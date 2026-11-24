Nothing готовит к выпуску Ear Note, беспроводные наушники с функцией записи разговоров и ИИ-транскрибации (расшифровка в текст) по аналогии с новой функцией в Apple Watch и носимым гаджетом Bee от Amazon. Устройство получит микрофоны не только в самих наушниках, но и в зарядном футляре, а специальное приложение позволит просматривать расшифровку диалогов.

Пользователи смогут взаимодействовать с различными ИИ-агентами, включая разработанную Nothing упрощённую систему голосового управления, которая позволит вести диалог с ИИ в формате последовательных вопросов и ответов. Кроме того, на зарядном футляре предусмотрена отдельная кнопка Talk для запуска записи собственного голоса (аналогичная функция уже присутствует в наушниках Ear 3).

Руководитель Nothing Карл Пей (Carl Pei) продемонстрировал Ear Note изданию Bloomberg и объяснил концепцию устройства в соцсети X: «Вместо того чтобы заставлять вас носить с собой ещё одно устройство, мы взяли то, что вы уже носите и чему доверяете, и сделали его интеллектуальным».

Тем временем планы Nothing по выпуску умных часов и очков с ИИ были отложены. Вместо этого компания намерена активнее обновлять линейку смартфонов в следующем году по сравнению с 2026 годом. Nothing Ear Note планируется представить 8 декабря, однако окончательную цену компания ещё не определила.