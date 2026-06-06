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3DNews Игры 0-9 007 First Light — успех после долгих лет...
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007 First Light — успех после долгих лет подготовки. Рецензия

 
3DNews рекомендует! Когда создатели Hitman взялись за игру о Джеймсе Бонде, это казалось идеальным сочетанием — примерно как если бы Rocksteady сделала экшен о Черепашках-ниндзя. Были подозрения, что проект окажется для датчан неподъёмным, но итоговый результат поразил — в обзоре рассказываем, чем именно
Жанр Экшен
Издатель IO Interactive
Разработчик IO Interactive
Минимальные требования

Процессор Intel Core i5-9500 3,0 ГГц / AMD Ryzen 5 3500 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5700, 80 Гбайт на жёстком диске
Рекомендуемые требования

Процессор Intel Core i5-13500 2,5 ГГц / AMD Ryzen 5 7600 3,8 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT
Дата выхода 27 мая 2026 года
Возрастной ценз От 18 лет
Локализация Текст
Платформы

PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2
Официальный сайт

Играли на PlayStation 5

Если почитать старые рецензии на первые части Hitman, можно заметить, что журналисты не раз сравнивали эти экшены с боевиками о Джеймсе Бонде. Агент 007, конечно, не раз брал в руки оружие и участвовал в перестрелках (особенно в фильмах с Дэниелом Крейгом), но в то же время не брезговал залезать в вентиляционные шахты, тайно проникал на закрытые объекты и путешествовал по всей планете — примерно как и Сорок Седьмой. Двадцать с лишним лет IO Interactive создавала игры о Хитмане и тем самым заслужила возможность сделать игру о Бонде. Разработчики называют это их давней мечтой, и в это легко верится — во время прохождения 007 First Light постоянно подмечаешь, насколько им был интересен этот проект.

С самого начала

Хороших или хотя бы нормальных игр о Джеймсе Бонде уже давно не выходило, многие современные геймеры наверняка мало знают об этом персонаже, поэтому логично, что 007 First Light начинается с предыстории. Молодой пилот ВМС участвует в разведывательной операции в Исландии, дерзит по рации куратору МИ-6, в одиночку спасает эвакуационную группу — и тем самым привлекает внимание главы секретной службы. Его отправляют проходить программу подготовки, после чего готовят к тому, чтобы сделать из Бонда агента «ноль-ноль» — элитного члена британской разведки с лицензией на убийство. И его первое настоящее задание связано с внезапно объявившимся агентом 009 — сбежавшим предателем, обвинённым в госизмене.

На своём пути Бонд встретит немало роковых красоток

На своём пути Бонд встретит немало роковых красоток

На словах всё это, возможно, звучит не так уж интересно — но в игре эффект совсем иной благодаря великолепному сценарию. В первых главах сцены сменяют друг с друга с непривычной скоростью: вот ты прячешься от охранников, вот спасаешь людей, вот бежишь под градом пуль и взрываешь всё к чертям. Потом — спокойная беседа с M, после которой начинается необычно оформленное обучение — это нарезка сцен, где Бонд то дерётся, то бегает, то прыгает, то стреляет. В других экшенах нам либо объясняли бы все механики на протяжении нескольких часов, либо отправили в тоскливую линейную локацию, слабо связанную с основной историей. Здесь же даже «туториал» получился органичной и неотъемлемой частью сюжета.

А дальше начинается настоящий шпионский боевик, от которого трудно оторваться. Спокойные эпизоды с прогулками по роскошным особнякам и коридорам корпораций сменяются зрелищными погонями на машине. Попытки Бонда очаровать кого-то своим обаянием спустя несколько минут приводят к мордобою с группой охранников или весёлым перестрелкам. Игра довольно длинная, на прохождение уйдёт порядка 18 часов, но повествование практически никогда не провисает: Бонд постоянно в движении, а локации большие. В одном эпизоде ты бродишь по шумному залу с толпой людей, потом попадаешь в подвальные помещения с несколькими коридорами и детализированными комнатами, а к концу миссии — наоборот, прыгаешь по люстрам и прячешься под потолком, охотясь за новой целью.

Очки, выданные учёным с кодовым именем Q, работают примерно как инстинкт в Hitman

Очки, выданные учёным с кодовым именем Q, работают примерно как инстинкт в Hitman

Во многом 007 First Light сделана по лекалам, которые придумала ещё Naughty Dog в серии Uncharted. Длинные прыжки, после которых персонаж ловко хватается за уступы. Заваленные хламом проходы, в которых обязательно есть возможность протиснуться боком. Карабканье по стенам с покрашенными выступами. Моментами это хрестоматийный экшен от третьего лица, чуть ли не дословно цитирующий источники вдохновения разработчиков. Но в то же время приевшиеся за много лет механики не вызывают зевоту, поскольку в них прослеживается «хитмановость» — IO Interactive не стала слишком далеко отходить от того, что у неё получается лучше всего.

К примеру, здесь есть система подсказок, аналогичная механике «сюжетных миссий» из последних Hitman. Вот нужно вам попасть на второй этаж, а у лестницы стоит охранник и запрещает туда пройти. Осматриваем окрестности и находим что-то (или кого-то), что может нам помочь. Может, отключить что-то надо, или подслушать разговор и о чём-то узнать, или понять, кем мы можем притвориться. Бонд не переодевается в других людей, так что список доступных ему опций не так велик, как у Агента 47, но всё равно некоторая нелинейность в миссиях присутствует, и она вызывает желание пройти игру повторно. Либо хотя бы вернуться к отдельным главам — такая возможность, конечно, есть.

В людных местах массовка ни для чего особенно не нужна, но без неё локации выглядели бы скучнее

В людных местах массовка ни для чего особенно не нужна, но без неё локации выглядели бы скучнее

Гаджеты тоже вносят разнообразие — с собой позволяют брать только два, так что есть повод возвращаться к пройденным участкам с другой экипировкой. Можно, например, взять телефон с дротиками (попадание таким вызывает у жертвы тошноту). Или лазерный браслет, нарушающий работу электроники и ослепляющий тех, чьи смартфоны или видеокамеры вы решили взломать. Решать одну и ту же проблему зачастую можно разными способами — либо действовать скрытно, либо переть напролом, и гаджеты помогают и в том, и в другом случае.

#Тренировки не прошли даром

Конечно, игру от создателей Hitman хочется проходить без лишних драк и тем более перестрелок, поэтому и экипировку подбираешь соответствующую, и лишний раз решаешь залезть в окно по трубе, а не бежать, расталкивая охранников. Но если что-то вдруг пойдёт не так, не обязательно нажимать на кнопку паузы и перезапускать миссию, как в «Хитманах», — здесь мириться с последствиями провала гораздо проще. Во многом это связано с боевой подготовкой Бонда — в драках он оказывается очень ловким и проворным, и практически любого противника способен «успокоить» парой ударов, особенно если у того в руках нет огнестрела.

Противники не спешат убивать Бонда, когда он занят дракой

Противники не спешат убивать Бонда, когда он занят дракой

В ближнем бою 007 First Light напоминает, как ни странно, Sleeping Dogs. Здесь очень много контекстуальных анимаций, а разрушаемое окружение реагирует каждый раз, когда вы хватаете оппонента и отталкиваете его в сторону хрупкого объекта. Шкафы с забитыми книжными полками разваливаются, стеклянные витрины бьются, столы и стулья ломаются, большие экраны на стенах покрываются трещинами … Ради всего этого иногда хочется отказаться от стелса и выйти из укрытия, чтобы все десять охранников в комнате тебя увидели и вступили в бой. Но иногда такое происходит случайно, и тут даже радуешься — если что-то идёт не по плану, то просто на лету меняешь стратегию, а не начинаешь заново.

Изредка и пострелять дают, но не абы где — хоть у Бонда и есть лицензия на убийство, доставать пушку можно лишь в ответ на аналогичное действие противника. В такие моменты игра превращается в типовой экшен от третьего лица, с той лишь разницей, что патронов очень мало. Когда подбираешь вражеский пистолет, там может быть всего две или три пули — игра не ожидает, что вы будете постоянно сидеть за укрытием и просто стрелять по головам (разве что в паре сцен). Во-первых, укрытия быстро разваливаются, а во-вторых, пушку с пустой обоймой всегда можно швырнуть во врага, дезориентировав его. Трудно отказать себе в использовании этого приёма в каждой перестрелке.

Нарисованы модельки машин здорово — чувствуется, что едешь в дорогих авто

Нарисованы модельки машин здорово — чувствуется, что едешь в дорогих авто

Наверное, единственной слабой частью 007 First Light можно считать эпизоды, в которых мы управляем транспортом. На экране всё выглядит зрелищно: мчимся на всей скорости, сбиваем ограждения, иногда толкаемся с другими автомобилями — всё классно. Но играется так себе. С дороги съезжать практически некуда, развилок очень мало, да и зачастую невидимая рука как будто помогает тебе поворачивать в нужном направлении, что вызывает неудобство и недоумение. Сама по себе физика машин не так уж плоха, но было предсказуемо, что создатели Hitman не смогут с первого раза сделать эти эпизоды столь же качественными, как всё остальное.

Зато в чём IO Interactive за все эти годы поднаторела, так это в придумывании испытаний. В каждой главе их по паре десятков: пройди этот участок скрытно, победи в этой комнате всех противников, толкни четверых врагов в стеклянные перегородки, найди такой-то предмет и используй его там-то… Это, конечно, не Hitman, где просили устранить цель с помощью кокоса, замороженной рыбы или упавшей люстры, но и в 007 First Light хватает сюрпризов и нестандартных решений.

Нередко ценную информацию удаётся подслушать в разговорах

Нередко ценную информацию удаётся подслушать в разговорах

За завершение испытаний дают награды — костюмы для режима «Тактический симулятор». Это, надо полагать, попытка разработчиков сделать из 007 First Light игру-сервис — основную кампанию расширять вряд ли будут, а вот не связанные с сюжетом испытания можно добавлять бесконечно. Есть «Эскалации», служащие чем-то вроде проверки навыков, а есть «Операции» — миссии, в которых нужно выполнить поручения, остерегаясь усиленных противников. Пока что в игре лишь две операции, но уже можно представить, как со временем этот список значительно увеличится.

В «Тактическом симуляторе» тоже полно «челленджей», и там у них своё предназначение — за прохождение прокачиваешь уровень аккаунта и получаешь разведданные, служащие валютой. А вместе с этим открываешь костюмы, новые пушки, гаджеты и даже улучшения для них. Дымовые капсулы будут действовать дольше, у оглушающей мины увеличится радиус поражения, отравляющие дротики из телефона начнут пробивать шлемы и так далее. Если в кампании увлечён сюжетом и красиво поставленными роликами, то в «ТакСим» ничто не отвлекает от геймплея, и там тоже чередуешь стелс с драками в зависимости от испытаний, которые остались невыполненными.

Некоторые укрытия выдерживают очень много попаданий, но только если это нужно по сюжету

Некоторые укрытия выдерживают очень много попаданий, но только если это нужно по сюжету

***

В случае с 007 First Light многое могло пойти не так — всё-таки после двадцати с лишним лет, потраченных на игры серии Hitman, не было никаких гарантий, что IO Interactive удачно сделает что-то новое. Да ещё и когда работать пришлось с чужой интеллектуальной собственностью, лучшая игра по которой вышла почти 30 лет назад. Но в реальности всё получилось как надо: и сюжет интересный, и экшен зрелищный, и стелс увлекательный, и в ближнем бою драться весело — это яркий аттракцион с щепоткой нелинейности, красивыми локациями и запоминающимися персонажами. Пару лет назад глава IO говорил о том, что хотел бы видеть эту игру началом трилогии, — теперь и я на это надеюсь.

Достоинства:

  • насыщенная событиями история, в которой здорово чередуются спокойные моменты и экшен-сцены;
  • нелинейность в миссиях не столь широкая, как в Hitman, но достаточная в рамках такой игры;
  • зрелищный ближний бой с контекстуальными анимациями и разрушающимся окружением;
  • и проходить скрытно, и вступать со всеми в конфликты одинаково весело — игра позволяет чередовать эти подходы к геймплею;
  • множество испытаний побуждают заглядывать в игру повторно, в том числе в режиме «Тактический симулятор».

Недостатки:

  • эпизоды с управлением транспортом слишком линейны и качественно хуже всех остальных аспектов.

Графика

Большие детализированные локации в разных уголках планеты и красивые персонажи — после Hitman другого мы и не ждали.

Звук

Заглавная тема «Джеймса Бонда» звучит редко, но каждый раз включается в наиболее подходящих сценах, вызывая лёгкую улыбку. Остальную музыку (равно как и озвучку) тоже хочется лишь хвалить.

Одиночная игра

Продолжительная сюжетная кампания, некоторые главы которой (а возможно, что и все) захочется пройти повторно другими способами. Плюс режим «Тактический симулятор» с системой прокачки и десятками испытаний.

Оценочное время прохождения

18 часов на сюжет и ещё несколько вечеров на прохождение испытаний в кампании и «Тактическом симуляторе».

Коллективная игра

Не предусмотрена.

Общее впечатление

Яркий увлекательный экшен, в котором есть и шпионские страсти, и зрелищные перестрелки, и ожесточённые драки, и погони — в общем, всё, что хотелось получить от игры о Джеймсе Бонде.

Оценка: 9,0/10

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