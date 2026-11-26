Разработчик менеджера паролей 1Password подтвердил, что в результате недавнего взлома его внутренней системы была похищена часть данных клиентов. При этом подчеркивается, что доступ к хранилищам паролей и другой конфиденциальной информации пользователей получен не был.

В публикации в своём блоге, появившейся в среду, базирующаяся в Торонто (Канада) технологическая компания сообщила, что инцидент произошёл 19 ноября. Злоумышленник получил доступ к корпоративному аккаунту одного из сотрудников на платформе GitHub, где хранится исходный код сервиса. Используя эти права, хакер загрузил вредоносный код на внутренние серверы 1Password и смог скачать базу с именами клиентов, их адресами электронной почты, а также датами создания аккаунтов и последнего входа в систему.

В 1Password заверили, что хранилища клиентов, в которых содержатся пароли, «ни на каком этапе» не были доступны злоумышленнику. Архитектура сервиса устроена так, что сама компания не имеет доступа к мастер-паролям и секретным ключам пользователей, с помощью которых шифруются данные. Приложения и браузерные расширения 1Password также не пострадали.

На данный момент неизвестно, как именно хакер взломал рабочий аккаунт сотрудника на GitHub, сколько всего пользователей затронула утечка, и выходил ли злоумышленник на связь с требованиями выкупа.

Сервисом 1Password пользуются миллионы частных клиентов и более 200 тысяч компаний по всему миру.