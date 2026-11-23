На выставке DTC 2026 компания TCL CSOT представила новый 14-дюймовый дисплей для ноутбуков, энергопотребление которого, по заявлению производителя, составляет менее 1 Вт. Панель была установлена в устройство, похожее на ноутбук Lenovo Yoga Pro. Несмотря на крайне низкое энергопотребление, дисплей поддерживает адаптивную частоту обновления до 120 Гц.

По словам представителей TCL CSOT, в дисплее применена конструкция с высоким коэффициентом светопропускания, что повышает эффективность использования подсветки. Компания классифицирует эту панель как решение «милливаттного класса»: энергопотребление всего жидкокристаллического модуля (LCM) не превышает 1 Вт. Для сравнения, обычные 14-дюймовые IPS-экраны для ноутбуков потребляют от 3 до 4,5 Вт, а модели с более высоким разрешением и повышенной частотой обновления — зачастую более 8 Вт.

Прототип дисплея обладает разрешением 1920 × 1200 пикселей и поддерживает адаптивную частоту обновления до 120 Гц. Официальных данных о яркости TCL CSOT не предоставила, однако представитель компании сообщил ресурсу NotebookCheck, что показатель составляет от 300 до 400 кд/м2.

Ещё одной особенностью дисплея является его вес. По словам компании, весь дисплейный модуль весит всего 100 граммов, тогда как масса стандартных 14-дюймовых IPS-панелей обычно варьируется от 250 до 350 граммов. В показанном прототипе используется ультратонкая конструкция панели, предназначенная для ноутбуков с уменьшенной толщиной корпуса.

Снижение энергопотребления дисплея может способствовать увеличению времени автономной работы ноутбуков. Однако TCL CSOT пока не предоставила полных данных о потреблении энергии всей системой или результатов сравнения времени работы от аккумулятора. Также пока неизвестно, является ли использованный в демонстрации корпус Lenovo Yoga Pro прототипом будущей коммерческой модели или же он был взят исключительно для демонстрации.

TCL CSOT пока не объявила, когда именно начнется серийное производство такого дисплея. Высказываются предположения о возможном выходе на рынок в 2027 году, однако точные сроки пока не определены.