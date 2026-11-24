Компания Huawei представила в Китае смартфон Mate 90 Air на процессоре Kirin 9020 — новинка отличается большим 7-дюймовым экраном и тонким корпусом. По заявлению Huawei, это самый тонкий смартфон серии Mate в классическом, не складном корпусе. Его толщина составляет 6,58 мм.

Huawei Mate 90 Air оснащён 7-дюймовым дисплеем, изогнутым с четырёх сторон, с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Дисплей обеспечивает пиковую яркость 4000 кд/м2 и поддерживает ШИМ-регулировку яркости с частотой 2160 Гц.

Согласно данным Huawei, по сравнению с Mate 70 Air процессор Kirin 9020 обеспечивает прирост производительности на 9 % в одноядерных задачах, на 36 % — в многоядерных, а графическая производительность выросла на 18 %. Кроме того, игровые возможности улучшились по сравнению с предыдущим поколением на 30 %.

Также сообщается, что благодаря специальным технологиям управления памятью 12 Гбайт оперативной памяти обеспечивают уровень быстродействия, сопоставимый с 16 Гбайт при удержании приложений в фоновом режиме.

На задней панели, выполненной из комбинированных материалов в стиле всей линейки Mate 90, расположен круглый блок системы камер, включающий основной 50-мегапиксельный сенсор размером 1/1,3 дюйма с оптической стабилизацией изображения и диафрагмой f/1.8). Его дополняют 8-мегапиксельный модуль со сверхширокоугольным макрообъективом (f/2.2) и 12-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом и оптической стабилизацией, а также сенсор Red Maple с 1,5 млн мультиспектральных каналов. Разрешение фронтальной камеры составляет 10,7 мегапикселя. Функции на основе ИИ предоставят подсказки по выбору позы, помощь в построении композиции и возможность использования пользовательских цветовых профилей.

Аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт обеспечивает до 23 часов воспроизведения видео. Также сообщается о поддержке сотовой связи стандарта 5G Advanced, двусторонней спутниковой связи через систему BeiDou, Wi-Fi 7+ и технологии NearLink.

Huawei Mate 90 Air доступен для предзаказа в цветах «розовое золото» (Rose Gold), «лунное серебро» (Moon Silver) и «обсидианово-чёрный» (Obsidian Black) по цене $750 за версию с 12/256 Гбайт памяти и $901 за версию с 12/512 Гбайт. Продажи новинки в Китае начнутся 4 декабря.