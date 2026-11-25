За сдачу старых смартфонов по программам трейд-ин стали предлагать больше денег, чем в прошлом году. Сдача старого аппарата может помочь сэкономить на покупке нового, но существуют причины, по которым его, возможно, имеет смысл оставить у себя. Всё больше владельцев смартфонов предпочитают не расставаться с ними, что способствует росту стоимости техники при сдаче в трейд-ин.

По итогам III квартала 2026 года в США по программам трейд-ин было сдано меньше смартфонов, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в Assurant. Впервые с 2017 года, если не считать период пандемии, общая сумма выплат по таким программам сократилась год к году: в III квартале 2026 года она составила $1,53 млрд, а за аналогичный период годом ранее была $1,59 млрд.

При этом средняя стоимость устройств при сдаче в трейд-ин заметно выросла — как для Apple iPhone, так и для смартфонов под Android. Средняя цена, которую предлагают за iPhone, достигла $171, и это на 18 % больше, чем ранее. В случае Android-смартфонов рост оказался ещё более значительным — 27 %, в результате чего средняя стоимость выросла до $112.

На повышение стоимости устройств при сдаче в трейд-ин влияют несколько факторов. Во-первых, потребители стали пользоваться своими смартфонами дольше. Во-вторых, наблюдающийся во всей технологической отрасли дефицит оперативной памяти увеличивает издержки на производство смартфонов. Наконец, растёт спрос на подержанные устройства, потому что они открывают доступ к современным технологиям за меньшие деньги.