Японское космическое агентство JAXA отказалось от цели привести автоматическую станцию «Хаябуса-2» (Hayabusa2) к астероиду 1998 KY26. Новой целью миссии стал астероид 2015 BM510, посадки на который не предусмотрено. И дело не в том, что 1998 KY26 мог оказаться потерянной советской станцией «Фобос-1». На «Хаябуса-2» сломался последний из четырёх тяговых двигателей.

В штатной программе миссии после пролёта астероида Торифунэ (2001 CC21) в июле 2026 года аппарат должен был продолжить движение к Земле, выполнить в декабре 2027-го гравитационный манёвр и затем выйти на траекторию сближения с 1998 KY26 в 2031 году. Однако в середине августа 2026 года на основном работавшем ионном двигателе станции начали происходить многочисленные электрические разряды. Попытки восстановить его работоспособность продолжались около двух недель, но не увенчались успехом. В результате ионный источник этого двигателя вышел из строя, а неисправность затронула также систему электропитания этого двигателя.

На борту «Хаябуса-2» установлены четыре ионных двигателя (A, B, C и D), использующих ксенон в качестве рабочего тела. К ноябрю 2026 года аппарат израсходовал 57,3 кг ксенона, а суммарная наработка двигательной установки достигла 20 153 часов. Три из четырёх двигателей вышли из строя. Работать оставался только двигатель B. Инженерам удалось найти возможность использовать элементы одного двигателя для запуска другого, что они назвали перекрёстной конфигурацией: использовали ионный источник двигателя D совместно с нейтрализатором двигателя B.

Предложенная схема позволила продолжить работу установки, однако оставшийся ресурс предсказать сложно. Для достижения астероида 1998 KY26 требовалось обеспечить дополнительное изменение скорости примерно на 650 м/с, что предполагало более 10 000 часов дальнейшей работы ионных двигателей. JAXA признало выполнение такого манёвра ненадёжным.

Новой целью миссии станет околоземный астероид 2015 BM510. Вместо выхода на орбиту вокруг него «Хаябуса-2» выполнит скоростной пролёт, что произойдёт в апреле 2028 года. По оценкам, диаметр астероида составляет от 17 до 74 м, а период вращения — около 49 минут. Объект относится к спектральному классу D, представители которого считаются сравнительно примитивными телами, способными содержать значительные количества органических соединений и воды. Для изменения траектории к новому объекту достаточно изменить скорость примерно на 24 м/с, причём JAXA рассчитывает использовать химические двигатели ориентации и коррекции орбиты, способные гарантированно обеспечить дельту скорости до 30 м/с.

Научный интерес к 2015 BM510 связан прежде всего с сочетанием небольших размеров, предполагаемой примитивной структуры и исключительно быстрого вращения. Учёные рассчитывают получить данные, которые помогут разобраться, почему подобные тела не разрушаются под действием центробежных сил (2015 BM510 вращается примерно в 9,5 раза быстрее астероида Рюгу, с которого «Хаябуса-2» уже взяла пробы грунта).

Кроме того, наведение аппарата на столь небольшой и тусклый объект потребует высокой точности навигации: непосредственно перед пролётом астероид может быть слишком слабым для обнаружения бортовыми камерами на больших расстояниях. По оценке JAXA, успешное выполнение такой операции станет первым исследованием быстро вращающегося астероида класса D и продемонстрирует технологии, потенциально применимые в программах планетарной защиты.

Что касается связи астероида 1998 KY26 с потерянной советской станцией «Фобос-1», то этой осенью вышли две работы, в которых сообщается о совпадениях фотометрических кривых и возможности объяснить негравитационные ускорения объекта давлением солнечного излучения на элементы конструкции аппарата. «Хаябуса-2» могла проверить эту версию, но теперь не сделает этого.