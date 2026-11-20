Вышедший в декабре 2025 года ремастер культовой ролевой игры The Temple of Elemental Evil: A Classic Greyhawk Adventure от Troika Games стал красивее и доступнее. Переиздание получило четвёртый по счёту патч.

Во-первых, обновление добавляет полноценную поддержку высоких разрешений (вплоть до 4K) и масштабируемый с помощью AMD FSR интерфейс. Благодаря этому значительно выросла чёткость изображения (см. скриншоты ниже).

Во-вторых, в The Temple of Elemental Evil появилась возможность приближать и отдалять камеру, чтобы рассмотреть своих героев или, наоборот, окинуть взглядом поле битвы. Зум можно активировать как с мыши, так и клавиатуры.

Скриншоты

В-третьих, спустя 23 года после изначального релиза The Temple of Elemental Evil получила поддержку языков, помимо английского. Теперь игра доступна также на русском, польском (с озвучкой) и немецком.

Локализаторы перевели отсутствовавший в исходных версиях (из-за поздних обновлений или по другим причинам) текст, а также усовершенствовали, как игра работает с разными языками.

Судя по информации в сервисе SteamDB, с выходом обновления The Temple of Elemental Evil подорожала в российском Steam с 495 до 599 рублей. Корректировка затронула и многие другие регионы.

The Temple of Elemental Evil вышла в 2003 году, стала первой видеоигрой по правилам Dungeons & Dragons 3.5 и остаётся единственной на основе антуража Greyhawk. За проект отвечала студия Troika Games, а ремастер выпустил издатель SNEG.