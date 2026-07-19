Assassin’s Creed Black Flag Resynced — это давно должно было случиться. Рецензия

Жанр Экшен Издатель Ubisoft Разработчик Ubisoft Singapore Минимальные требования Процессор Intel Core i7-8700K 3,7 ГГц/AMD Ryzen 5 3600 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1660/AMD Radeon RX 5500 XT, 65 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-10600K 4,1 ГГц/AMD Ryzen 5 3600 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 или 12 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3060/AMD Radeon RX 6600 XT Дата выхода 9 июля 2026 года Возрастной ценз От 18 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S Официальный сайт

Играли на PlayStation 5

В отличие от многих других крупных издателей, Ubisoft в этом консольном поколении не занималась непрерывной штамповкой ремейков. А если она и пыталась их создавать, всё шло наперекосяк: ремейк Prince of Persia: The Sands of Time отменили (судя по всему, незадолго до релиза), а про ремейк Splinter Cell, анонсированный аж в 2021 году, вообще как будто забыли из-за реструктуризаций и прочих трудностей. Даже удивительно, что Assassin’s Creed Black Flag Resynced не постигла аналогичная судьба — одна из лучших игр серии теперь доступна на современных платформах с обновлённой графикой, геймплейными улучшениями и некоторыми сюжетными правками.

⇡#Ещё одна бутылка рому

Основная история не слишком изменилась — главным героем остался Эдвард Кенуэй, который в начале 18 века примкнул к британскому приватирскому флоту ради войны с испанцами. Спустя пару лет был заключён Утрехтский мир, положивший конец сражениям за территории, и услуги Эдварда перестали быть нужны, а вот его желание озолотиться не исчезло. Вместе с товарищами по несчастью он обосновался в Нассау, столице Багамских Островов, — месте, не принадлежащем ни одному государству, — и продолжил бороздить морские просторы. Правда, уже в качестве пирата, который сначала просто пытается разбогатеть, а потом оказывается втянут в войну ассасинов и тамплиеров и занимается поисками Первой Цивилизации и связанной с ней загадочной Обсерватории.

Как известно, Assassin’s Creed не просто рассказывает о приключениях ассасинов в разных исторических эпохах — на самом деле мы каждый раз попадаем в симуляцию, переживая чужие генетические воспоминания. Black Flag не является исключением — всё показанное в игре видит лежащий в капсуле исследователь из корпорации «Абстерго». Вот только если в оригинале путешествия по морям периодически прерывались прогулками по коридорам монреальского «Абстерго», то в ремейке от офисных сцен полностью отказались. Решение ожидаемое, если учитывать, насколько бессмысленными и ненужными казались эти эпизоды в последних играх серии, — современной аудитории они, судя по всему, не интересны, поэтому и возвращать их Ubisoft не стала.

Однако это не значит, что в игре стало меньше контента. Вместо эпизодов в «Абстерго» (суммарно они длились меньше часа) в ремейк добавили четыре альтернативных сценария в духе тех, которые встречаются в играх по мотивам Dragon Ball. Что, если в такой-то момент Эдвард примет такое-то решение? А если Чёрная Борода решит поступить вот так, а не как в оригинале? Ценность у этих сцен примерно такая же, как у офисных прогулок в старой Black Flag, но в качестве бонусного развлечения сойдёт. Более интересными нововведениями кажутся дополнительные ролики и диалоги с участием Кэролайн — возлюбленной Эдварда, ради которой он хотел разбогатеть, будучи человеком из низшего сословия. Теперь его мотивация более понятна, и история их союза и расставания вызывает больше эмоций по сравнению с тем, что было в оригинале.

В целом сюжетная линия Black Flag Resynced не стала сильно лучше или сильно хуже после всех этих изменений, она примерно такая же. Это столь же необычная и для серии, и для жанра история, что прежде всего выражается в антураже — не так уж часто удаётся примерить на себя роль пирата, обладающего безграничной свободой. То форты захватываешь, то вражеские корабли расстреливаешь из пушек, то берёшь их на абордаж (после чего добавляешь эти судна в свой флот), то на крокодилов охотишься. Одной из проблем оригинала была некоторая разрозненность сюжетных глав, и без сцен в «Абстерго» она стала ещё заметнее — просто в какой-то момент экран уходит в затемнение и вам сообщают, что прошло несколько месяцев. Но об этом быстро забываешь, когда снова проводишь время с харизматичными персонажами, обладающими особым пиратским лексиконом и характерными голосами.

Главное — игра не кажется устаревшей ни сюжетно, ни геймплейно. Во многом это связано с переходом на более современную версию движка Anvil, который с 2013 года успел значительно «прокачаться». Персонажи выглядят реалистичнее, их костюмы пестрят деталями, от красоты джунглей, городов и портов дух захватывает — если вам нравилось, как выглядела Shadows, то от графики в Resynced тоже будете в восторге. А какой здесь подводный мир! Неустанно перемещающиеся косяки рыб, опасные медузы, готовые перекусить Эдварда напополам акулы — и тут же затонувшие корабли, переполненные монетами сундуки, разноцветные водоросли и другие объекты, исследуя которые, забываешь, что герою периодически нужен воздух и слишком долго глазеть на декорации не рекомендуется.

Как в любом «Ассасине», в Black Flag развлечения поджидают на каждом шагу. Торговцы и простые работяги просят выполнить для них поручения. Хорошо спрятанные сундуки содержат в себе ресурсы, амулеты с пассивными бонусами, расцветки для корабля и даже костюмы. В каждом регионе есть разные животные — шкуры кабанов, оцелотов и других зверей пригодятся для увеличения числа аптечек и пуль для револьвера. По мере прохождения открываются новые возможности, включая поместье, улучшения которого открывают новые функции вроде пополняющегося сундука для пожертвований. Ну и куда же без карт сокровищ в пиратской игре? Спрятанных в бутылках, конечно же.

Если в старых играх серии (включая оригинальную Black Flag) достаточно залезть на вышку, чтобы увидеть все «собирашки», то ремейк ближе к поздним «Ассасинам» — даже ради одного сундука нужно сильно постараться, включив режим фокусировки и разглядев едва заметную белую точку где-то рядом. Так что ни экран, ни карта не завалены раздражающими значками, зато всегда показано, где начинается следующее сюжетное задание, до которого порой тысячи километров от твоего нынешнего местоположения. В таких случаях садишься на корабль и отправляешься в морское путешествие — в ремейке и сход с судна, и посадка на него не сопровождаются замаскированными загрузочными экранами, всё очень быстро и без лишних пауз.

За пределами суши развлечений меньше, но всё равно немало. Помимо охоты с гарпуном (шкуры акул тоже нужны для всякой мелочи) всегда можно начать хулиганить и атаковать вражеские корабли. Стартовые пушки годятся только для «войнушек» со шхунами и бригами, а вот когда соберёшь достаточно ресурсов и сильно прокачаешь судно, можно будет открыть охоту на фрегаты и линейные корабли — и трофеев с них получаешь побольше, и в свой флот их удаётся добавить, чтобы потом в капитанской каюте отправлять их на задания. А когда натыкаешься на вражеский форт и начинаешь разрушать укрепления, чтобы потом высадиться и захватить его, оторваться от игры становится всё труднее.

В этом прелесть Black Flag — и оригинала 2013 года, и ремейка. Это, наверное, лучший симулятор пирата, хоть и не относится напрямую к этому жанру. Пиратство ассоциируется со свободой, и здесь её хоть отбавляй: ты решаешь, на кого нападать и снижать ли уровень розыска (или ждать здешний аналог полиции), выбираешь между парусами разных цветов, решаешь судьбу чужих кораблей. С обновлённым движком погодные явления вроде штормов, шквалов, грозовых молний и «волн-убийц» стали зрелищнее, и то, как пасмурная ночь сменяется ярким утром, окрашивающим деревья на каждом острове в зелёный цвет, не перестаёт радовать глаз.

На суше игра становится плюс-минус стандартной Assassin’s Creed, особенно во время драк, но это не назовёшь недостатком — тут хватает интересных «фишек». Обновлённая боевая система стала динамичнее — враги теперь нападают не по очереди, а одновременно, так что увороты и парирования используешь очень часто. Причём парирования на удивление трудно исполнять — нужна недюжинная реакция, чтобы нажать на кнопку блока именно в тот момент, когда оружие оппонента блестит, поэтому готовишься к атаке чуть заранее. Плюс враги постоянно блокируют удары, так что используешь подсечки, стреляешь из револьвера, а также пинаешься — можно оттолкнуть противника к стене, оглушив его, после чего активировать быстрое добивание, которое каждый раз выглядит эффектно.

***

Многие нововведения в Black Flag Resynced не кажутся нововведениями, если плохо помнишь игру 2013 года. Например, в оригинале приседание было контекстуальным и зависело от окружения — в ремейке для него выделили специальную кнопку. А в сюжетных миссиях встречалось немало эпизодов с преследованием целей, которые ещё и провалить можно было, — в Resynced их переработали. В результате получилась отлично обновлённая версия игры, которая в наше время легко могла бы сойти за новинку — не «олдскульное» приключение в духе старой трилогии, какой была Assassin’s Creed Mirage, а полноценное масштабное приключение с классным антуражем, большой картой и развлечениями под каждой пальмой и каждым затопленным кораблём.

Достоинства:

ничуть не устаревшая сюжетная линия, в которую внесли несколько приятных изменений;

по-прежнему уникальный для серии и для жанра пиратский антураж;

зрелищные и захватывающие морские сражения, особенно в непогоду;

красочные драки в ближнем бою с возможностью по-разному пробивать защиту оппонента;

геймплейные нововведения в ремейке делают игровой процесс приятнее, хоть и не всегда помнишь, что в оригинале что-то работало иначе.

Недостатки:

полное отсутствие эпизодов в «Абстерго» может огорчить давних фанатов серии.

Графика Эту серию многие любят прежде всего за красивые декорации, и в ремейке Black Flag окружение не раз впечатлит даже самую искушённую публику. На PS5 и на суше, и на море палец постоянно держишь на кнопке создания скриншотов. Звук Музыка и актёрская игра столь же хороши, как в оригинале — жаль, правда, что на сей раз нет полной русской локализации. Одно из главных нововведений в ремейке — дополнительные шанти, песни, которые исполняет экипаж нашего корабля в открытом море. Одиночная игра Увлекательная «сюжетка», от которой при желании можно не отвлекаться — следующая цель всегда заботливо указана на карте. Но когда тебя повсюду ждут сокровища, а стрелять из пушек по вражеским кораблям хочется даже без наличия соответствующих контрактов, об основных миссиях частенько полностью забываешь. Оценочное время прохождения 25 часов на сюжет и ещё столько же на зачистку всей огромной карты. Это если не отвлекаться регулярно на морские сражения — если часто будете хулиганить и дурачиться, добавляйте к этому числу ещё несколько часов. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Отличный ремейк, напоминающий о том, почему Black Flag считается одной из лучших игр серии. А теперь — ещё и одной из самых красивых.

Оценка: 9,0/10

Подробнее о системе оценок

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Видео: