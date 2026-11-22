Акции TSMC на Тайваньской фондовой бирже в пятницу, 20 ноября, упали на 4,8 %, до 2000 тайваньских долларов за бумагу — минимума за семь месяцев. За неделю крупнейший в мире контрактный производитель чипов потерял 15,8 % биржевой стоимости. Это худший результат компании с октября 1997 года. Распродажа полупроводниковых акций резко усилилась на фоне новых экспортных ограничений США, а тайваньский индекс TAIEX потерял 17,5 % за неделю — больше, чем за любую неделю с 1990 года.

Новые правила Бюро промышленности и безопасности Минторга США вступили в силу 19 ноября. Вашингтон ужесточил контроль над поставками передовых ускорителей в зарубежные центры обработки данных, которые предоставляют китайским компаниям значительные вычислительные мощности для ИИ. Под ограничения теперь попадает и схема, при которой сами чипы остаются за пределами Китая, а китайский заказчик пользуется ими удалённо.

Другие положения правил затрагивают непосредственно контрактное производство. Для ряда заказов китайских разработчиков из числа допустимых исключили упрощённую процедуру, которая позволяла изготовителю подтвердить, что число транзисторов в готовом чипе ниже установленного порога, и тем самым вывести его из-под более строгого контроля. В результате TSMC приостановила китайские заказы на выпуск чипов по техпроцессам 16 нм и тоньше до получения американских экспортных лицензий. Для таких клиентов в основном остаются 28- и 40-нм техпроцессы при условии, что чипам не нужны память HBM и передовая упаковка.

TSMC оказалась под ударом с двух сторон. Ограничения уже затронули часть её заказов из Китая, а ужесточение правил для зарубежных ЦОДов ставит под вопрос часть будущего спроса на ускорители, которые компания выпускает для Nvidia и других разработчиков. Масштаб прямых потерь пока неизвестен. Но для TSMC ставки высоки: в третьем квартале техпроцессы 7 нм и тоньше обеспечили 79 % её выручки от продажи пластин.

Распоряжения Вашингтона пришлись на момент, когда инвесторы уже выходили из акций компаний, связанных с ИИ, из-за высоких оценок, растущего долга и сомнений в окупаемости вложений в ЦОДы. В пятницу MediaTek и UMC потеряли около 10 и 9 % соответственно, а американский индекс полупроводниковых компаний SOX завершил неделю падением на 17,1 %. Даже сильная отчётность Nvidia не остановила распродажу.

Последняя отчётность самой TSMC показывала рост выручки на 50,9 % и чистой прибыли на 68,7 % год к году в тайваньских долларах. Компания тогда ожидала, что спрос на передовые техпроцессы останется высоким, и собиралась быстро наращивать выпуск 2-нм чипов. Пятничный обвал отражает тревогу рынка за будущие продажи: регулирование уже меняет условия доступа к передовым чипам, а инвесторы всё чаще сомневаются, что нынешний темп расходов на ИИ удастся сохранить.