Группа исследователей провела моделирование эволюции Солнечной системы за 4,5 млрд лет. Цель проекта состояла в том, чтобы выяснить, можно ли объяснить странное расположение ледяных тел за орбитой Нептуна тем, что там находится ещё одна, пока не обнаруженная планета.

Исследователи назвали гипотетический объект «Планетой X2» — это отсылка к давним дискуссиям о «Планете X», хотя новая гипотеза отличается от прежних. Большинство известных объектов из пояса Койпера движется по орбитам, расположенным в широком диске за Нептуном, но дальше порядок несколько теряется.

Некоторые ледяные тела движутся по орбитам, наклонённым более чем на 45° к плоскости, в которой вращаются остальные планеты. Другие объекты относятся к обособленным: даже в ближайшей к Солнцу точке своей орбиты они остаются настолько далёкими от Нептуна, что практически не испытывают его гравитационного влияния. Например, карликовая планета Седна никогда не подходит к Солнцу ближе, чем на расстояние, в 76 раз превышающее дистанцию от Земли до Солнца, которую называют астрономической единицей (а.е.), — это значительно дальше орбиты Нептуна, которая проходит на расстоянии около 30 а.е.

Согласно результатам моделирования, лучше всего структуру Солнечной системы за пределами орбиты Нептуна объясняет наличие планеты, масса которой превышает земную. Она должна двигаться по вытянутой орбите, не подходя к Солнцу ближе чем на 200 а.е. На протяжении миллиардов лет гравитация такого объекта могла привести к сильному наклону одних орбит, в то время как другие остались бы обособленными и относительно плоскими.

Другая серия симуляций показала, что планета размером с Марс или Землю также могла бы внести серьёзный беспорядок на ранних этапах формирования системы. Но, как показывают расчёты, такие относительно небольшие планеты были бы выброшены за пределы Солнечной системы, прежде чем успели бы оставить заметный след в её устройстве. Это привело учёных к гипотезе о существовании массивного объекта — «суперземли» где-то на периферии Солнечной системы.

Гипотетическая «Планета X2» представляет собой объект более скромных размеров, чем «Девятая планета», существование которой было предложено, чтобы объяснить, почему орбиты некоторых наиболее удалённых небесных тел ориентированы в схожих направлениях. В прошлом году астрономы, работающие с телескопом Subaru на Гавайях, сообщили об обнаружении объекта, похожего на Седну — он получил обозначение «Аммонит», и его орбита, видимо, отклонена от орбит других объектов в этом регионе. Другое исследование показало, что в эпоху молодости солнца пролетавшая мимо звезда могла перевести небесные тела на орбиты, подобные орбите Седны.

Способов нарушить упорядоченную структуру диска немало, и результаты компьютерного моделирования — это ещё не открытие новых планет. И если хаотическое состояние окраин Солнечной системы согласуется с гипотетическим воздействием некоего невидимого объекта, считать вопрос закрытым ещё нельзя. Проведя симуляции на основе данных проекта Dark Energy Survey, исследователи обнаружили, что наиболее вероятные модели неплохо объясняют наклоны орбит и минимальные расстояния объектов до Солнца; однако в ходе моделирования было выявлено слишком мало объектов с наиболее протяжёнными орбитами. Обнаружение «Планеты X2» потребовало бы зафиксировать крайней удалённый мир по слабому отражённому им солнечному свету, а затем отследить его перемещения на серии снимков.