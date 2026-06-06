007 First Light — успех после долгих лет подготовки. Рецензия

Жанр Экшен Издатель IO Interactive Разработчик IO Interactive Минимальные требования Процессор Intel Core i5-9500 3,0 ГГц / AMD Ryzen 5 3500 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5700, 80 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-13500 2,5 ГГц / AMD Ryzen 5 7600 3,8 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT Дата выхода 27 мая 2026 года Возрастной ценз От 18 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 Официальный сайт

Играли на PlayStation 5

Если почитать старые рецензии на первые части Hitman, можно заметить, что журналисты не раз сравнивали эти экшены с боевиками о Джеймсе Бонде. Агент 007, конечно, не раз брал в руки оружие и участвовал в перестрелках (особенно в фильмах с Дэниелом Крейгом), но в то же время не брезговал залезать в вентиляционные шахты, тайно проникал на закрытые объекты и путешествовал по всей планете — примерно как и Сорок Седьмой. Двадцать с лишним лет IO Interactive создавала игры о Хитмане и тем самым заслужила возможность сделать игру о Бонде. Разработчики называют это их давней мечтой, и в это легко верится — во время прохождения 007 First Light постоянно подмечаешь, насколько им был интересен этот проект.

С самого начала

Хороших или хотя бы нормальных игр о Джеймсе Бонде уже давно не выходило, многие современные геймеры наверняка мало знают об этом персонаже, поэтому логично, что 007 First Light начинается с предыстории. Молодой пилот ВМС участвует в разведывательной операции в Исландии, дерзит по рации куратору МИ-6, в одиночку спасает эвакуационную группу — и тем самым привлекает внимание главы секретной службы. Его отправляют проходить программу подготовки, после чего готовят к тому, чтобы сделать из Бонда агента «ноль-ноль» — элитного члена британской разведки с лицензией на убийство. И его первое настоящее задание связано с внезапно объявившимся агентом 009 — сбежавшим предателем, обвинённым в госизмене.

На словах всё это, возможно, звучит не так уж интересно — но в игре эффект совсем иной благодаря великолепному сценарию. В первых главах сцены сменяют друг с друга с непривычной скоростью: вот ты прячешься от охранников, вот спасаешь людей, вот бежишь под градом пуль и взрываешь всё к чертям. Потом — спокойная беседа с M, после которой начинается необычно оформленное обучение — это нарезка сцен, где Бонд то дерётся, то бегает, то прыгает, то стреляет. В других экшенах нам либо объясняли бы все механики на протяжении нескольких часов, либо отправили в тоскливую линейную локацию, слабо связанную с основной историей. Здесь же даже «туториал» получился органичной и неотъемлемой частью сюжета.

А дальше начинается настоящий шпионский боевик, от которого трудно оторваться. Спокойные эпизоды с прогулками по роскошным особнякам и коридорам корпораций сменяются зрелищными погонями на машине. Попытки Бонда очаровать кого-то своим обаянием спустя несколько минут приводят к мордобою с группой охранников или весёлым перестрелкам. Игра довольно длинная, на прохождение уйдёт порядка 18 часов, но повествование практически никогда не провисает: Бонд постоянно в движении, а локации большие. В одном эпизоде ты бродишь по шумному залу с толпой людей, потом попадаешь в подвальные помещения с несколькими коридорами и детализированными комнатами, а к концу миссии — наоборот, прыгаешь по люстрам и прячешься под потолком, охотясь за новой целью.

Во многом 007 First Light сделана по лекалам, которые придумала ещё Naughty Dog в серии Uncharted. Длинные прыжки, после которых персонаж ловко хватается за уступы. Заваленные хламом проходы, в которых обязательно есть возможность протиснуться боком. Карабканье по стенам с покрашенными выступами. Моментами это хрестоматийный экшен от третьего лица, чуть ли не дословно цитирующий источники вдохновения разработчиков. Но в то же время приевшиеся за много лет механики не вызывают зевоту, поскольку в них прослеживается «хитмановость» — IO Interactive не стала слишком далеко отходить от того, что у неё получается лучше всего.

К примеру, здесь есть система подсказок, аналогичная механике «сюжетных миссий» из последних Hitman. Вот нужно вам попасть на второй этаж, а у лестницы стоит охранник и запрещает туда пройти. Осматриваем окрестности и находим что-то (или кого-то), что может нам помочь. Может, отключить что-то надо, или подслушать разговор и о чём-то узнать, или понять, кем мы можем притвориться. Бонд не переодевается в других людей, так что список доступных ему опций не так велик, как у Агента 47, но всё равно некоторая нелинейность в миссиях присутствует, и она вызывает желание пройти игру повторно. Либо хотя бы вернуться к отдельным главам — такая возможность, конечно, есть.

Гаджеты тоже вносят разнообразие — с собой позволяют брать только два, так что есть повод возвращаться к пройденным участкам с другой экипировкой. Можно, например, взять телефон с дротиками (попадание таким вызывает у жертвы тошноту). Или лазерный браслет, нарушающий работу электроники и ослепляющий тех, чьи смартфоны или видеокамеры вы решили взломать. Решать одну и ту же проблему зачастую можно разными способами — либо действовать скрытно, либо переть напролом, и гаджеты помогают и в том, и в другом случае.

⇡#Тренировки не прошли даром

Конечно, игру от создателей Hitman хочется проходить без лишних драк и тем более перестрелок, поэтому и экипировку подбираешь соответствующую, и лишний раз решаешь залезть в окно по трубе, а не бежать, расталкивая охранников. Но если что-то вдруг пойдёт не так, не обязательно нажимать на кнопку паузы и перезапускать миссию, как в «Хитманах», — здесь мириться с последствиями провала гораздо проще. Во многом это связано с боевой подготовкой Бонда — в драках он оказывается очень ловким и проворным, и практически любого противника способен «успокоить» парой ударов, особенно если у того в руках нет огнестрела.

В ближнем бою 007 First Light напоминает, как ни странно, Sleeping Dogs. Здесь очень много контекстуальных анимаций, а разрушаемое окружение реагирует каждый раз, когда вы хватаете оппонента и отталкиваете его в сторону хрупкого объекта. Шкафы с забитыми книжными полками разваливаются, стеклянные витрины бьются, столы и стулья ломаются, большие экраны на стенах покрываются трещинами … Ради всего этого иногда хочется отказаться от стелса и выйти из укрытия, чтобы все десять охранников в комнате тебя увидели и вступили в бой. Но иногда такое происходит случайно, и тут даже радуешься — если что-то идёт не по плану, то просто на лету меняешь стратегию, а не начинаешь заново.

Изредка и пострелять дают, но не абы где — хоть у Бонда и есть лицензия на убийство, доставать пушку можно лишь в ответ на аналогичное действие противника. В такие моменты игра превращается в типовой экшен от третьего лица, с той лишь разницей, что патронов очень мало. Когда подбираешь вражеский пистолет, там может быть всего две или три пули — игра не ожидает, что вы будете постоянно сидеть за укрытием и просто стрелять по головам (разве что в паре сцен). Во-первых, укрытия быстро разваливаются, а во-вторых, пушку с пустой обоймой всегда можно швырнуть во врага, дезориентировав его. Трудно отказать себе в использовании этого приёма в каждой перестрелке.

Наверное, единственной слабой частью 007 First Light можно считать эпизоды, в которых мы управляем транспортом. На экране всё выглядит зрелищно: мчимся на всей скорости, сбиваем ограждения, иногда толкаемся с другими автомобилями — всё классно. Но играется так себе. С дороги съезжать практически некуда, развилок очень мало, да и зачастую невидимая рука как будто помогает тебе поворачивать в нужном направлении, что вызывает неудобство и недоумение. Сама по себе физика машин не так уж плоха, но было предсказуемо, что создатели Hitman не смогут с первого раза сделать эти эпизоды столь же качественными, как всё остальное.

Зато в чём IO Interactive за все эти годы поднаторела, так это в придумывании испытаний. В каждой главе их по паре десятков: пройди этот участок скрытно, победи в этой комнате всех противников, толкни четверых врагов в стеклянные перегородки, найди такой-то предмет и используй его там-то… Это, конечно, не Hitman, где просили устранить цель с помощью кокоса, замороженной рыбы или упавшей люстры, но и в 007 First Light хватает сюрпризов и нестандартных решений.

За завершение испытаний дают награды — костюмы для режима «Тактический симулятор». Это, надо полагать, попытка разработчиков сделать из 007 First Light игру-сервис — основную кампанию расширять вряд ли будут, а вот не связанные с сюжетом испытания можно добавлять бесконечно. Есть «Эскалации», служащие чем-то вроде проверки навыков, а есть «Операции» — миссии, в которых нужно выполнить поручения, остерегаясь усиленных противников. Пока что в игре лишь две операции, но уже можно представить, как со временем этот список значительно увеличится.

В «Тактическом симуляторе» тоже полно «челленджей», и там у них своё предназначение — за прохождение прокачиваешь уровень аккаунта и получаешь разведданные, служащие валютой. А вместе с этим открываешь костюмы, новые пушки, гаджеты и даже улучшения для них. Дымовые капсулы будут действовать дольше, у оглушающей мины увеличится радиус поражения, отравляющие дротики из телефона начнут пробивать шлемы и так далее. Если в кампании увлечён сюжетом и красиво поставленными роликами, то в «ТакСим» ничто не отвлекает от геймплея, и там тоже чередуешь стелс с драками в зависимости от испытаний, которые остались невыполненными.

***

В случае с 007 First Light многое могло пойти не так — всё-таки после двадцати с лишним лет, потраченных на игры серии Hitman, не было никаких гарантий, что IO Interactive удачно сделает что-то новое. Да ещё и когда работать пришлось с чужой интеллектуальной собственностью, лучшая игра по которой вышла почти 30 лет назад. Но в реальности всё получилось как надо: и сюжет интересный, и экшен зрелищный, и стелс увлекательный, и в ближнем бою драться весело — это яркий аттракцион с щепоткой нелинейности, красивыми локациями и запоминающимися персонажами. Пару лет назад глава IO говорил о том, что хотел бы видеть эту игру началом трилогии, — теперь и я на это надеюсь.

Достоинства:

насыщенная событиями история, в которой здорово чередуются спокойные моменты и экшен-сцены;

нелинейность в миссиях не столь широкая, как в Hitman, но достаточная в рамках такой игры;

зрелищный ближний бой с контекстуальными анимациями и разрушающимся окружением;

и проходить скрытно, и вступать со всеми в конфликты одинаково весело — игра позволяет чередовать эти подходы к геймплею;

множество испытаний побуждают заглядывать в игру повторно, в том числе в режиме «Тактический симулятор».

Недостатки:

эпизоды с управлением транспортом слишком линейны и качественно хуже всех остальных аспектов.

Графика Большие детализированные локации в разных уголках планеты и красивые персонажи — после Hitman другого мы и не ждали. Звук Заглавная тема «Джеймса Бонда» звучит редко, но каждый раз включается в наиболее подходящих сценах, вызывая лёгкую улыбку. Остальную музыку (равно как и озвучку) тоже хочется лишь хвалить. Одиночная игра Продолжительная сюжетная кампания, некоторые главы которой (а возможно, что и все) захочется пройти повторно другими способами. Плюс режим «Тактический симулятор» с системой прокачки и десятками испытаний. Оценочное время прохождения 18 часов на сюжет и ещё несколько вечеров на прохождение испытаний в кампании и «Тактическом симуляторе». Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Яркий увлекательный экшен, в котором есть и шпионские страсти, и зрелищные перестрелки, и ожесточённые драки, и погони — в общем, всё, что хотелось получить от игры о Джеймсе Бонде.

Оценка: 9,0/10

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007 First Light

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