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Mina the Hollower — восьмибитный алмаз. Рецензия

 
3DNews рекомендует! Mina the Hollower, новая игра от разработчиков Shovel Knight, уже вовсю покоряет сердца игроков. Мы основательно зарылись в этот чудесный проект и готовы рассказать, чем же это ретроприключение так пленило геймеров. Подробности — в рецензии
⇣ Содержание
Жанр Приключение
Издатель Yacht Club Games
Разработчик Yacht Club Games
Минимальные требования Процессор Intel Core 2 Duo E4600 2,4 ГГц / AMD Athlon 64 X2 4600 2,4 ГГц, 4 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 1 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GT 420 / AMD Radeon HD 5570, 860 Мбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 8.1 / 10 / 11
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-4690K 3,5 ГГц / AMD Ryzen 7 1700 3,2 ГГц, 4 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850
Дата выхода 29 мая 2026 года
Возрастной ценз От 12 лет
Локализация Текст
Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2
Официальный сайт

Играли на PC

За первую половину года мы получили сразу несколько прекрасных инди-проектов от именитых разработчиков. Эдмунд Макмиллен подарил нам великолепную Mewgenics, студия Mega Crit запустила в раннем доступе преступно затягивающую Slay the Spire 2, а Yacht Club Games, стоящая за культовой Shovel Knight, выпустила Mina the Hollower. Это — приключение старой (по-настоящему старой) школы в духе классических «Зельд». Оно ловко играет на геймерских струнах души своей ретростилистикой, чудесной чиптюн-музыкой и увлекательным хардкорным геймплеем, вызывая мощные приливы ностальгии по безмятежным временам в компании с «Денди» и пузатым ЭЛТ-телевизором. Впрочем, помимо крепкого ретродуха, Mina the Hollower предлагает и множество современных гейм-дизайнерских решений. А иногда, наоборот, забывает о некоторых общепринятых опциях, нацеленных на удобства игроков, что порой слегка обескураживает. Но обо всём по порядку.

Вот и приплыли…

Вот и приплыли…

#Землеройка в потоке

Мине, нашей героине, приходит тревожное письмо с Мрачного острова, где она десять лет назад создала генераторы искр — эти устройства принесли острову и столичному городу Оссексу процветание и благополучие. Так было до сих пор, но сейчас на острове происходит что-то зловещее, из-за чего отключились генераторы. Разобраться с проблемой и вновь запустить машины может лишь их создательница, а потому наша землеройка отправляется в приключение.

Как и положено, всё сразу идёт наперекосяк: корабль топит морское чудище, да и на суше проблем не меньше. Столица в осаде, заговорщики сеют хаос, а земля кишмя кишит монстрами и другими недоброжелательными существами, что стоят между Миной и генераторами. К счастью, землеройка — не только выдающаяся изобретательница, но и бывалая искательница приключений, которая и в бою за себя постоит, и над пропастью по платформам проскачет.

Главный приём Мины для решения головоломок, перемещения и боя — зарываться в землю и стремительно прокапываться сквозь почву. Так и опасную преграду проще проскочить, и урона легче избежать

Главный приём Мины для решения головоломок, перемещения и боя — зарываться в землю и стремительно прокапываться сквозь почву. Так и опасную преграду проще проскочить, и урона легче избежать

Геймплейный цикл Mina the Hollower строится на классической формуле: в равных частях предстоит исследовать окрестности, решать небольшие головоломки, проявлять ловкость пальцев в платформинговых секциях и, разумеется, сражаться. Игра ловко чередует элементы и ситуации, делая всё возможное, чтобы чувство потока захватило и не отпускало до конца сессии или даже всего прохождения. Особенно интересно, что подобное разнообразие достигается в не меньшей степени за счёт добавления новых инструментов и возможностей (а ключевые способности Мины и вовсе доступны уже с самого начала), а именно дизайном уровней — локации регулярно меняют правила игры и заставляют адаптироваться ко всё новым и новым вызовам.

Разнообразие предлагаемых ситуаций невероятно. Одних только условий платформинга и всяческих усложнений здесь несколько десятков: шипы, движущиеся стены, движущиеся огненные стены, разливающаяся лава, лазерные установки, заковыристые лабиринты — и всё это зачастую ещё и усложнено множеством разных противников. А иногда есть и дополнительные условия, например в один момент нам предстоит таcкать головы статуй по платформинговым секциям, уворачиваясь не только от агрессивных супостатов, но и от мстительного духа, чью голову мы и несём на положенное место. И, что особенно приятно, несмотря на достаточно ощутимую хардкорность, ни один сегмент в игре не затянут и не переусложнён настолько, чтобы это вызывало раздражение, —Yacht Club Games прекрасно чувствует меру.

Внешне простой сегмент, но это впечатление обманчиво…

Внешне простой сегмент, но это впечатление обманчиво…

Хватает в игре и разных событий. Вот на вас нападает большой завистник Мины, который ещё и оказывается внезапным боссом, в другой момент вас попробуют ограбить и если не будете расторопны, то и в самом деле ограбят (берегитесь стремительно приближающихся «мирных» NPC). Да и десяток других случайных встреч с островными жителями сулит если и не эмоциональную феерию, то милый или забавный диалог, формой и подачей отсылающий к великой Undertale. Ну и конечно, главными событиями окажутся сегменты починки генераторов, что представлены своеобразной вертикальной трассой с препятствиями, которые идеально завершают игровые эпизоды.

#Свежее прочтение классики

Стоит сказать пару слов и о боевой системе — разработчики не придумывали велосипед (хотя он и представлен в игре как вспомогательное оружие), а уверенно смешали классическую «зельдовскую» боевую систему с элементами Souls-игр. Скажем, в случае повторной гибели вы потеряете кости — аналог душ, ваш ресурс для прокачки атак, защиты и второстепенного оружия. Правда, есть интересный нюанс: после первой гибели вы не теряете саму валюту, вместо этого из Мины выпадает контейнер искр, который нужно вернуть, чтобы не волноваться за сохранность наличности. А вот если погибнете без контейнера в кармане — скажите костяшкам «прощай».

При повышении уровня можно выбрать опцию складирования костей — так вы обезопасите накопления, если не хотите инвестировать в конкретный навык

При повышении уровня можно выбрать опцию складирования костей — так вы обезопасите накопления, если не хотите инвестировать в конкретный навык

Такой же знакомой, казалось бы, получилась и механика лечения, да не совсем. В бою Мина может восстанавливать здоровье аналогом баночки с эстусом, но, чтобы это исцеление было хоть сколько-то эффективным, необходимо бить врагов. С каждым ударом по супостатам показатель будет расти, но стоит пропустить лишь одну оплеуху, и он сбросится на ноль. Эта, казалось бы, незначительная мелочь делает боевые сегменты по-настоящему напряжёнными, а сражаться приходится вдумчиво, аккуратно и одновременно яростно.

Дополняют интересные находки приличный арсенал и огромный бестиарий всевозможных противников. Тут вам и крепкие, и быстрые, и крепкие и быстрые, бьющие по площади, двигающиеся по необычным траекториям (что, кстати, из-за визуальной перспективы игры довольно часто подводит под лишний урон) и многие-многие другие. Совладать со всеми поможет основное оружие и второстепенное. Второе тратит специальный ресурс (джоули) при использовании и даже не всегда является оружием в классическом понимании. Ведь в эту категорию входят как стандартные метательные виды вооружения вроде кинжалов, топоров и камней, так и экзотика вроде дрели. Плюс вышеупомянутый велосипед — помимо применения в бою, он даёт возможность носиться по локациям и с лёгкостью проскакивать опасные и кажущиеся непреодолимыми пропасти; зонтик, что позволит блокировать атаки; или, например, банка с туманом, которая не наносит урона, но зато позволяет проходить сквозь противников и этим восстанавливать немного здоровья.

В магазине за кости можно купить множество полезных усилений вроде повышения здоровья, или даже дополнительный контейнер искр

В магазине за кости можно купить множество полезных усилений вроде повышения здоровья или даже дополнительный контейнер искр

Второстепенное оружие также используется для решения многочисленных головоломок — разгадка сулит как ценные ресурсы, так и улучшение оружия, повышение показателей здоровья и сувениры, дающие разные пассивные бонусы. И как же интересно исследовать локации в поисках разных тайничков! Часто бывает, что краем глаза заметишь какую-нибудь интересную зону, куда не попасть, и вот начинается новый квест — раскусить эту загадку и докопаться (буквально) до заветной награды. Правда, бывает и так, что в круговороте всех событий какая-нибудь комната нет-нет да и выпадет из памяти, и когда вы вспомните про неё через полчаса, то… надеюсь, у вас хорошая топографическая память. Ведь в Mina the Hollower нет классической мини-карты как таковой — есть глобальная, плюс её улучшенная версия, по которой можно отслеживать все найденные секреты (что не очень-то помогает в поисках конкретных локаций и комнат). Но чтобы получить хотя бы её, придётся выполнить цепочку квестов. В результате, я в какой-то момент сдалась и не стала открывать каждый секрет на каждом уровне, хотя и очень хотелось, и это слегка подпортило впечатление от прекрасной во всём остальном игры.

***

Кроме озвученной проблемы с ориентированием, других объективные минусы в Mina the Hollower найти сложно. Даже некоторая хардкорность, что могла бы отпугнуть часть игроков, не оказывается проблемой — есть модификаторы сложности, чтобы настроить процесс под любой запрос. Словом, если вы любите душевные и насыщенные приключения с уймой загадок в духе классических «Зельд», то срочно ознакомьтесь с этой чудесной игрой.

Достоинства:

  • сложная, приятная и богатая нюансами боевая система;
  • уйма разнообразных игровых ситуаций, ни одна из которых не успевает надоесть;
  • проработанный до мелочей мир с бездной секретов, тайн и укромных местечек.

Недостатки:

  • несколько неудобное ориентирование в мире.

Графика

Восьмибитный ретростиль прекрасно работает на ностальгию по классическим приключениям, а внешний минимализм с лихвой окупается детализацией и проработкой абсолютно всех визуальных аспектов.

Звук

Звуковой дизайн абсолютно верен выбранной эстетике — вся игра звучит так, будто бы играешь на старой приставке, и это исключительно комплимент.

И отдельно отмечу чудесные чиптюн-мелодии, получившиеся по-настоящему эмоциональными и душевными.

Одиночная игра

Увлекательное, милое и достаточно хардкорное приключение, которое придётся по душе всем ценителям ретроигр и не только.

Оценочное время прохождения

Около двадцати часов на прохождение основного сюжета. А если захотите проникнуть в каждый укромный уголок и открыть каждый секрет игры, то добавьте ещё десять.

Коллективная игра

Не предусмотрена.

Общее впечатление

Прекрасное ретроприключение с чудесной историей, милыми персонажами и чрезвычайно увлекательным игровым процессом.

Оценка: 9,0/10

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Теги: игра, mina the hollower, рецензия
игра, mina the hollower, рецензия
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