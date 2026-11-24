Вертикальный моющий беспроводной пылесос Midea AT6 Ultra предназначен для сухой и влажной уборки. Благодаря сочетанию высокой мощности, продуманной конструкции и технологии автоматического обслуживания устройство обеспечит эффективную уборку даже сильно загрязнённых участков помещения.

Midea AT6 Ultra оснащён бесщеточным двигателем (BLDC) мощностью 250 Вт, обеспечивающим силу всасывания до 24 000 Па, позволяя эффективно удалять с пола пыль и частицы мусора, волосы, шерсть, а также застарелые пятна. Интеллектуальная система распознавания загрязнений определяет степень загрязненности пола и регулирует мощность всасывания. Щетка пылесоса вращается со скоростью 450 об/мин, обеспечивая тщательную уборку напольных покрытий любого типа, очищая поверхность вплотную к стенам (с зазором всего 1 мм), а 104 специальных зубца предотвращают спутывание волос.

Конструкция пылесоса позволяет наклонять его на 180° — он может принимать практически горизонтальное положение (высота от пола — всего 13 см), что даёт возможность легко убирать под кроватями, диванами и шкафы. Это не просто частичный наклон, при котором ручка остается в неудобном положении: устройство сохраняет эргономичность, позволяя добраться туда, куда раньше доступ был закрыт. Встроенная в насадку пылесоса подсветка, позволяет обнаружить скрытую пыль и мусор в плохо освещённых местах — например, под мебелью или в углах, — благодаря чему ни один участок не останется без внимания.

Midea AT6 Ultra поддерживает три режима уборки:

Стандартный режим обеспечивает сбалансированную работу для повседневной уборки. Это оптимальный выбор для поддержания чистоты полов: он эффективно справляется с легкой пылью, крошками и небольшими загрязнениями, экономно расходуя заряд аккумулятора.

Режим «Турбо» задействует максимальную мощность всасывания для сильно загрязнённых участков. Если в прихожей появились следы грязи, принесенные с улицы, если домашние животные сильно линяют или нужно убрать засохшие пятна — режим «Турбо» обеспечит необходимую силу, чтобы вернуть чистоту за один проход.

Режим сухой уборки работает без подачи воды, выполняя функции обычного пылесоса для быстрого сбора сухого мусора.

Пылесос оснащён двумя отдельными резервуарами для воды. Один — для чистой (750 мл) и грязной (700 мл) воды, что гарантирует выполнение уборки чистой водой.

Пылесос поставляется с зарядной док-станцией с системой высокотемпературной самоочистки. По завершении уборки достаточно установить пылесос на неё ​​и запустить цикл самоочистки. Валик щетки промывается при температуре 100°C, что позволяет уничтожить до 99,9% бактерий и микробов, а затем полностью высушивается всего за 5 минут благодаря нагревательному элементу (PTC) с температурой 85 °C.

Режим быстрой сушки (5 минут) идеально подходит для случаев, когда пылесос нужен снова в кратчайшие сроки, а цикл тщательной сушки (20 минут) обеспечивает полное удаление влаги — оптимальный вариант перед длительным хранением.

LED-дисплей отображает в режиме реального времени информацию об уровне загрязнения, состоянии аккумулятора, выбранном режиме уборки и напоминания о необходимости обслуживания.

При переводе пылесоса в вертикальное положение во время перерыва в уборке срабатывает функция автоматической паузы. Устройство прекращает работу и надёжно фиксируется на месте без дополнительной опоры. Это позволяет пользователию, например, ответить на телефонный звонок или передвинуть мебель, не опасаясь, что пылесос упадёт.

Уровень шума пылесоса варьируется от 58 до 78 дБ(А) в зависимости от выбранного режима, что позволяет найти оптимальный баланс между мощностью всасывания и комфортным уровнем звука.

Интеллектуальная настройка не только повышает качество уборки, но и экономит заряд аккумулятора. Литий-ионная батарея ёмкостью 4000 мА·ч обеспечивает до 44 минут непрерывной работы — этого достаточно для уборки квартиры площадью до 140 м2. В большинстве случаев одного заряда хватает на полноценную уборку всего дома. На восполнение заряда уходит от 4 до 6 часов.

Цена Midea AT6 Ultra — 59 900 руб.

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