Crimson Desert — южнокорейский «Скайрим». Рецензия

Жанр Экшен Издатель Pearl Abyss Разработчик Pearl Abyss Минимальные требования Процессор Intel Core i5-8500 3 ГГц / AMD Ryzen 5 2600X 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT, 150 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-11600K 3,9 ГГц / AMD Ryzen 5 5600 3,5 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 или 12 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700 XT Дата выхода 19 марта 2026 года Возрастной ценз От 18 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S Официальный сайт

Играли на PlayStation 5

За первый час главный герой Crimson Desert успевает умереть, воскреснуть, попрыгать по летающим платформам, принять участие в армрестлинге, спасти забравшуюся на крышу кошку, буквально упасть с небес на землю и даже прочистить печную трубу хлипкого домика. До релиза игра казалась винегретом из всего, что придумала игровая индустрия за последние десятилетия — вступление лишь подтверждает эти догадки, помещая протагониста в не связанные друг с другом ситуации и обучая порой странным механикам. Но довольно быстро темп начинает снижаться, голова перестаёт болеть от обилия всплывающих подсказок и в Crimson Desert влюбляешься. Да так, что от неё не оторваться, а в раздражающих поначалу элементах со временем даже появляется смысл.

⇡#А я маленький такой

Масштабы игры ощущаешь уже в первом городе Эрнанде: мини-карта усыпана «вопросиками», на улочках стоят торговцы с совершенно разными товарами, а на доске объявлений висят листочки с заданиями. Бегая между домами, кидаешь мелочь попрошайкам и видишь в углу экрана шкалу репутации — интересно, на что она влияет? Подходя к запертым дверям, читаешь всплывающую строку, сообщающую об отсутствии ключа. Получается, можно заходить в каждое здание? Возможно, за запертыми дверями лежит что-то ценное. Спустившись в канализацию, собираешь канделябры и вазы, надеясь их потом продать. А когда пытаешься взять что-то со стола у торговцев, появляется слово «Украсть», только кнопка неактивна. А как красть-то? И нужно ли это вообще делать?

И это лишь первый город, маленький пиксель на карте мира, настолько огромной, что до недавнего патча Crimson Desert иногда «вылетала» на PS5 при попытке её открыть. Однако и в этом пикселе можно надолго застрять, участвуя в мини-играх, знакомясь со всеми торговцами и наполняя карманы всем, что плохо лежит. А когда покажется, что всё исследовано и можно двигаться дальше, это действительно может быть так — но впоследствии в этот город будешь регулярно возвращаться. И опять оставаться там на какой-то срок, потому что каждый раз будешь находить что-то новое.

Про игры Ubisoft часто говорят, что в них трудно добираться до следующей сюжетной миссии, потому что по пути постоянно на что-то отвлекаешься. Если там это просто трудно, то в Crimson Desert это невероятно трудно. Причём дело не в размерах карты и необходимости преодолевать большие расстояния. Да, такое бывает, что следующий этап миссии расположен в двух километрах от вас, но даже если нужно пробежать всего 300 метров, всё равно туда доберёшься лишь через полчаса, а то и вообще решишь оставить этот квест на потом. Всё потому, что просто гулять по миру и исследовать его увлекательно само по себе — в нём пропадаешь и растворяешься, занимаясь всякой мелочью и получая от этого массу удовольствия.

Один раз я пошёл выполнять сюжетный квест и всё-таки смог добраться до персонажа, с которым нужно было поговорить. Вдруг ко мне подбежал мальчик, оказавшийся юным монахом, и начал что-то рассказывать про загадочный лес и мистический гриб, который там растёт. В дневнике появилось побочное задание — я пошёл его выполнять. Там ожидал сюрприз, который привёл ещё к одному квесту, и он вообще не имел отношение к первым двум. Собирая в том же лесу всякие растения на продажу, я наткнулся на залежи руды, достал кирку и добыл ресурсы, вспомнив после этого, что как раз в них нуждался для прокачки брони. Телепортировался в город ради посещения кузнеца, а там на мини-карте появилась ещё пара новых квестов. В итоге «сюжетка» была оставлена до лучших времён.

Такое происходит постоянно — либо сама игра намекает посмотреть в другую сторону, либо у тебя самого вдруг возникнет желание, например, достать топор и порубить деревья. По пути к сюжетной миссии можешь наткнуться на древние руины — иногда там ждёт головоломка, иногда просто какие-то трофеи. Видишь алтари, при взаимодействии с которыми запускаются разного рода испытания — то проскользить по склону столько-то метров, то победить нескольких врагов определённым оружием за несколько секунд. Если повезёт, залезешь куда-нибудь и найдёшь сундук с уникальной экипировкой — самые лучшие вещи обычно хорошо спрятаны.

⇡#Я здесь живу

Довольно быстро начинаешь понимать, что ты не проходишь Crimson Desert — ты буквально живёшь в этом мире, как это происходит в лучших частях The Elder Scrolls и других масштабных ролевых играх. Хотя здесь у нас не совсем ролевая игра — своего персонажа создавать нельзя, а характеристики в основном улучшаешь прокачкой экипировки, а не нажимая на «плюсики» при получении уровней. Разве что выносливость и здоровье увеличиваешь, а вот атака и защита зависят от шлема, нагрудника, колец, амулетов и всего такого прочего. Зато в плане погружения в атмосферу Crimson Desert на голову выше многих RPG, и уж тем более побеждает в неравной борьбе многие экшен-RPG. В лучшие моменты она напоминает душевные восточноевропейские «ролёвки» вроде «Готики».

В основном это связано с оживлённостью мира. Со многими людьми (и не только — тут ещё как минимум тролли и гоблины есть) можно здороваться, повышая тем самым свою репутацию в регионе. Если толкнуть любого персонажа, тот отреагирует — или благим матом покроет, или просто попросит быть аккуратнее. Вышеупомянутый мальчик-монах — не единственный, кто вдруг подбежит к вам и что-то расскажет, либо вложит в руку записку и быстро скроется за ближайшим углом. Мир оживляют не только прямоходящие персонажи — животных, птиц, насекомых и даже рептилий тут тоже немало. Можно как охотиться на них, чтобы потом готовить у костра исцеляющие блюда, так и просто наблюдать за ними, сидя по полчаса в фоторежиме. Отдельного упоминания заслуживают кошки и собаки, каждую из которых можно приручить, чтобы она бегала рядом.

Получается настоящая «песочница», которая по нескольким причинам может поначалу отпугнуть нового игрока. Во-первых, здесь очень специфическое управление и на клавиатуре, и на геймпаде. Как только начинаешь прохождение, тебя просят поговорить с персонажем, и для этого на PS5 удерживаешь L1 и затем жмёшь на «квадрат». Когда обучают бою, один из приёмов исполняется одновременным нажатием на R1 и R2. Бег активируется не нажатием левого стика, а кнопкой X, как в играх Rockstar и старых «Якудзах». А сенсорная панель не открывает карту — она отвечает за приближение и отдаление камеры, чем за всё время игры воспользуешься от силы пару раз.

Во-вторых, сюжет в первых главах кажется бредом сумасшедшего — описанные в первом абзаце ситуации никак не объясняются, а главный герой почему-то всегда знает, что ему нужно делать дальше, куда идти и с кем разговаривать. Потом понимаешь, что все стартовые квесты призваны быстро обучить некоторым механикам: спасая кошку с крыши, узнаёшь о возможности карабкаться по стенам, а прочистка трубы происходит по такому же принципу, как рубка деревьев и добыча руды. Однако есть ощущение, что по изначальной задумке создателей в этих механиках игрок должен был разобраться сам, но тестировщики с этим не справились и разработчикам пришлось кое-как слепить нелепые обучающие квесты, которые никакой сценарист не смог бы адекватно увязать друг с другом.

Из-за этого история какое-то время не вызывает интереса и всё на себе тащит игровой процесс, который тоже далёк от идеала из-за управления — и в итоге в первые два или три часа не понимаешь, что тебя может заставить провести в игре ещё десяток часов, не говоря уже о сотне. Так что неудивительно, что в день релиза доля положительных отзывов в Steam болталась в районе 50 %. Но довольно быстро она поднялась до 75 % — когда даёшь игре шанс, свыкаешься с необычным управлением и проходишь парочку вступительных глав, восприятие Crimson Desert меняется. Как из-за того, что начинаешь лучше разбираться в механиках, так и из-за появления новых возможностей, в том числе неожиданных и на удивление хорошо проработанных.

⇡#Всё, везде, но не сразу

Взять, к примеру, лагерь. Сюжет рассказывает о противостоянии двух фракций на территории огромного континента Пайвел: Серогривых, являющихся защитниками региона, и Чёрных Медведей, которые решили захватить континент, убили правителя и погрузили мир в хаос, атаковав большую группу фракции «добряков». В роли парня по имени Клифф мы будем искать выживших Серогривых по всей карте и собирать их в лагере — очевидно, чтобы впоследствии вместе дать отпор антагонистам. Но оказывается, что лагерь — не просто место для сбора неких болванчиков, а чуть ли не игра в игре. Вы можете жертвовать деньги и ненужные предметы, пополняя тем самым припасы. Копить ресурсы, чтобы потом отправлять союзников на задания и получать награды. Торговать с соседними поселениями, изготавливать повозки и перевозить грузы. Повышать уровень лагеря, разблокировать у союзников новые навыки. И многое, многое другое.

Это открывает новый слой Crimson Desert — теперь за исследование мира получаешь ещё больше наград, поскольку многие из расположенных в регионе торговых лавок готовы с тобой сотрудничать. А когда посылаешь кого-то на задание, видишь, как он туда отправляется. Плюс если поначалу в этих заданиях занимаешься лишь сбором ресурсов, то впоследствии будут другие поручения — но это уже спойлер. Про эту игру вообще трудно рассказывать, не упоминая самые интересные механики. Их вроде бы так много, что парочкой фраз ничего не испортишь, но всё равно даже самая незначительная мелочь, которую вообще не ожидал увидеть, может оказаться приятным сюрпризом и влюбить в игру ещё сильнее.

Это касается даже боевой системы, но о ней всё же стоит рассказать. В начале прохождения это стандартный экшен — совершаешь мечом лёгкие и тяжёлые атаки, ставишь блок и уклоняешься. А по мере прохождения сюжета на экране всплывают подсказки с… мягко говоря, необычными приёмами. Оказывается, можно прыгнуть и пнуть противника двумя ногами. Или с разбегу врезаться в него, впечатав в землю. Или схватить и перебросить через себя, будто ты рестлер. Есть более «классические» приёмы вроде выпадов с оружием и круговых атак, есть магические навыки, связанные со стихиями, — не всегда эти способности эффективны, но выглядят эффектно.

Портят впечатление лишь сражения с боссами — ими как будто занималась сторонняя команда разработчиков. В драках с обычными противниками ощущаешь себя героем боевика, раскидывающим всех направо и налево и легко уклоняющимся от атак. Боссы же спускают тебя с небес на землю: агрессивно атакуют, толкают на землю и наносят очень много урона, вынуждая активно блокировать и парировать каждый удар, а также безостановочно лопать заранее приготовленные блюда для восполнения здоровья. Даже с прокачанной экипировкой возникают трудности, с которыми не сталкиваешься всё остальное время. Но стоит отметить, что разработчики прислушиваются к отзывам — с последним патчем некоторых боссов ослабили, а блюда сделали «калорийнее», так что супчики и салатики исцеляют лучше, чем на релизе.

Последний патч вообще исправил немало недостатков Crimson Desert, которым я мог бы посвятить целый абзац, но теперь не буду. Например, раньше в лагере не было сундука для ценных, но не очень нужных вещей, — инвентарь всё-таки маленький, всё подряд с собой таскать нельзя. Теперь же сундук есть. Раньше для взаимодействия с воспоминаниями (они разбросаны по миру, как в The Division) нужно было нажимать несколько кнопок и активировать специальный шлем, — теперь персонаж сам это делает. Такими темпами большинство проблем игры будут исправлены в очень короткие сроки. Одним из самых странных решений кажется то, что собранные в квестах книги и записки остаются в инвентаре, и если часть из них можно продать, то некоторые остаётся лишь выкидывать. Хотелось бы, чтобы это «починили» — либо сделали всё продаваемым, либо автоматически удаляли такой хлам из рюкзака.

***

Рассказывать о Crimson Desert можно бесконечно, но лучше в неё играть. Познакомиться с другими доступными персонажами, которые иначе управляются в боях и харизматичнее главного героя. Узнать о том, что лошадь — не единственное существо, которое можно оседлать, а у скакуна есть собственная система репутации с интересными бонусами по достижении определённых уровней. Наткнуться в заброшенных руинах посреди леса на секретный проход с сундуком, сделав это без подсказки с YouTube. Но всё это произойдёт не за один вечер и даже не за одну неделю. Возможно, вы вообще эту игру никогда не пройдёте. Возможно, застрянете в стартовой локации, выполняя квесты, подкармливая кошек и собирая бабочек. В любом случае, скучно не будет, а яркие впечатления останутся в памяти надолго.

Достоинства:

огромный континент, усыпанный квестами, испытаниями, головоломками и прочими развлечениями;

мир кажется оживлённым благодаря богатой фауне и возможности взаимодействовать со многими людьми разными способами;

игровых механик действительно очень много и они на удивление хорошо сплетены в единое целое;

зрелищная боевая система с необычными даже для экшенов приёмами;

красивейшие локации, из-за которых фоторежимом хочется пользоваться на каждом шагу;

немало недостатков исправили патчем уже спустя пару дней, так что к отзывам активно прислушиваются.

Недостатки:

к нестандартному управлению нужно привыкать — что на клавиатуре, что на геймпаде;

сюжет со временем выравнивается, но в стартовых главах трудно понять, что происходит на экране;

боссы требуют совершенно другого подхода, нежели рядовые противники, из-за чего к встречам с ними каждый раз ты оказываешься не готов.

Графика На PS5 в режиме «Графика» игра выглядит восхитительно, если не считать небольшого перебора с контрастностью, которую пока трудно настроить. Папка со скриншотами безостановочно растёт, а фоторежим становится ещё одной причиной того, почему по сюжету медленно продвигаешься. Звук Хотя сюжет не впечатляет (особенно поначалу), озвучены персонажи в английской версии здорово — благодаря актёрам, к некоторым представителям Серогривых даже начинаешь проявлять симпатию. Саундтрек тоже хочется хвалить — он ненавязчивый, но очень приятный и даже умиротворяющий. Одиночная игра Огромный мир, в котором всегда есть чем заняться. Однако нужно понимать, что это богатая возможностями «песочница», а не привычная сюжетная игра — бежать по основным квестам, игнорируя всё остальное, не стоит. Оценочное время прохождения На сюжет уйдёт около 60 часов, но нужно обладать впечатляющей силой воли, чтобы не отвлекаться постоянно на второстепенные развлечения. Большинству игроков потребуется сотня, а то и две сотни часов. Коллективная игра Не предусмотрена, но генеральный директор Pearl Abyss намекнул, что мультиплеерные элементы могут появиться впоследствии. Правда, трудно представить, какие именно. Общее впечатление Одна из лучших игровых «песочниц» за последние годы. Источники вдохновения очевидны, и игра действительно многое копирует у лучших экшенов и приключений, но делает это блистательно и предлагает помимо этого немало нового.

Оценка: 9,0/10

