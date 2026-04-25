Mouse: P.I. For Hire — чёрно-белый Doom с мышами. Рецензия

Жанр Шутер Издатель PlaySide Разработчик Fumi Games Минимальные требования Процессор Intel Core i5-9500 3,0 ГГц / AMD Ryzen 5 3400G 3,7 ГГц, 12 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580, 11 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-9600 3,1 ГГц / AMD Ryzen 5 3600 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 или 12 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 7600 Дата выхода 16 апреля 2026 года Возрастной ценз От 16 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 Официальный сайт

Играли на PlayStation 5

Одного взгляда на Mouse: P.I. For Hire достаточно, чтобы заинтересоваться. Это буквально интерактивный мультфильм в духе творений Disney столетней давности, шутер с необычными видами оружия, чёрно-белое нуарное приключение (в котором протагониста ещё и Трой Бейкер озвучил) — «крючков», цепляющих внимание аудитории, немало. Как результат, в список желаемого в Steam проект добавили более полутора миллионов человек, и многие из них задавались вопросом: а будет ли в игре что-то, кроме привлекательного визуального стиля? Оказалось, опасения были напрасными.

⇡#Не будем тянуть резину

Графика в Mouse создана под влиянием анимационного стиля «резинового шланга» (rubber hose), суть которого заключается в том, что многие объекты — в том числе конечности персонажей — имеют плавные изгибы. То есть у здешних антропоморфных грызунов отсутствуют угловатые колени и локти, а их пальцы не состоят из фаланг и будто бы сделаны из очень гибкой резины. Примерно так выглядели Микки Маус в «Пароходике Вилли» и другие персонажи 20-х годов прошлого века вроде кролика Освальда и моряка Попая.

В игре в этом стиле выполнено всё подряд: и сюжетные герои, и прохожие на улочках города Мышбурга, и предметы на локациях. Монетки, служащие валютой, безостановочно «танцуют» и привлекают внимание; обучающие плакаты на стенах напоминают афиши старых мультфильмов; двери забавно выгибаются, когда открываешь их резким ударом ноги. Многие интерактивные объекты выделяются на фоне всего остального благодаря светлым оттенкам и тонкой чёрной обводке, а всё прочее окружение создано в менее причудливом, но всё же стилизованном 3D.

Получилась очень симпатичная картинка, которая для аутентичности выполнена в монохромном стиле. А раз уж всё вокруг чёрно-белое, то и жизнерадостную историю рассказывать в таком антураже труднее, чем мрачную и нуарную. Поэтому Mouse отправляет игроков в город, где царит преступность, всякие негодяи активно занимаются рэкетом и контрабандой, мыши с землеройками не могут найти общий язык и поделить территорию — в общем, Мышбург никогда не спит, и связано это не только с пьянчугами, регулярно зависающими в барах.

Решить проблемы прогнившего города может лишь одна мышь — Джек Пеппер, частный детектив, за которого мы играем. Временами он напоминает Макса Пейна — тоже комментирует всё, что видит, и тоже говорит уставшим голосом. Трой Бейкер, конечно, сразу узнаётся, но он на удивление здорово вписался в игру. Его тембр и интонации отлично контрастируют с «резиновым» стилем графики, благодаря чему Mouse балансирует между серьёзной нуарной драмой и весёлым мультиком, в котором главный герой вместо аптечек собирает куски сыра.

Сыра, кстати, много, как и упоминаний животных — трудно винить разработчиков в желании добавить как можно больше каламбуров. Попадая в неприятные ситуации, Джек нередко использует слово «сырня», контрабандистов здесь называют сырлегерами (по аналогии с бутлегерами), вместо запаха сигарет и алкоголя герой чувствует аромат гауды. Отсылок к поп-культуре тоже полно — от мышиной версии Индианы Джонса до перерисованной картины «Американская готика» с мышами вместо людей. Не всегда эти отсылки удачные и уместные, но раздражения не вызывают, и благодаря им сюжетная кампания на полтора десятка часов никогда не кажется однообразной.

История увлекательная, хоть и выветрится из памяти спустя неделю, но в процессе прохождения она вызывает исключительно положительные эмоции. Каждый новый сюжетный персонаж не похож на предыдущего, из старых газет интересно узнавать подробности о жизни в Мышбурге, а сюжетные повороты достаточно интригующие, чтобы от игры было трудно оторваться. Огорчает лишь то, что детективной работы в Mouse нет — главный герой собирает улики и иногда делает снимки, после чего сам прикрепляет их в своём офисе к доске, сам находит между ними связи и сам решает, что ему делать дальше.

А ещё Джек стреляет отлично — ветеран войны всё-таки. Наверное, в последнюю очередь можно было подумать, что геймплей Mouse: P.I. for Hire будет напоминать Doom 2016 года, но на деле источник вдохновения разработчиков очевиден. Персонаж ловко прыгает, совершает рывки, впоследствии учится двойному прыжку. В его арсенале — пистолет, дробовик, автомат и более экзотичные виды оружия вроде скипидатора, который стреляет кислотой и сжигает противников, оставляя от них лишь скелеты. Плюс Джек по стенам бегает и пинается, а на локациях для пущего веселья расставлены взрывающиеся бочки. Не хватает разве что зрелищных добиваний, но добавление соответствующих анимаций наверняка влетело бы создателям в копеечку.

То есть Mouse оказалась бумер-шутером, в котором нет укрытий, в перестрелках постоянно находишься в движении, периодически тебя запирают в комнате с десятком противников, а оружие и патроны разбросаны на каждом шагу. На среднем уровне сложности наш герой достаточно живучий, но и противники не всегда погибают с первого выстрела. Встречаются и обычные мыши, и толстые, и прикрывающиеся щитами. Кто-то быстро бежит в нашу сторону, кто-то достаёт бомбы и готовится взорваться рядом, кто-то летает или стоит вдалеке с винтовкой. Так что приходится носиться по всей арене, уворачиваясь от пуль и стреляя по головам. Особенно динамичными получились сражения с боссами — арены маленькие, а опасностей появляется много.

Однако только лишь бегать и стрелять не приходится — как и в Doom, здесь полно коллекционных предметов, скрытых комнат и прочих секретов. Где-то спрятаны чертежи — с их помощью улучшаешь оружие, увеличивая урон и открывая альтернативные режимы стрельбы. Где-то находишь газеты, рассказывающие о событиях в городе. Встречаются фрагменты красочного комикса, где наш частный детектив занят делом, не связанным с основной историей. А ещё в Mouse есть полноценная карточная мини-игра, в которой правила похожи на бейсбольные, и на локациях собираешь карты, необходимые для улучшения колоды.

Чего здесь почему-то нет, так это возможности возвращаться к пройденным уровням. Если пробежали мимо каких-то секретов, то можете о них забыть. Комиксы и газеты можно покупать в магазине, а вот другие коллекционные предметы (например, десять игрушечных мышей) так и останутся пропущенными. То же происходит с побочными заданиями — горожане иногда просят Джека принести им что-то или сделать какие-то снимки, и браться за эти поручения можно лишь в определённые моменты. А если условия вы не выполнили, то и завершить квест не удастся. Поэтому желающим получить все «ачивки» придётся буквально сидеть с открытым руководством и каждую минуту с ним сверяться, либо повторно проходить всю игру ради какой-то мелочи.

Проблема в том, что пропустить здесь можно не только «собирашки», которые по большей части не очень-то нужны, но и более важные предметы. Тех же чертежей требуется довольно много, если вы хотите протестировать все прокачанные версии пушек. Дробовик, который стреляет заряженными снарядами, или скипидатор, кислота из которого падает на землю и взрывается, задевая сразу несколько целей, — в этой игре хочется пользоваться всем арсеналом, но улучшать всё подряд трудно, если не исследовать каждый угол. С деньгами тоже могут возникнуть проблемы — карточки для мини-игры в магазине стоят дорого, так что сначала «фармишь» деньги в ней, а потом пополняешь колоду новыми спортсменами, хотя должно быть наоборот.

***

Исключительно хвалить Mouse: P.I. For Hire не получается, хоть и хочется. Это весёлый шутер, в котором динамичные перестрелки сменяются увлекательным исследованием локаций в поисках секретов, а оформлено всё в замечательном стиле, который и в мультипликации уже давно забыт, и в видеоиграх практически не используется. Странно, что в игре за детектива практически не занимаешься детективной работой, и патчами это не исправить. А вот что хотелось бы увидеть в обновлениях, так это возможность перепроходить уровни — отсутствие такой опции в подобных играх всегда кажется странным упущением. А ещё ждём сюжетное дополнение — игра и так не очень короткая, но многие наверняка захотят вернуться в Мышбург ради порции новых приключений.

Достоинства:

графический стиль в духе мультфильмов вековой давности делает игру непохожей на другие шутеры;

мышиный город, в котором интриг и преступлений так же много, как отсылок и каламбуров в диалогах;

внушительный арсенал оружия, с которым каждая перестрелка уникальна;

динамичные сражения благодаря подвижности главного героя;

набитые секретами локации хочется исследовать.

Недостатки:

возвращаться на пройденные уровни нельзя, поэтому рискуете многое пропустить — и коллекционные предметы, и даже побочные задания;

детективная составляющая отсутствует, несмотря на профессию главного героя.

Графика Отличная стилизованная графика, вдохновлённая теми же старыми мультфильмами, что и Cuphead, но предлагающая новый взгляд на анимацию столетней давности. Звук Нуарный джазовый саундтрек дополняет атмосферу, а убаюкивающий голос Троя Бейкера добавляет происходящему чуть больше серьёзности. Одиночная игра Линейное приключение с достаточно интересным сюжетом и ни с чем не сравнимой атмосферой. Огорчает невозможность возвращаться на уже посещённые локации. Оценочное время прохождения От 10 до 12 часов на прохождение сюжета, но если сильно увлекаться поиском секретов и выполнением «побочек», то уйдет порядка 20 часов. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Отличный бумер-шутер, вдохновлённый большим количеством популярных в прошлом игр, но в то же время ни на что не похожий благодаря замечательному визуальному стилю.

Оценка: 8,0/10

Подробнее о системе оценок

Видео: