторые другие нововведения, благодаря которым оторваться от игры стало ещё труднее.

Оценка: 9,0/10

Подробнее о системе оценок

Forza Horizon 6
Forza_Horizon_6_review_13.jpg
Смотреть все изображения (15)
Forza_Horizon_6_review_14.jpg
Forza_Horizon_6_review_9.jpg
Forza_Horizon_6_review_10.jpg
Forza_Horizon_6_review_11.jpg
Forza_Horizon_6_review_12.jpg
Forza_Horizon_6_review_5.jpg
Forza_Horizon_6_review_6.jpg
Forza_Horizon_6_review_7.jpg
Forza_Horizon_6_review_8.jpg
Forza_Horizon_6_review_1.jpg
Forza_Horizon_6_review_2.jpg
Forza_Horizon_6_review_3.jpg
Forza_Horizon_6_review_4.jpg
Forza_Horizon_6_review_15.jpg
Смотреть все
изображения (15)

Видео:

     
     
    3DNews рекомендует!
    ⇣ Содержание
    Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
    Материалы по теме
    Microsoft начала убирать с геймпадов для Xbox порт для аксессуаров
    Дождались Японию: за неделю в Forza Horizon 6 сыграло 6 миллионов человек
    Forza Horizon 6 только вышла, а уже обогнала по пиковому онлайну в Steam все другие игры Xbox
    Zero Parades: For Dead Spies — шпион, выйди вон. Рецензия
    Gamesblender № 777: «революционные» процессоры Nvidia, разделение Embracer и анонсы Warhammer Skulls
    INDUSTRIA 2 — черновая отделка. Рецензия
    Теги: forza horizon 6, гонки, рецензия
    forza horizon 6, гонки, рецензия
    ⇣ Комментарии
    Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
    Все комментарии премодерируются.
    Комментарии загружаются...

    © 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

    выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

    При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
    российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

    Яндекс.Метрика

    window-new
    Контакты Поиск Реклама О сайте
    Soft
    Hard
    Тренды 🔥
    Роскомнадзор усилил блокировку Telegram, взявшись за MTProto-прокси
    YouTube начал ограничивать доступ к видео и трансляциям для пользователей с VPN
    Тим Суини раскритиковал Valve за повышение цен Steam Deck и припомнил Гейбу Ньюэллу яхту за полмиллиарда
    Почти половина мобильных роутеров провалила тесты «МегаФона»
    Acer представила «доступный всем» игровой ноутбук Nitro 16 с Ryzen 9 9955HX3D и GeForce RTX 5070 Ti
    Новая статья: Forza Horizon 6 — в Японию с ветерком. Рецензия 45 мин.
    Microsoft проигнорировала баги Windows, а потом пригрозила уголовным делом исследователю за их публикацию 53 мин.
    Открытое тестирование мрачного экшена Mistfall Hunter с нестандартной механикой эвакуации стартует 15 июня 2 ч.
    OpenAI отправит на пенсию ИИ-модели GPT-4.5 и o3 до конца лета 2 ч.
    «Как в оригинальной игре, но больше и лучше»: разработчики ремейка «Готики» рассказали об особенностях боевой системы 4 ч.
    Gartner: большинство кастомных ИИ-моделей и проектов генеративного ИИ ожидает провал 5 ч.
    Fable всё-таки не выйдет в 2026 году — в том числе из-за GTA VI 5 ч.
    Ролевая игра The Witch's Bakery подружит геймеров с общительной ведьмой-пекарем из Парижа — релиз намечен на август 6 ч.
    Дополнение «Баллады прошлого» к The Witcher 3 станет «прологом» к будущему «Ведьмака» 7 ч.
    Кроссовер с Clair Obscur, онлайн-кооператив и элементы 3D: инсайдеры поделились новыми подробностями ремейка Rayman Legends 8 ч.
    ASRock анонсировала игровые мониторы Taichi и Phantom Gaming на базе QD-OLED и Tandem OLED 21 мин.
    Анонсирован 120-мм корпусный вентилятор Eurocase EU-FN120ARGB_8+14 с тихой работой и ARGB-подсветкой 23 мин.
    Acer представила пятёрку игровых мониторов Predator и Nitro с частотой обновления до 540 Гц и разрешением до 4K 4 ч.
    FuriosaAI и Broadcom создадут ИИ-ускоритель для платформы инференса для агентной эры 4 ч.
    Dell представила самый лёгкий ноутбук XPS — килограммовый XPS 13 c Intel Wildcat Lake и ценой от $599 5 ч.
    Утечка показала iPhone 18 Pro в цвете «Тёмная вишня» — он может стать новым трендом для Android 5 ч.
    ASRock выпустит видеокарту Radeon RX 9070 XT Taichi 10th Anniversary Edition по случаю 10-летия бренда Taichi 5 ч.
    Acer показала портативную консоль Nitro Blaze Link для трансляции игр с ПК по Wi-Fi 5 ч.
    Acer представила флагманский игровой ноутбук Predator Helios 18 с чипами Core Ultra 9 290HX и RTX 5090 6 ч.
    Работа МКС будет продлена до 2030 года, даже если Россия уйдёт со станции 6 ч.