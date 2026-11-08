Cairn — госпожа горных дорог. Рецензия

Жанр Симулятор альпинизма Издатель The Game Bakers Разработчик The Game Bakers Минимальные требования Windows 10 и младше, процессор уровня Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 1500X, 8 Гбайт оперативной памяти, видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti с 4 Гбайт памяти или AMD Radeon RX 570 c 8 Гбайт памяти, 10 Гбайт на жестком диске Рекомендуемые требования Процессор уровня Intel Core i7-10700 или AMD Ryzen 7 3700X, видеокарта уровня NVIDIA Geforce RTX 2060 Super с 6 Гбайт памяти или AMD Radeon RX 5700 c 8 Гбайт памяти Дата выхода 29 января 2026 года Возрастной ценз От 16 лет Локализация Текст Платформы PС, Steam Deck, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 Официальный сайт

Играли на PC

В горах все просто. Есть только ты и та самая скала перед тобой. А за ней — следующая скала. И еще одна. И вершина. Ты и природа — лицом к лицу. Крепче за выступ держись, альпинист. Дома тебя ждут дорогие люди — с не столь дорогими проблемами, потребностями и запросами; менеджер с его рекламными интеграциями; необходимость двигаться по ровной поверхности — где оступиться, по иронии, гораздо проще, чем на отвесном склоне.

⇡#Я ухожу вослед не знавшим, что значит слово «страх»

Начнем, как обычно, издалека. Третий крупный (не для мобильных платформ) проект студии вслед за Furi и Haven вышел еще в конце января уже уходящего теперь года. Но сейчас мы получили давно обещанный бесплатный набор DLC — On The Trail. Тем самым разработчики дали нам формальный повод обратиться к этой пропущенной нами зимой по какой-то причине игре — игре, ставшей для меня настоящим откровением.

Игр, имеющих дело с альпинизмом и скалолазанием в той или иной степени, немало: от юмористических поджигателей пятых точек Getting Over It или Baby Steps до кооперативного хита Peak и сюжетной Jusant (к которой по духу и настроению поначалу Cairn кажется ближе всего). Но настоящего симулятора альпиниста до работы The Game Bakers не существовало.

Механически игра предельно проста, переусложнять процесс движения вверх действительно не имело смысла. Перед нами — скала с множеством уступов и трещин, за которые надо хвататься руками и на которые надо вставать ногами. Для этого служат ровно одна клавиша и стик на геймпаде для выбора точек опоры. Хватаемся левой рукой, переносим вес, хватаемся правой, подтягиваем ногу, потом вторую, повторяем весь процесс. На этом описание базового геймплея Cairn, в принципе, заканчивается — надо еще разве что держать в уме спрятанную шкалу выносливости и следить за балансом. Аава, наша протагонистка, обладает нечеловеческой гибкостью, но ее возможности не беспредельны — бесконечно держаться на крохотном уступе над пропастью она не может, всегда надо искать новые точки опоры, ну и иногда размещать крюки с веревками, на которых можно повиснуть, отдохнуть и выпить горячего шоколада, или что там у вас завалялось в рюкзаке.

Можно, конечно, подниматься без крюков (доступен даже режим «Фри-соло», где страховка исключается), но учтите, что сохранения тут возможны только в специальных точках, и они довольно редки. И даже крюки не всегда спасают — где-то их просто не хватит на всю высоту иного откоса, если слишком частить, где-то вы выберете неудачный момент — сколько раз моя Аава срывалась, потому что «окна» в три секунды не хватало и пальцы разжимались чуть раньше, чем веревка фиксировалась в карабине.

К тому же вас может слишком потрепать погода, которая на горе очень нестабильна, — и неизбежно в какой-то момент она начнет портиться. Ааву мучает и переохлаждение (от чего помогает горячая еда и напитки), и жажда, и голод. Правда, подкрепиться можно прямо на скале, вися на веревке, заранее приготовленными в палатке блюдами, настоями или кофе. Да, в Cairn есть не только само преодоление, но и такой немаловажный элемент похода, как подготовка — распределение места в рюкзаке, перематывание израненных пальцев пластырем, починка тех самых крюков (при помощи вашего единственного спутника — бота-помощника). Ну и да, полевая кухня, реализованная простенько, но уюта в крайне суровом восхождении это добавляет немало.

Я здесь не буду расписывать все эти многочисленные детали, из которых состоит Cairn, — это важный обвес, здорово работающий на атмосферу и ощущение реального похода, но ключевой геймплей в любом случае останется однокнопочным.

И он, на самом деле, реализован не то чтобы идеально. В игре про альпинизм по умолчанию должна быть совершенная физика, полный контакт с телом протагониста, физическое ощущение каждой трещинки в покоряемой вершине. Здесь же есть корректная обратная связь благодаря вибрации на геймпаде (настаиваю, что играть надо на нем) и превосходной озвучке самой Аавы, которая непрерывно стонет, вздыхает, чертыхается, комментирует происходящее, — чувство, что имеешь дело не с киборгом, а с живым человеком, состоящим из крови и плоти, и заставляющим эту плоть непрерывно страдать, не покидает.

Но вот к самой по себе физике есть претензии. Во-первых, тело Аавы слишком уж напоминает регдолл-куклу с неестественно изгибающимися конечностями, наводящими на мысль скорее об ElastoMania, чем о пока еще не погибшем альпинисте. Во-вторых, игра сама выбирает, какую именно конечность следующей отдать вам для управления, и не всегда этот выбор кажется правильным — порой срываешься со скалы не по своей вине, и это ощущается несправедливым. Да, в настройках можно указать ручной выбор рук и ног, но реализовано это муторно, чувство потока в таком случае совсем теряется. Ну и, наконец, нет четкой регистрации надежности опор — тебе кажется, что Аава держится уверенно: ноги стоят надежно, руки ухватились за выступы, и вот она начинает тяжело дышать, экран темнеет, и через секунду уже вы летите в пропасть. Что было не так? Где ошибка? Нет ответа.

⇡#Что ж ты стоишь на тропе, что ж ты не хочешь идти?

Тогда почему же здесь такая оценка, спросите вы (вы ведь, конечно, сначала смотрите оценку, а потом начинаете читать, верно?). Игра про взаимодействие со своим телом с несовершенной физикой — это вроде бы заведомый провал?

Но Cairn сама как гора-восьмитысячник — она не пытается притворяться совершенной и справедливой, она не может быть ни для кого удобной, а совсем даже наоборот. Но она… завораживает. Лучше даже сказать, привораживает. Словно околдованный неким зельем, ты раз за разом прощаешь эти неловкости при восхождении, и начинаешь снова. И снова. И снова. И все-таки находишь свой путь наверх.

Здесь нет обязательного линейного пути — все эти трещины и выбоины расставлены дизайнерами уровней вручную, но сделано это очень щедро. Повторить чей-то путь на вершину попросту невозможно — и эта свобода (в четко очерченных рамках одной горы) опьяняет.

Как, очевидно, опьяняет, завораживает и навсегда влюбляет в себя процесс покорения вершин настоящих альпинистов. У The Game Bakers каким-то образом получилось не просто создать более-менее достоверный, с некоторым количеством сопутствующих деталей и простой, но работающей ключевой механикой симулятор альпинизма. У ребят получилось схватить сам горный дух — нечто, растворенное в разреженном воздухе, что заставляет альпинистов раз за разом подниматься наверх. Даже когда родные уже умоляют остановиться. Даже когда сам понимаешь, что пора остановиться. Даже когда уже поднялся на все доступные вершины много раз и очевидно, что когда-нибудь тебе просто не повезет.

Все известные маршруты к вершине Эвереста (да и не только к ней) буквально завалены трупами. Одним из главных ориентиров неподалеку от самой высокой вершины мира все еще остается тело индийского альпиниста, известное всем как «Зеленые ботинки». И несмотря на это, поток никогда не ослабевает, и каждый год кто-то остается в горах навсегда.

И The Game Bakers поставили своей художественной задачей как раз объяснить, почему люди делают это. Гора Ками, главная героиня Cairn наряду со штурмующей ее Аавой, остается непокоренной. Несмотря на орды пытающихся сделать это альпинистов с «большой земли». И несмотря на то, что ее населяет особый народ, троглодиты. Даже они, аналог шерпов из мира Cairn, не могут забраться на ее вершину, проигрывая битву за битвой стихии и безжалостным скалам. Гора бесстрастна, ей до тебя нет дела — это не бык, который хочет сбросить с себя назойливого седока на родео. И от этого еще больше разгорается болезненная необходимость покорить эту холодную красавицу. Доказать. Кому? Что?

Аава через своего робота, обычно просто сматывающего веревки и готовящего из подручных материалов магнезию, улучшающую цепкость рук, но также оснащенного радио, время от времени выходит на связь с теми, кто остался там, внизу, в другой жизни, — и будто бы сама на протяжении всей игры пытается ответить на этот вопрос. И не может — словами. Как не может сказать это и тем, кого она встречает на своем пути наверх. При этом внутри себя она этот ответ прекрасно знает, как знает его, судя по всему, каждый влюбленный в горы. Почему там, где холод, смерть, тела погибших товарищей и безмолвные скалы, — лучше, чем здесь, в тепле, комфорте и рядом с близкими. Cairn тоже не говорит это словами, но, сидя перед монитором и сжимая в руках геймпад, ты каким-то образом это понимаешь.

И вот это соответствие означаемого и означающего, эквивалентность того, о чем произведение, и того, как оно сделано, — как раз и закидывает Cairn на одну из вершин в моей собственной горной системе видеоигр. Не слишком честная, порой абсурдно сложная (но нечасто — в целом она вполне сбалансированна) и несовершенная графически (хотя стиль тут выверен, а виды завораживают), эта игра в целом оказывается заметно больше, чем составляющие ее части.

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А что же бесплатное дополнение On The Trail, которое и послужило поводом для подготовки этого материала? Это просто набор из трех дополнительных маршрутов, не добавляющих новых измерений к и так очень глубокой игре, но позволяющих еще немного попутешествовать в новых условиях, — процесс это в любом случае аддиктивный. Ну, если вам нравятся игры с крайне медленным темпом и необходимостью скрупулезно выверять каждое следующее действие.

Достоинства:

одновременно и простая, и захватывающая механика скалолазания;

атмосферно сделанная «обвязка» похода — с ночевками в палатке и готовкой на горелке;

шикарные виды — я не люблю внутриигровую фотографию, но несколько раз залезал в фоторежим;

незамысловатая, но невероятно точная по интонациям сюжетная основа.

Недостатки:

несколько корявая регдолл-физика;

не всегда понятная регистрация точек опоры, из-за чего порой Cairn кажется нечестной.

Графика Плоские тени, недостаток деталей, странноватая анимация — Cairn при техническом несовершенстве отлично выглядит за счет стилизации и превосходных пейзажей. Звук Стоны, всхлипы, иногда отчаянные крики, от которых кровь стынет в жилах, — подниматься на гору некомфортно, ты это буквально слышишь здесь. Но в особо драматичные моменты и в некоторых паузах включается либо размеренный и идеально подходящий окружающей обстановке эмбиент, либо синтипоп от группы The Toxic Avenger. Одиночная игра Симулятор альпиниста — в принципе, первый в своем роде, который действительно сделал восхождение не просто поводом для рассказывания какой-то истории или попыткой испытать нервы игрока, а самой сутью игры. Коллективная игра Не предусмотрена. Ориентировочное время прохождения От 12 до 20 часов в зависимости от вашей ловкости и желания исследовать каждый уголок Ками. Можно накинуть еще два-три часа от DLC. Общее впечатление Пример идеально сфокусированной игры, где все работает на одну цель, — от графики и звука до сюжета и самого геймплея. И даже заметные шероховатости в реализации отдельных механик почти не оставляют засечек на монолите авторства The Game Bakers.

Оценка: 9,5/10

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