Российская Neiry представила управляемых «голубей-биодронов» PJN-1 — это живые птицы с чипированным мозгом

Группа компаний Neiry представила голубей-биодронов — обычных птиц со встроенными в головы электродами. Цена вопроса примерно как при покупке и эксплуатации дронов из пластика и электроники, но продолжительность полёта, скрытность и безопасность у живых особей несоизмеримо больше. Жизни птиц ничего не угрожает, утверждают разработчики, после операции они продолжают жить привычной птичьей жизнью.

Источник изображения: Neiry

Источник изображения: Neiry

Первой «моделью» стал голубь PJN-1. «От обычной птицы он отличается только проводом нейроинтерфейса, выступающим из головы, а также рюкзачком с электроникой. Его основная задача — обеспечение мониторинга практически любого типа, например экологического и промышленного, проведение поисково-спасательных операций, обеспечение дополнительного контура безопасности», — поясняют в пресс-релизе разработчики.

У специалистов Neiry большой опыт по чипированию животных. В прошлом они представили крысу с подключением к ИИ, которая могла отвечать на сложные вопросы, а также чипированных коров с повышенными удоями. Кстати, в компании предлагают не останавливаться на голубях, а также чипировать ворон для транспортировки грузов и чаек и альбатросов для патрулирования морских акваторий и прибрежных зон. Случайно попавшие на кадры лица людей обещают размывать для выполнения требований закона о приватности.

В настоящее время команда учёных и разработчиков тестирует лётные характеристики птиц. Благодаря нейрочипу оператор биодрона может управлять птицей, загружая ей полётное задание — как в обычные БПЛА. Наиболее важным в представленной разработке считается отсутствие необходимости в тренировке животных: вживление электродов является достаточным для начала эксплуатации птиц в зависимости от поставленных задач.

«Благодаря нейростимуляции отдельных зон мозга птица сама “хочет” передвигаться в нужную сторону», — поясняется в пресс-релизе.

Утверждается, что птица в процессе эксплуатации проживает обычную жизнь, которая по продолжительности ничем не отличается от жизни сородичей. Электроника на птице питается от солнечных батарей. Поскольку чипированные птицы будут падать на землю не чаще обычных, это позволяет без опаски эксплуатировать роботов-птиц над городами.

«В мозг голубя имплантированы электроды собственной разработки Neiry. Электроды подключены к стимулятору, который находится в рюкзачке на спине птицы вместе с контроллером, куда загружается полётное задание. Стимулятор посылает импульсы, которые воздействуют на желание птицы, например, поворачивать налево или направо. Позиционирование системы происходит с помощью GPS и других способов», — сообщают разработчики.

Вживление электродов проводится серийно с помощью специальной стереотаксической установки, которая позволяет с высокой точностью размещать электроды в нужных зонах мозга без применения дорогостоящих КТ и МРТ. Учёные стремятся к 100 % выживаемости птиц при операции.

Теги: биоробот, киборг, российские разработчики
