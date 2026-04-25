Mouse: P.I. For Hire — чёрно-белый Doom с мышами. Рецензия
Играли на PlayStation 5
Одного взгляда на Mouse: P.I. For Hire достаточно, чтобы заинтересоваться. Это буквально интерактивный мультфильм в духе творений Disney столетней давности, шутер с необычными видами оружия, чёрно-белое нуарное приключение (в котором протагониста ещё и Трой Бейкер озвучил) — «крючков», цепляющих внимание аудитории, немало. Как результат, в список желаемого в Steam проект добавили более полутора миллионов человек, и многие из них задавались вопросом: а будет ли в игре что-то, кроме привлекательного визуального стиля? Оказалось, опасения были напрасными.
⇡#Не будем тянуть резину
Графика в Mouse создана под влиянием анимационного стиля «резинового шланга» (rubber hose), суть которого заключается в том, что многие объекты — в том числе конечности персонажей — имеют плавные изгибы. То есть у здешних антропоморфных грызунов отсутствуют угловатые колени и локти, а их пальцы не состоят из фаланг и будто бы сделаны из очень гибкой резины. Примерно так выглядели Микки Маус в «Пароходике Вилли» и другие персонажи 20-х годов прошлого века вроде кролика Освальда и моряка Попая.
В игре в этом стиле выполнено всё подряд: и сюжетные герои, и прохожие на улочках города Мышбурга, и предметы на локациях. Монетки, служащие валютой, безостановочно «танцуют» и привлекают внимание; обучающие плакаты на стенах напоминают афиши старых мультфильмов; двери забавно выгибаются, когда открываешь их резким ударом ноги. Многие интерактивные объекты выделяются на фоне всего остального благодаря светлым оттенкам и тонкой чёрной обводке, а всё прочее окружение создано в менее причудливом, но всё же стилизованном 3D.
Получилась очень симпатичная картинка, которая для аутентичности выполнена в монохромном стиле. А раз уж всё вокруг чёрно-белое, то и жизнерадостную историю рассказывать в таком антураже труднее, чем мрачную и нуарную. Поэтому Mouse отправляет игроков в город, где царит преступность, всякие негодяи активно занимаются рэкетом и контрабандой, мыши с землеройками не могут найти общий язык и поделить территорию — в общем, Мышбург никогда не спит, и связано это не только с пьянчугами, регулярно зависающими в барах.
Решить проблемы прогнившего города может лишь одна мышь — Джек Пеппер, частный детектив, за которого мы играем. Временами он напоминает Макса Пейна — тоже комментирует всё, что видит, и тоже говорит уставшим голосом. Трой Бейкер, конечно, сразу узнаётся, но он на удивление здорово вписался в игру. Его тембр и интонации отлично контрастируют с «резиновым» стилем графики, благодаря чему Mouse балансирует между серьёзной нуарной драмой и весёлым мультиком, в котором главный герой вместо аптечек собирает куски сыра.
Сыра, кстати, много, как и упоминаний животных — трудно винить разработчиков в желании добавить как можно больше каламбуров. Попадая в неприятные ситуации, Джек нередко использует слово «сырня», контрабандистов здесь называют сырлегерами (по аналогии с бутлегерами), вместо запаха сигарет и алкоголя герой чувствует аромат гауды. Отсылок к поп-культуре тоже полно — от мышиной версии Индианы Джонса до перерисованной картины «Американская готика» с мышами вместо людей. Не всегда эти отсылки удачные и уместные, но раздражения не вызывают, и благодаря им сюжетная кампания на полтора десятка часов никогда не кажется однообразной.
История увлекательная, хоть и выветрится из памяти спустя неделю, но в процессе прохождения она вызывает исключительно положительные эмоции. Каждый новый сюжетный персонаж не похож на предыдущего, из старых газет интересно узнавать подробности о жизни в Мышбурге, а сюжетные повороты достаточно интригующие, чтобы от игры было трудно оторваться. Огорчает лишь то, что детективной работы в Mouse нет — главный герой собирает улики и иногда делает снимки, после чего сам прикрепляет их в своём офисе к доске, сам находит между ними связи и сам решает, что ему делать дальше.
⇡#Злобные грызуны
А ещё Джек стреляет отлично — ветеран войны всё-таки. Наверное, в последнюю очередь можно было подумать, что геймплей Mouse: P.I. for Hire будет напоминать Doom 2016 года, но на деле источник вдохновения разработчиков очевиден. Персонаж ловко прыгает, совершает рывки, впоследствии учится двойному прыжку. В его арсенале — пистолет, дробовик, автомат и более экзотичные виды оружия вроде скипидатора, который стреляет кислотой и сжигает противников, оставляя от них лишь скелеты. Плюс Джек по стенам бегает и пинается, а на локациях для пущего веселья расставлены взрывающиеся бочки. Не хватает разве что зрелищных добиваний, но добавление соответствующих анимаций наверняка влетело бы создателям в копеечку.
То есть Mouse оказалась бумер-шутером, в котором нет укрытий, в перестрелках постоянно находишься в движении, периодически тебя запирают в комнате с десятком противников, а оружие и патроны разбросаны на каждом шагу. На среднем уровне сложности наш герой достаточно живучий, но и противники не всегда погибают с первого выстрела. Встречаются и обычные мыши, и толстые, и прикрывающиеся щитами. Кто-то быстро бежит в нашу сторону, кто-то достаёт бомбы и готовится взорваться рядом, кто-то летает или стоит вдалеке с винтовкой. Так что приходится носиться по всей арене, уворачиваясь от пуль и стреляя по головам. Особенно динамичными получились сражения с боссами — арены маленькие, а опасностей появляется много.
Однако только лишь бегать и стрелять не приходится — как и в Doom, здесь полно коллекционных предметов, скрытых комнат и прочих секретов. Где-то спрятаны чертежи — с их помощью улучшаешь оружие, увеличивая урон и открывая альтернативные режимы стрельбы. Где-то находишь газеты, рассказывающие о событиях в городе. Встречаются фрагменты красочного комикса, где наш частный детектив занят делом, не связанным с основной историей. А ещё в Mouse есть полноценная карточная мини-игра, в которой правила похожи на бейсбольные, и на локациях собираешь карты, необходимые для улучшения колоды.
Чего здесь почему-то нет, так это возможности возвращаться к пройденным уровням. Если пробежали мимо каких-то секретов, то можете о них забыть. Комиксы и газеты можно покупать в магазине, а вот другие коллекционные предметы (например, десять игрушечных мышей) так и останутся пропущенными. То же происходит с побочными заданиями — горожане иногда просят Джека принести им что-то или сделать какие-то снимки, и браться за эти поручения можно лишь в определённые моменты. А если условия вы не выполнили, то и завершить квест не удастся. Поэтому желающим получить все «ачивки» придётся буквально сидеть с открытым руководством и каждую минуту с ним сверяться, либо повторно проходить всю игру ради какой-то мелочи.
Проблема в том, что пропустить здесь можно не только «собирашки», которые по большей части не очень-то нужны, но и более важные предметы. Тех же чертежей требуется довольно много, если вы хотите протестировать все прокачанные версии пушек. Дробовик, который стреляет заряженными снарядами, или скипидатор, кислота из которого падает на землю и взрывается, задевая сразу несколько целей, — в этой игре хочется пользоваться всем арсеналом, но улучшать всё подряд трудно, если не исследовать каждый угол. С деньгами тоже могут возникнуть проблемы — карточки для мини-игры в магазине стоят дорого, так что сначала «фармишь» деньги в ней, а потом пополняешь колоду новыми спортсменами, хотя должно быть наоборот.
***
Исключительно хвалить Mouse: P.I. For Hire не получается, хоть и хочется. Это весёлый шутер, в котором динамичные перестрелки сменяются увлекательным исследованием локаций в поисках секретов, а оформлено всё в замечательном стиле, который и в мультипликации уже давно забыт, и в видеоиграх практически не используется. Странно, что в игре за детектива практически не занимаешься детективной работой, и патчами это не исправить. А вот что хотелось бы увидеть в обновлениях, так это возможность перепроходить уровни — отсутствие такой опции в подобных играх всегда кажется странным упущением. А ещё ждём сюжетное дополнение — игра и так не очень короткая, но многие наверняка захотят вернуться в Мышбург ради порции новых приключений.
Достоинства:
Недостатки:
Оценка: 8,0/10
