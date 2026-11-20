Компания TCL CSOT показала на конференции DTC 2026 в Ухане (Китай) прототипы двух игровых мониторов с высокой частотой обновления. Оба оснащены 27-дюймовыми панелями с разрешением QHD (2560 × 1440 пикселей). Один из мониторов поддерживает родную частоту обновления 1250 Гц, а другой выполнен по технологии OLED с использованием струйной печати (inkjet-printed OLED) и обладает частотой обновления 500 Гц.

По заявлению TCL CSOT, модель с частотой 1250 Гц является первой в мире с такими характеристиками. Прототип поддерживает технологию динамического изменения частоты обновления в диапазоне от 1 до 1250 Гц и обладает временем отклика 1 мс.

Решение TCL CSOT превосходит по частоте обновления 1000-Гц модель UltraGear 25G590B от LG. В отличие от большинства мониторов с поддержкой двойного режима работы, которые достигают своей максимальной частоты обновления только при снижении разрешения, прототип TCL CSOT обеспечивает частоту 1250 Гц при родном разрешении QHD.

Как сообщает издание Notebookcheck, представители которого побывали на мероприятии, TCL CSOT ведёт переговоры с партнёрами по производству дисплеев, чтобы внедрить эту технологию в потребительские продукты. Однако на данный момент ни один производитель не анонсировал выпуск коммерческого монитора на базе панели с частотой 1250 Гц.

Второй прототип представляет собой 27-дюймовую QHD-панель, изготовленную по технологии OLED со струйной печатью (IJP OLED). Она поддерживает частоту обновления 500 Гц, имеет время отклика менее 1 мс и, как утверждается, обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

В TCL CSOT подтвердили, что в данной панели используется оксидная объединительная плата (oxide backplane) в сочетании с внутренней системой компенсации. В отличие от стандартных алгоритмов компенсации OLED-панелей, которые зачастую требуют перевода дисплея в режим ожидания, новая система выполняет корректировку в фоновом режиме, непосредственно во время работы экрана.

Компания приступила к монтажу оборудования на своём новом производственном комплексе по выпуску IJP OLED-панелей в конце прошлого месяца. Начало массового производства и поставок продукции с этой линии запланировано на четвёртый квартал 2027 года.