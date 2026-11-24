Apple решила возродить свою линейку устройств Product(RED), выпустив красные версии HomePod mini 2 и AirPods Max 2. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), они появятся в продаже 1 декабря — во Всемирный день борьбы со СПИДом, который также совпадает с 20-летием бренда (RED).

Колонка HomePod mini получила красное сетчатое покрытие, а беспроводные наушники AirPods Max 2 выполнены в серебристом цвете с белыми сетчатыми амбушюрами, белым оголовьем и красным колесиком Digital Crown. Стоимость наушников AirPods Max 2 составляет $549, колонки HomePod mini — $149.

Этот выпуск приурочен к 20-летию первого проекта компании с инициативой (Product)RED — специальной версии плеера iPod Nano. Тогда с продажи каждого устройства Apple перечисляла $10 в Глобальный фонд для борьбы с такими заболеваниями, как ВИЧ и СПИД, туберкулёз и малярия в Африке. Инициатива (Product)RED была основана в 2006 году политиком Бобби Шрайвером (Bobby Shriver) и Bono, фронтменом группы U2. Музыка этой группы тогда была включена в специальную версию iPod Nano.

В последние годы компания не выпускала новых устройств линейки Product(RED). По состоянию на февраль 2025 года в ассортименте Apple не было ни одного продукта Product(RED), а в марте 2026 года компания прекратила продажи последнего остававшегося в линейке аксессуара — чехла для iPhone в исполнении Product(RED).

По данным Гурмана, Apple также разработала красные версии ремешка для AirPods и спортивного ремешка для смарт-часов Apple Watch.