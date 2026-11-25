Российская компания Neiry начала принимать заказы на аэрофотосъемку с помощью голубей, в мозг которых вживлены электроды для дистанционного управления полетом. Услуга пока работает в тестовом режиме и доступна только в России, а стоимость съемки начинается от 300 тыс. рублей за квадратный километр.

За прошедший год разработчики существенно расширили возможности птиц-биодронов, рассказал Forbes со ссылкой на пресс-службу Neiry. За пределами лаборатории голуби совершили более 100 полетов и сделали свыше 1000 фотографий. Продолжительность самого длительного вылета превысила 10 часов, а максимальная дистанция управления составила более 100 км.

По словам основателя Neiry Александра Панова, специалисты научили птиц взлетать и приземляться по команде, набирать высоту и выполнять другие маневры. При этом обычная дрессировка не требуется: нужное направление движения задается через нейроинтерфейс, который воздействует на определенные участки мозга.

Для управления разработчики используют биосовместимые электроды, имплантированные в мозг голубя. Они соединены со стимулятором и контроллером, размещенными в небольшом рюкзаке на спине птицы. Оператор загружает маршрут полета, после чего система передает электрические импульсы, побуждающие голубя двигаться в заданном направлении.

Главным преимуществом биодронов в Neiry считают продолжительность полета. В отличие от механических беспилотников, птицам не требуются аккумуляторы для работы двигателей, а препятствия они способны обходить самостоятельно. Разработчики также утверждают, что голуби могут выполнять съемку в местах, где эксплуатация обычных дронов ограничена.

В компании заявили, что направляли запросы в Минприроды, Минобрнауки, ВНИИ экологии и другие организации. По утверждению Neiry, полученные ответы не выявили противоречий с действующим законодательством. Однако независимого подтверждения возможности выполнять такие полеты без дополнительных разрешений компания не представила.

Среди потенциальных заказчиков Neiry рассматривает организации, которым необходимо регулярно обследовать протяженные объекты. Голубей предполагается использовать для наблюдения за линиями электропередачи, трубопроводами, газораспределительными узлами и городской инфраструктурой. Еще одним направлением может стать экологический мониторинг.

Для защиты персональных данных изображения перед передачей заказчику проходят обработку искусственным интеллектом. Алгоритмы автоматически размывают лица людей, случайно попавших в кадр. По оценке разработчиков, стоимость такой съемки сопоставима с использованием традиционных беспилотников.

В Neiry также заявляют о соблюдении утвержденного этического протокола при работе с птицами. Специалисты стремятся добиться стопроцентной выживаемости голубей после операций по имплантации электродов. При этом компания не приводит в сообщении подробную статистику послеоперационных осложнений.

Первую версию голубя-биодрона PJN-1 Neiry представила в ноябре 2025 года. Тогда проект находился на стадии летных испытаний. Компания также изучала возможность установки нейроинтерфейсов другим птицам, включая ворон для перевозки грузов и чаек для наблюдения за прибрежными территориями.