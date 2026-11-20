Разработчики из британской студии Creative Assembly (принадлежит Sega) устроили первую за четыре месяца «живую» демонстрацию своей галактической стратегии в антураже мрачного будущего Total War: Warhammer 40,000.

В ходе прошедшего на днях стрима из цикла Alpha Strike (полную запись длиной час и 22 минуты см. ниже) авторы Total War: Warhammer 40,000 показали расширенную версию сборки, в которую давали сыграть на выставке Gamescom 2026.

Объектом демонстрации стала кампания ультрамаринов. Зрители трансляции стали свидетелями битвы за звёздную систему Праэвосс, включающую три пригодные для захвата планеты и две, за которые сразиться нельзя (газовый гигант и мёртвый мир).

По словам разработчиков, каждая система в Total War: Warhammer 40,000 представляет собой отдельную сюжетную мини-кампанию. Часть контента из предыдущего театра действий переносится в следующий (вроде улучшений фракций и героев).

Что ещё показали в рамках стрима:

ведение боевых действий без оглядки на местные законы (например, орбитальные бомбардировки локаций с мирными жителями) будет повышать уровень подозрения правителей планеты к космодесантникам;

такой подход вознаграждает игрока очками реквизиции, но лишает очков влияния, которые можно потратить, например, на призыв подкреплений;

космодесантников сложно убить (некоторые павшие воины возвращаются в строй после битвы благодаря своей трансчеловеческой физиологии) и ещё сложнее заменить — восстановление потерянной армии займёт у космодесантников десятилетия;

таким образом, разработчики намеренно сместили баланс так, чтобы потеря целой армии космодесантников стала для игроков настоящим ударом;

игроки смогут детально настраивать экипировку, вооружение и способности персонажей, что может значительно повлиять на их эффективность в бою.

Пользователи в комментариях остались довольны новой порцией геймплея Total War: Warhammer 40,000 и надеются увидеть космические битвы. «Я ждал эту игру почти всю свою жизнь!» — отчитался erikzeitler6799.

Total War: Warhammer 40,000 создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Сроков выхода у игры пока нет, но на подходе — закрытое бета-тестирование. Сбор заявок подошёл к концу ещё в середине сентября.