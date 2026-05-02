Pragmata — космический батя. Рецензия

Жанр Приключение, экшен Издатель Capcom Разработчик Capcom Минимальные требования Процессор Intel Core i5-8500 4,1 ГГц / AMD Ryzen 5 3500 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6/8 Гбайт видеопамяти, например NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5500 XT, 40 Гбайт на накопителе, аккаунт в Steam Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-8700 4,6 ГГц / AMD Ryzen 5 5500 4,9 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2060 Super/ AMD Radeon RX 6600 Дата выхода 17 апреля 2026 года Локализация Текст и звук Платформы PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2

Играли на PS5

Pragmata настолько долго в фоновом режиме варилась в стенах Capcom, что вполне себе могла повторить судьбу Deep Down, так и не добравшуюся до игроков. Однако на этот раз, пусть и спустя несколько переносов, студии всё-таки удалось довести сложный проект до релиза. И тут как раз тот редкий случай, когда из производственного ада выбралось не что-то вымученное, которое бы уже выпустить и забыть, как страшный сон, а одна из самых уникальных игр последних лет. Она совершенно не стесняется быть местами дурацкой и черпать вдохновение из прошлого, и при этом предлагает отличную химию между персонажами и настолько крепкий геймплей, что оторваться получается лишь после нескольких прохождений подряд.

⇡#В космосе ты не один

Экшены Capcom, традиционно, не слишком хороши в плане сюжетов. Pragmata тоже попала в эту категорию. Глобально она пытается рассказывать о том, что же именно произошло на лунной базе, с которой внезапно пропали все люди, но делает это в привычном стиле японской научной фантастики а-ля Vanquish, т.е. довольно бредово, поэтому на основном повествовании не слишком концентрируешься. Надо сходить туда и включить вот это, по пути уничтожив гигантскую махину — ну, значит, надо, кто я такой, чтобы спорить.

Главное в игре всё-таки не это, а взаимоотношения между протагонистом Хью и девочкой-андроидом Дианой (та самая «прагмата»), вокруг которых вертится всё: и геймплей, и немалая часть истории. Причём студия подошла к новому проекту в неофициальном жанре «симулятора бати» довольно нетривиально. Во-первых, в отличие от вусмерть «сурьёзных» The Last of Us, God of War 2018 года или же первого сезона The Walking Dead, Pragmata не опирается на мрачняк и какие-либо конфликты. Персонажи мгновенно находят общий язык, постоянно шутят и болтают на самые разные темы, а само прохождение, несмотря на отнюдь не оптимистичную обстановку, больше похоже на легковесное приключение благодаря гигантскому количеству милых и смешных взаимодействий, а заодно дурацким (в хорошем смысле) моментам.

Во-вторых, разработчики не стали брать привычную по Bioshock Infinite и TLOU модель, когда совершенно бесполезный компьютерный напарник-болванчик носится где-то рядом, невидим для врагов и толком в геймплейном процессе не участвует. Боевая часть Pragmata сконцентрирована на том, чтобы подчеркнуть синергию между персонажами.

Хью пусть и умеет стрелять, но оружие не наносит существенного урона броне роботов. Диана, в свою очередь, бегать с дробовиком не может, но способна взламывать противников и открывать их слабые места. Звучит как задел для асинхронного кооператива, но как раз тут Pragmata и ставит всё с ног на голову. Всё нужно делать единолично: метко стрелять, уворачиваться от ударов, следить, чтобы какая-нибудь железяка не зашла за спину, а параллельно с экшеном передвигаться по лабиринту в мини-игре, чтобы «вскрыть» врага.

На бумаге, скриншотах и видео всё это может выглядеть хаотично и перегружено — вероятно, переносы и были связаны с тем, что Capcom пыталась заставить работать все системы как надо. Однако стоит взять контроллер в руки и начать играть, как понимаешь, что никаких проблем с одновременным выполнением кучи действий не возникает — всё ощущается очень просто и естественно. Более того, чем больше способностей и оружия открываешь, тем веселее становится воевать со всё более опасными, проворными и многочисленными роботами.

Как враги двигаются, с какой скоростью атакуют и как сочетаются между собой, как выстроены арены, как выполнена мини-игра по взлому и как устроено передвижение самого Хью — буквально всё, вплоть до последней мелочи, выверено так, чтобы не стоять у игрока на пути и делать сражения максимально динамичными и напряженными. Это отлично видно не только во время основного прохождения (особенно на максимальной сложности), но и в многочисленных дополнительных испытаниях, позволяющих более подробно изучить разные механики и оружие.

Нашлось место и кое-какому тактическому планированию. В мини-игре можно включать ноды с различными эффектами (если вы их предварительно подобрали, конечно же). При успешном взломе они активируются и, в зависимости от типа, могут оглушить, взорвать, поджечь противника, или даже высосать у него здоровье. Комбинации тоже есть — если, скажем, использовать ноду по одновременному «вскрытию» нескольких роботов и добавить к ней ту, что заставляет врагов атаковать друг друга, то можно отойти в сторону и наблюдать, как железяки сражаются между собой. Количество возможных вариантов, особенно с учётом другой экипировки, масса, поэтому можно найти что-то для себя или же просто постоянно экспериментировать.

На крутую «боёвку» накладывается общий шикарный темп игры. После короткого вступления она топит педаль в пол и отказывается её отпускать даже после титров, благодаря дополнительному бонусному контенту. В этом плане Pragmata приятно удивляет тем, что все режимы вроде «Новой игры+», испытаний, дополнительного эпизода (мой совет — обязательно пройдите его до конца), уровней сложностей и кучи скинов не скрыты за DLC, не нарисованы в «дорожной карте», не выйдут «когда-нибудь потом» — нет, всё доступно сразу же, как во времена PlayStation 2. Смешно, но для 2026 года это довольно нетипичный случай.

Игра вообще выстроена так, что всегда предлагает какие-то улучшения, новое оружие, типы врагов, геймплейные ситуации — только ты обвыкся, как подкидывают что-то свежее. И делается всё ровно столько раз, сколько нужно, чтобы развлечь, но не наскучить. Да и сам дизайн локаций пусть и линейный, но за руку не держит и постоянно подталкивает изучать уровни и отходить в стороны, потому что нужный для улучшения предмет дразнится за бронированным стеклом, а вот как в ту комнату попасть — вопрос. Это всё вроде бы очевидные вещи, но, тем не менее, их тоже нужно делать правильно, с чем немалое количество современных игр почему-то не справляется, размазывая немногочисленные механики по неадекватно растянутому хронометражу.

⇡#Дом вдали от дома

Одна часть Pragmata опирается на исследование и боевую составляющую, вторая является социально ориентированной и раскрывается в убежище-хабе — тут можно улучшать свою экипировку и делать другие полезные вещи. Изначально помещение выглядит безлико и стерильно, однако по мере прохождения и коллекционирования специальных предметов оно превращается в яркую детскую комнату с раскиданными тут и там игрушками, качелями и милыми рисунками на стенах. В Сети сейчас шутят, что это единственные арты, выполненные ИИ, к которым ни у кого нет претензий.

Именно тут происходит немалая часть диалогов между Хью и Дианой — передышки в безопасном помещении становятся наиболее душевной частью проекта. Девочка-почемучка постоянно задаёт вопросы и интересуется происходящим на Земле (а как люди живут с этими большими линиями, которые я вижу на глобусе?), Хью же в меру своих способностей и терпения пытается ей всё объяснять. С ней можно поиграть в прятки или просто посмотреть, как андроид взаимодействует с уникальными предметами в хабе и забавляется: пробует забраться на горку по жёлобу (кто из нас так не делал) или катается на скейте лёжа. Все эти мелочи совершенно необязательны и глобально ни на что не влияют, но, чёрт возьми, каждое возвращение в убежище, особенно с новым предметом «для поиграться», заставляет забыть обо всём и просто посмотреть, как персонажи обсуждают и испытывают новую находку. Благодаря этому хаб становится не просто функциональной узловой локацией, а атмосферным домом вдали от дома.

Приятно видеть, что Capcom параллельно с развитием своих основных серий не забывает про экспериментальные проекты. Как и в случае с Kunitsu-Gami, которая была необычной смесью tower defense и слешера, Pragmata предлагает уникальную комбинацию шутера и хакерской мини-игры, при этом предпочитая говорить больше через игровой процесс и интерактивность, нежели показывать очередное «кино», душить скриптами и серьёзностью. Запоминающийся весёлый дуэт главных героев, отполированный геймплей и выверенный дизайн уровней, плюс вменяемая продолжительность — всё это помогло «Прагмате» стать одним из наиболее ярких релизов последних лет.

Достоинства:

отполированная до блеска боевая система;

шикарный общий темп — игра ни на секунду не провисает, при этом постоянно подкидывает что-то новое;

милый дуэт Хью и Дианы;

Недостатки:

совсем незначительные: почему-то нельзя сохранять несколько вариантов экипировки, а после смерти герой возрождается не у последней точки, а отправляется аж в убежище.

Графика Движок Capcom в очередной раз продемонстрировал, что он отлично подходит для экшенов. Действие по большей части происходит в стерильных лабораториях — с красочными видами не развернуться. Зато очень отзывчивое управление и стабильная частота кадров (по крайней мере, на PS5). Звук На прекрасную озвучку накладывается занимательный саундтрек, в котором нашлось место как электронным битам, так и более нежной инструментальной музыке. Одиночная игра Pragmata во многом выглядит пришельцем из прошлого. Игра не загоняет в рамки «постановки» и не отбирает контроль каждые пять минут — наоборот, она летит вперёд, постоянно предлагая что-то делать, с кем-то сражаться или пытаться добраться вон до той штуковины. С одной стороны, вроде и просто, с другой — попробуй-ка оторваться. Оценочное время прохождения 7-8 часов на основную кампанию и часов 20-25 до «платины». Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Pragmata совершенно неожиданно возвращает во времена, когда во главу угла ставили продуманный гейм-дизайн и интересные, выверенные игровые механики. Проходится она на одном дыхании, а бонусный контент поможет задержаться на Луне чуть подольше.

Оценка: 9,5/10

