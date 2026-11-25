Астрономы впервые получили прямо наблюдаемые свидетельства последней термоядерной вспышки умирающей звезды, похожей по массе на Солнце. Это как последний удар сердца, после которого жизнь покидает тело. Раньше такое видели только на моделях. Реальность смогла удивить.

Умирающую звезду или объект IRAS 06530-0213, расположенный примерно в 12 тыс. световых лет от Земли в созвездии Единорога, учёные изучали с помощью радиотелескопа ALMA. Наблюдения выявили крупную оболочку молекулярного газа, окружающую формирующуюся биполярную туманность с характерной двухлепестковой структурой. Внешний вид оболочки газа, по мнению авторов исследования, сохранил след так называемого теплового импульса — кратковременного усиления термоядерных реакций в оболочке звезды, сопровождавшегося выбросом вещества в межзвёздное пространство.

Этот след исследователи поэтично назвали «последним ударом сердца» звезды. Эти «удары» возникают уже после превращения звезды в красного гиганта. Тогда во внешней оболочке звезды в слоях водорода и гелия периодически возникают термоядерные реакции с последующим выбросом вещества наружу — те самые тепловые импульсы.

После последнего из них вкруг звезды не остаётся достаточно вещества для таких реакций, и большинство внешней оболочки рассеивается в пространство. Тогда же вокруг останков звезды в виде белого карлика из её последних внешних слоёв начинает формироваться планетарная туманность. Именно этот момент запечатлел радиотелескоп ALMA — ударная волна от последнего термоядерного импульса и начало формирования планетарной туманности вокруг ядра звезды.

Подобные процессы давно предсказывались теоретическими моделями, однако обнаруженная структура представляет собой первое прямое свидетельство последнего такого импульса у звезды, уже переходящей к заключительной стадии эволюции. Обнаруженная газовая оболочка имеет диаметр около половины светового года. По измеренной скорости расширения астрономы оценили, что вещество было выброшено приблизительно 6500 лет назад.

Наблюдения также позволили восстановить последующие изменения. Примерно через 2000 лет после вспышки интенсивность потери массы звездой оставалась относительно низкой, затем в течение следующей тысячи лет выброс вещества резко усилился. В результате сформировались окружающие центральную туманность дугообразные газовые структуры, намекающие на вероятное присутствие компаньона по системе, который своим орбитальным движением вокруг умирающей звезды «мутит воду».

Возраст зарождающейся биполярной туманности и окружающего её газового вещества оценивается менее чем в 700 лет, что по меркам жизни звезды меньше одного мгновения. При этом ALMA не обнаружила компактного пылевого диска около центральной звезды, который обычно связывают с взаимодействием компонентов двойной системы. Авторы допускают, что такой диск мог существовать временно и исчезнуть после формирования направленных струй вещества — джетов — из умирающей звезды, когда та подъедала партнёра.

Ещё одна неожиданность связана с химическим составом выброшенного газа: исследователи обнаружили повышенное содержание редких изотопов углерода-13, кислорода-17 и азота-15. Их соотношение не соответствует стандартным моделям звёздного нуклеосинтеза, так что этот механизм ещё требует уточнений. В целом данные наблюдений позволяют сопоставить теоретические модели последних этапов звёздной эволюции с тем, как это выглядит в жизни. По крайней мере, на примере одной умирающей звезды очень похожей на Солнце.