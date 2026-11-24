В настоящее время не так просто найти браузер на движке, отличном от Blink, лежащего в основе Chromium и множества браузеров на его базе, а также Gecko и WebKit. Редким исключением стал независимый Ladybird, который все желающие могут протестировать на Linux и Apple macOS.

Ladybird представляет собой самостоятельный браузер на основе написанного с нуля движка. Стартовало тестирование альфа-версии для macOS и Linux — развитие проекта велось более четырёх лет, сообщил разработчик Андреас Клинг (Andreas Kling). Таким образом, Ladybird стал первым за многие годы браузером, в котором используется совершенно новый движок.

За всё время существовало немало браузерных движков, но в наиболее популярных браузерах сейчас используются лишь три: Gecko, Blink и WebKit. Gecko, который лежит в основе современного Mozilla Firefox, дебютировал в Netscape 6 в 2000 году; Apple WebKit появился в Safari в 2003 году как форк движка KHTML из проекта KDE; десятилетие спустя на базе WebKit был создан движок Blink в составе проекта Chromium — он лежит в основе Google Chrome, Microsoft Edge, Opera и других браузеров.

Разработку Ladybird ведёт некоммерческая организация, цель которой — создание «независимого, быстрого и безопасного браузера, который уважает конфиденциальность пользователей и способствует развитию открытого интернета». Первоначально проект разрабатывался на C++, но впоследствии код с помощью искусственного интеллекта начали переносить на Rust. Браузер на базе движка Ladybird пока «скромен, но функционален», отмечают разработчики и предупреждают, что на данном этапе «некоторые сайты могут не открываться». Спустя некоторое время они пообещали выпустить и версию для Windows.