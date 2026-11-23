Пока компании Кремниевой долины скромно молчат о воспитании в своих дата-центрах искусственного суперинтеллекта, способного к рекурсивному самосовершенствованию, китайцы берут на себя смелость публично признаться в этом. Похоже, китайская компания Z.ai стала первой в мире, кто сообщил о создании ИИ-модели на базе архитектуры петлевого трансформера, которая заставит ИИ буквально подумать дважды, прежде чем дать ответ на поставленный вопрос.

В целом речь идёт об анонсе новой версии универсальной языковой модели (General Language Model) GLM-5.4 с 750 млрд параметров, который последовал за анонсом в середине августа модели GLM-5.3 с 700 млрд параметров. Количество параметров увеличилось не настолько, чтобы этим можно было обосновать «накрутку» счётчика индекса модели, но вот другие изменения, безусловно, тянут на это и это новая архитектура Loop Transformer (петлевой трансформер). По неподтверждённым официально слухам, эту же архитектуру в ИИ GPT-6 Astra начала использовать компания OpenAI.

Главная особенность архитектуры заключается в повторном использовании одних и тех же нейронных слоёв: вместо последовательного увеличения числа параметров разработчики заставили часть сети выполнять вычисления дважды, уточняя промежуточные результаты. По заявлению компании, такой подход позволяет увеличить глубину вычислений и улучшить способность модели решать сложные задачи без соответствующего увеличения количества параметров. Z.ai также утверждает, что по уровню интеллектуальных возможностей GLM-5.4 сопоставима с моделями, содержащими 2–3 трлн параметров, однако подтверждения этой оценки пока нет.

В основу новой версии модели положена предварительно обученная GLM-5, которую разработчики не стали создавать заново, а преобразовали в петлевую архитектуру с помощью дополнительного обучения. Для этого выделили блок из 28 слоёв и организовали его двукратное прохождение с общими весами. При этом пришлось решить проблему: при повторной обработке объём промежуточных данных мог чрезмерно возрастать, нарушая работу последующих слоёв. Для её решения Z.ai ввела специальные управляющие механизмы (gates), регулирующие степень изменения внутреннего представления каждого токена.

Первый проход преимущественно формирует общий контекст, а второй уточняет полученные результаты. Дополнительно используется общий KV-кеш — память, в которой хранятся промежуточные результаты обработки предыдущих токенов. Второй проход повторно использует хранящиеся в кеше данные, сохраняя собственные результаты только для небольшого скользящего окна. Это позволяет избежать дублирования данных в кеше и экономить видеопамять.

Эффективность архитектуры проверяли на моделях размером 1, 4 и 30 млрд параметров. В частности, две 30-миллиардные модели имели одинаковое количество параметров, но версия с петлевым трансформером использовала примерно на 10 % больше вычислительных ресурсов при обучении. На математическом тесте AIME25 её результат вырос с 19,2 до 30,4 балла, на научном GPQA-Diamond — с 47,6 до 56,3, а на тесте обработки длинного контекста AA-LCR — с 40,3 до 47,7 балла. При этом длина ответов — количество задействованных токенов — на отдельных тестах уменьшилась на 2–14,9 %, а экономия токенов — это всегда полезно.

Z.ai позиционирует GLM-5.4 как инструмент для так называемого обобщённого программирования (Generalized Coding), при котором код становится средством решения задач далеко за пределами традиционной разработки ПО. В качестве демонстраций компания представила созданный моделью музыкальный видеоклип, трёхмерную модель шестикоординатного роботизированного манипулятора в системе FreeCAD, компьютерную игру с физикой, картами и боевой системой, а также интерактивную трёхмерную сцену с птицами.

Модель GLM-5.4 уже доступна через Z.ai Chat и инструменты для программирования GLM Coding Plan и ZCode. API пока находится в стадии подготовки, а публикацию весов разработчики обещают после завершения дополнительных проверок безопасности. При этом сама компания признаёт наличие проблемы чрезмерно продолжительных циклов рассуждения, которые могут увеличивать время выполнения отдельных задач.