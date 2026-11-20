Вслед за «Дальнобойщиками 2» издатель Fulqrum Publishing (бывший 1C Publishing) решил осовременить ещё одну знаковую игру из серии симуляторов жизни профессионального водителя большегрузных машин.

Речь идёт об игре «Дальнобойщики 3: Покорение Америки» (Rig'n'Roll на Западе), вышедшей в 2009 году. Классическая версия давно доступна в Steam и EGS, но страдает от багов, вылетов на современных системах и отсутствия русского языка.

«Дальнобойщики 3: Покорение Америки» доберётся до Steam уже 9 декабря 2026 года в составе золотого издания, включающего контент из разных региональных версий и прежде недоступные задания.

Например, в переиздание войдёт дополнение «Большие гонки», которого до сих пор в Steam не было. Аддон включает гонки на тягачах, 19 побочных заданий, новые грузовики, трассы и города для исследования.

В Fulqrum Publishing обещают, что вслед за второй частью «подошли к делу с чувством, с толком, с расстановкой». Заявлена поддержка достижений, мастерской и облачных сохранений Steam, а также 12 языков, в том числе русского (текст и озвучка).

«Это не ремастер и не ремейк, а переиздание с рядом небольших улучшений, бережно сохранившее оригинальную графику, атмосферу и игровой процесс», — скорректировал издатель ожидания фанатов.

Игрокам предстоит покорять Калифорнию: построить транспортную империю, бросить вызов конкурентам и стать королём дорог. «Дальнобойщики 3: Покорение Америки» предлагает мощные грузовики, более 40 городов и 140 побочных заданий.