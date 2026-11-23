Состоялась презентация смартфонов Honor 700 и Honor 700S, одна из главных особенностей которых — наличие небольшого дополнительного экрана на тыльной стороне корпуса. Речь идёт о квадратной 1,59-дюймовой панели, которая выглядит так, словно её позаимствовали у смарт-часов. Экран можно задействовать для отображения времени, обоев, виджетов и ИИ-питомцев, а также в качестве видоискателя для камеры.

Оба смартфона оснащены 6,57-дюймовым дисплеем AMOLED с поддержкой разрешения 2728 × 1264 пикселя. Используется панель с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 8000 кд/м2 и ШИМ-регулировкой яркости подсветки с частотой 3840 Гц. В верхней части дисплея есть отверстие, в котором установлена 50-мегапиксельная фронтальная камера. Поддерживается съёмка видео 4K с частотой до 30 кадров в секунду.

Основная камера Honor 700 и Honor 700S построена вокруг широкоугольного 1/1,56-дюймового сенсора на 200 Мп (f/1.9) с поддержкой фазового автофокуса и оптической стабилизации изображения. В Honor 700 основная камера дополнена 50-мегапиксельным перископическим телефотомодулем (f/2.9) с 3,5-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольной камерой на 12 Мп с углом обзора 112°. Honor 700S лишён телефотомодуля, его конфигурация ограничена парой датчиков. В обоих случаях поддерживается съёмка видео в разрешении 4K с частотой до 60 кадров в секунду.

За производительность в Honor 700 отвечает микропроцессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (одно ядро Cortex-X4 с частотой до 3,2 ГГц, три ядра Cortex-A720 с частотой до 3,0 ГГц, два ядра Cortex-A720 с частотой до 2,8 ГГц и два ядра Cortex-A720 с частотой до 2,0 ГГц). Для обработки графики предусмотрен ускоритель Adreno 825. Аппарат будет доступен в конфигурациях с 12 или 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 Гбайт.

Более доступный Honor 700S оснастили чипом Snapdragon 7 Gen 4 (одно ядро Cortex-A720 с частотой до 2,8 ГГц, четыре ядра Cortex-A720 с частотой до 2,4 ГГц и три ядра Cortex-A520 с частотой до 1,8 ГГц). Смартфон будет поставляться с 12 Гбайт ОЗУ и накопителем на 256 или 512 Гбайт.

Оба смартфона оснастили аккумуляторной батареей ёмкостью 9000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 80 Вт и обратной проводной зарядки до 27 Вт. В качестве программной платформы задействована MagicOS 11 на базе Android 17. Что касается цены, то розничная стоимость Honor 700 начинается примерно от $500, а Honor 700S — от $460.