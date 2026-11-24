На этой неделе — Terminus: Day Zero, Arctic Drive и Arkheron, а также несколько необычных инди-новинок. Среди них — Light of Atlantis, Reshine, Shark Mart и Appulse. Не забываем и про российские проекты: «МурЗавод» и «В час ночи по московскому времени». Собрали все релизы недели с 23 по 29 ноября в одном календаре.

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