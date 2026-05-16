Mixtape — воспоминания никто не отнимет. Рецензия

Жанр Приключение Издатель Annapurna Interactive Разработчик Beethoven and Dinosaur Минимальные требования Процессор Intel Core i5-9400F 2,9 ГГц / AMD Ryzen 5 1500X 3,5 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 580, 12 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-10600K 4,1 ГГц / AMD Ryzen 5 5500 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 10 или 16 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 7600 XT Дата выхода 7 мая 2026 года Возрастной ценз От 18 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 Официальный сайт

Играли на Xbox Series S

Музыка сопровождает нас постоянно и лучше любых фотоаппаратов и видеокамер способна запечатлеть в памяти яркие моменты. Треки, играющие на радио в такси или магазине. Уличные музыканты, исполняющие классику или этнику. Любимые композиции в наушниках, когда долго куда-то идёшь или едешь. Достаточно включить старый трек, который ты слушал десять, двадцать, тридцать лет назад — и перед глазами начнут всплывать образы, о которых иначе никогда бы не вспомнил и не подумал. Mixtape рассказывает о силе музыки, и делает это блистательно — правда, с парой оговорок.

⇡#Скоро всё закончится

Игра повествует о троице друзей, для которых сегодняшний день станет последним в этом составе. Уже завтра главная героиня Стейси покинет городок Блю-Мун-Лагун и отправится в Нью-Йорк, хотя раньше планы у компании были совсем иными — ребятам казалось, что они навсегда вместе и ничто не сможет их разлучить. Однако что-то всё же смогло, и теперь Стейси, Кассандра и Слейтер собираются принять участие в последней совместной вечеринке, а в процессе подготовки к ней — вспомнить лучшие моменты из прошлого.

Повествование скачет между разными временными периодами. В настоящем мы гоняем по городу на доске, пакуем вещи, ищем алкоголь и занимаемся прочими делами, а в некоторые моменты переносимся в прошлое — например, взаимодействуя с объектами в спальне или около заброшенного домика, который подростки превратили в свою базу. И каждый эпизод сопровождается саундтреком, который, по мнению Стейси, идеально подходит к конкретной ситуации. Она считает себя музыкальным супервайзером (или редактором, если говорить простыми словами), то есть умеет подбирать композиции под настроение, и именно желание заниматься этим профессионально побудило её переехать.

Для прошлой игры студии Beethoven & Dinosaur, The Artful Escape, создатели писали саундтрек самостоятельно: основатель коллектива — Джонни Гальватрон, солист группы The Galvatrons, песни которой попадали в австралийские и европейские чарты аж с 2007 года. Но в случае с Mixtape он решил пойти другим путём и добавил в игру почти три десятка лицензированных композиций — тех, которые он слушал в юности. Важнее всего было получить права на “That’s Good” группы DEVO, его любимый трек, который звучит в игре первым. А потом слышишь песни The Smashing Pumpkins, Roxy Music, The Cure, Lush и даже Игги Попа — плейлист состоит из композиций семидесятых и восьмидесятых.

Очевидно, наличие в Mixtape таких имён должно вызывать ностальгию у определённой аудитории — той, которая предпочитала слушать в школе альтернативный рок, пост-панк, гранж и всё такое прочее. И так же очевидно, что для многих здешний саундтрек едва ли как-то связан с их июностью — кто-то увлекался Depeche Mode или Duran Duran, кому-то ближе электро-фанк, кто-то полюбил хип-хоп. Таких направлений в Mixtape нет вообще — они даже в диалогах не упоминаются. Велика вероятность того, что ни одну из здешних песен вы никогда не слышали, и это не связано с проживанием в другой стране — судя по активным обсуждениям в Сети, среди американцев тоже полно тех, в чьих плеерах этих треков не было.

Но суть Mixtape — не в том, чтобы включить вам песню Стэна Буша из мультфильма «Трансформеры» 1986 года в надежде на то, что вы его смотрели и пустите ностальгическую слезу. Эта игра про настроение, про — как это модно говорить — «вайбы». Про то, как классная песня может украсить и оформить собой момент — и неважно, звучит она из колонок или у вас в голове. Как тренировка под “Eye of the Tiger” или “Gonna Fly Now” — сразу хочется бить собственные рекорды, ассоциируя себя с Рокки. В Mixtape идея примерно та же, только ситуации и композиции не такие банальные.

Здесь есть и долгие поездки на скейте с обсуждениями будущих планов, и попытки сбежать от полиции, и совместные посещения разного рода заведений (хочется обходиться без спойлеров, игра все-таки короткая), и грустные моменты рефлексии. Многие воспоминания, связанные с этими моментами, память героев стремится приукрасить. Вряд ли ребята на самом деле умели летать и высоко прыгать, когда перебегали через огромное поле, и вряд ли их преследовал полицейский вертолёт, пока она спасались от копов, — но в их представлении всё было именно так.

Поэтому идея Mixtape «работает» даже в том случае, если показанное в игре не было частью твоей юности. То есть прокручиванием кассетной плёнки с помощью карандаша занимались, наверное, в каждой точке мира, но в то же время не все могли увлекаться скейтбордингом, не все водили машину (пусть и развалюху), как Слейтер. Да и не все жили в довольно богатых условиях, с двухэтажными частными домами и спальнями с большими кроватями, как тут показано. Однако Mixtape и не стремится воспроизвести реальность (при желании тут можно найти немало ляпов) — она предлагает самому вспомнить своё прошлое, подталкивая к этому в каждой сцене.

Так что трёхчасовой мультфильм из Mixtape не получился бы — важна интерактивность. Когда бросаешь в речку плоские камни и пускаешь «блинчики», пытаясь задеть пластиковые бутылки и прочий мусор на поверхности воды, вспоминаешь «убивалки времени» из своей юности. Когда корчишь рожи в фотокабинке, двигая в разные стороны стики на геймпаде, в памяти всплывают похожие моменты из твоей жизни — хочется вытащить из шкафа пыльный фотоальбом и предаться ностальгии. Каждый эпизод сопровождается простенькой мини-игрой, будь то засовывание батареек или бег с препятствиями, и среди них нет ни одной неудачной.

В то же время, немного не хватает возможности сделать историю «своей». Тут вспоминается Lost Records — сюжет там оказался так себе, но идея с видеосъёмкой была великолепной: ты сам выбирал, какие объекты и каким образом хочешь запечатлеть, а потом мог монтировать всё это в редакторе, создавая собственный уникальный видеодневник. В Mixtape такого очень мало, разве что в паре моментов делаешь снимки, которые потом мельком покажут, да красишь дверь домика, где собираются ребята. В каком-то смысле получается, что переживаешь чужую ностальгию без возможности добавить в неё чего-то своего, а не просто вспоминать и додумывать. Но игра не об этом, хотя я всё же считаю, что механики из Lost Records вписались бы сюда как влитые.

О недостатках думаешь уже после прохождения, в процессе же сидишь перед экраном, не отрываясь. Все без исключения эпизоды удивительно красивы — не в том плане, что это какой-то «некстген», а просто впечатляет, как много сил было потрачено на локации и эффекты, которые показывают лишь несколько секунд. Магазин видеокассет с несколькими сотнями уникальных обложек, нарисованных от руки; взмывающие ввысь осенние листья, по которым секунду назад проехал наш скейт; лопающиеся стеклянные конструкции, из которых выпадают тысячи разноцветных шариков — каждый момент по-своему запоминающийся. Не говоря уже о главах, в которых разработчики экспериментируют с цветокоррекцией или накладывают фильтры, отсылающие к той эпохе.

Первой игрой, которую издавала Annapurna, была What Remains of Edith Finch 2017 года — в обзоре я хвалил проект за то, как «красиво и поэтично» в ней показана смерть. Спустя почти десять лет мы получили игру от того же издателя, в которой диаметрально противоположное настроение, но похожие приёмы — через минимальную интерактивность передаётся целый океан эмоций, благодаря чему Mixtape так же прочно врежется в память и к ней наверняка захочется вернуться. Не ради песен, которые вы могли никогда не слышать и которые, может быть, уже поздно добавлять в плейлист, а ради тёплых воспоминаний и возникающих в голове картинок, которые проходят с каждым из нас сквозь года.

Достоинства:

простая, но во многом жизненная история с симпатичными персонажами;

отличный саундтрек, переполненный качественной музыкой второй половины прошлого века;

минимальная интерактивность позволяет почувствовать себя участником каждой сцены и навевает ассоциации из собственного прошлого;

приятный визуальный стиль сделал каждый эпизод уникальным.

Недостатки:

жанровое разнообразие в саундтреке не очень велико;

мало возможностей оставить свой отпечаток в истории, рассказывающей о ностальгии по прошлому.

Графика Визуально игра напоминает South of Midnight — столь же красивые локации и такая же рваная анимация персонажей, которая поначалу кажется странной, но потом представить игру без неё становится трудно. Звук Три десятка известных и не очень композиций прошлого века, которые сегодня звучат так же здорово, как тогда. Но жаль, что жанровое разнообразие невелико. Одиночная игра Линейная история с одной концовкой — зато какой! Оценочное время прохождения 3 часа на прохождение — возможно, чуть дольше, если взаимодействовать со всеми объектами и слушать комментарии. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Замечательная история о юности и взрослении, которая и выглядит прекрасно, и звучит отменно.

Оценка: 9,0/10

