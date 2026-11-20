Компания Huawei представила смартфон OSTA O1 Pro — первую модель под новым суббрендом OSTA. Аппарат получил широкий экран с тонкими рамками, процессор Kirin 9030S и ёмкую батарею на 7000 мА·ч. Одной из ключевых особенностей новинки стала поддержка встроенных ИИ-агентов, способных локально выполнять задачи пользователя без обязательного подключения к сети.

OSTA O1 Pro оснащён 6,39-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсора 300 Гц и пиковой яркостью 6500 кд/м2. Рамки вокруг экрана имеют толщину 1,05 мм со всех четырёх сторон, благодаря чему панель занимает 96,1 % площади лицевой стороны. Дисплей получил нестандартные пропорции с нативным соотношением сторон 16:9, а толщина корпуса составляет 6,68 мм при весе 201 грамм.

В основе смартфона лежит чип Kirin 9030S, объём оперативной памяти варьируется от 12 до 16 Гбайт, а за отвод тепла отвечает полноразмерная испарительная камера. Задний блок камер состоит из основного модуля на 200 Мп (RYYB-сенсор), перископического телеобъектива на 50 Мп с 3,7-кратным оптическим зумом и мультиспектральным датчиком. Фронтальная камера представлена 50-Мп модулем.

В фирменном приложении камеры доступны инструменты редактирования фото и видео с использованием функций искусственного интеллекта, которые обрабатываются непосредственно на устройстве силами NPU. Корпус OSTA O1 Pro защищён от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69 с возможностью погружения на глубину до двух метров. Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной зарядки.

Продажи смартфона в Китае уже начались, на старте компания предлагает временную скидку в размере 200 юаней (около $30) на все версии. OSTA O1 Pro доступен в следующих конфигурациях: