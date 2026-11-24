Huawei представила свои самые тонкие умные часы Watch Air. При толщине всего 6,9 мм и массе 27 г устройство обещает исключительный комфорт при ношении. При этом смарт-часы не стали результатом компромиссов — они предлагают широкий набор функций.

Huawei удалось добиться исключительно компактных размеров Watch Air, полностью переработав внутреннюю архитектуру устройства и оптимизировав компоненты: дисплей, сенсоры и материнскую плату. Компоненты размещены в тонком корпусе, выполненном из прочного титанового сплава. Часы отличает эффектный внешний вид с изогнутыми с четырёх сторон гранями. На правой стороне размещены функциональная кнопка и поворотная головка; рамки вокруг дисплея имеют ширину всего 1,4 мм.

Дисплей Huawei Watch Air имеет диагональ 1,92 дюйма. Это экран LTPO AMOLED с пиковой яркостью 3500 кд/м2, которая гарантирует отличную видимость даже под прямыми солнечными лучами. Заявленная частота обновления составляет 60 Гц. При малой толщине корпуса аккумулятор имеет ёмкость 350 мА·ч; поддерживается беспроводная зарядка.

Предусмотрен широкий набор функций для контроля здоровья: экспресс-диагностика, мониторинг сердечного ритма, анализ ЭКГ, автоматическое измерение уровня кислорода в крови, определение температуры тела, отслеживание качества сна, эмоционального состояния и апноэ во сне. Есть функция обнаружения падения с возможностью отправки экстренного сигнала, мониторинг уровня стресса, выявление аритмии и контроль дыхательных упражнений. Huawei Watch Air интегрированы с исследовательскими программами, охватывающими такие области, как уровень мочевой кислоты, контроль сахара в крови, здоровье сердца и сосудов, женское здоровье, эмоциональное состояние, ишемическая болезнь сердца и многое другое.

Для любителей спорта предусмотрено более 110 режимов тренировок, включая плавание в бассейне и открытых водоёмах, трейлраннинг, силовые тренировки, бег и велоспорт, а также «микротренировки» и спортивный анализ с использованием ИИ. Есть режимы тренировок и полноценные поля для гольфа с отображением карт. Корпус Huawei Watch Air защищён по стандартам 5ATM и IP6X; имеются встроенные микрофон и динамик. Поддерживаются Bluetooth 6.0 и NFC, спутниковая навигация с поддержкой офлайн-поиска, двухчастотный GPS (L1+L5), а также спутниковые системы GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS и NavIC.

Умные часы Huawei Watch Air предлагаются по цене 2499 юаней ($375) за версию с ремешком из фторэластомера, 2699 юаней ($405) — за версию с ремешком из искусственной кожи и 2999 юаней ($450) — за версию с миланским браслетом в комплекте. В открытую продажу устройство поступит 4 декабря.