Huawei представила складной компьютер MateBook Fold S, ставший дальнейшим развитием концепции полноэкранного складного компьютера, ранее представленной в 18-дюймовом формате MateBook Fold. Новинка получила более компактный корпус с диагональю экрана 14,7 дюйма в разложенном состоянии. Также у новинки есть внешний квадратный экран диагональю 3,5 дюйма.

Как и предшественник, MateBook Fold S оснащён встроенной подставкой, позволяющей зафиксировать его в удобном положении. Также отдельно предлагается складная клавиатура с тачпадом, превращающая новинку в полноценный гибридный ноутбук.

14,7-дюймовый гибкий OLED-дисплей с антибликовым покрытием с коэффициентом отражения всего 2,2 %, созданный с применением технологии ультратонкого гибкого стекла (UTG), имеет разрешение 3240 × 2160 пикселей и поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц (технология LTPO). Дисплей с соотношением сторон 3:2 обеспечивает пиковую яркость 1600 кд/м2, а также поддерживает стандарт HDR Vivid и стилус M-Pencil.

Внешний 3,5-дюймовый экран поддерживает разрешение 980 × 980 пикселей, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 2500 кд/м2.

MateBook Fold S базируется на процессоре Kirin XE90, объём оперативной памяти составляет до 32 Гбайт, встроенного накопителя — до 1 Тбайт. Процессор обеспечивает прирост производительности на 23 % в одноядерных задачах и на 40 % — в операциях, выполняемых нейронным процессором (NPU). Также энергоэффективность Kirin XE90 повышена на 25 %. Благодаря использованию новой архитектуры на основе керамического композита в сочетании с технологией микропористой теплопроводности удалось значительно снизить нагрев процессора.

В компьютере используется система охлаждения с активным вентилятором, что позволяет сохранять оптимальную температуру даже при интенсивных нагрузках. Компактный вентилятор благодаря усовершенствованной конструкции лопастей обеспечивает ускорение воздушного потока на 360 градусов (с приростом эффективности на 63 %).

MateBook Fold S оснащён 50-мегапиксельной основной камерой и мультиспектральным датчиком, расположенными на внешней стороне корпуса (над экраном). На внутренней стороне, рядом с основным дисплеем, находится 12-мегапиксельная камера с инфракрасным датчиком и поддержкой технологии распознавания лиц.

Ёмкость аккумулятора компьютера не указана. Сообщается о поддержке быстрой зарядки мощностью 65 Вт, обеспечивающей восполнение заряда до 55 % всего за 30 минут. Для полной зарядки потребуется 65 минут. Также предусмотрена функция обратной быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Спецификации устройства также включают аудиосистему из четырёх динамиков, технологию «тихих звонков» (silent calls) второго поколения, поддержку протокола NearLink Audio и стандарта беспроводной связи Wi-Fi 7+. Толщина корпуса составляет 6,49 мм, вес — 639 г. Устройство работает под управлением HarmonyOS.

Стоимость Huawei MateBook Fold S с 16/256 Гбайт памяти составляет ¥14 999 (около $2251), с 16/512 Гбайт памяти — ¥16 999 (около $2541), с 24/512 Гбайт памяти — ¥18 999 (около $2851), с 32 Гбайт ОЗУ и накопителем на 1 Тбайт — ¥22 999 (около $3451).

Huawei также представила специальную совместную версию — MateBook Fold S × SHANGXIA (32 Гбайт + 1 Тбайт) по цене ¥24 999 (около $3751). В комплект поставки входит фирменная сумка для переноски MateBook Fold S.