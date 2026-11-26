Поставки ПК продолжают снижаться из-за дефицита чипов памяти, и прибыльность производителям помогают поддерживать высокомаржинальные модели, предназначенные для локального запуска моделей искусственного интеллекта. Об этом рассказала HP на своём примере.

В календарном 2027 году рынок ПК, как ожидают в HP, втором поставщике ПК в мире по версии IDC, сократится на величину «от высокого однозначного до низкого двузначного процента». Одной из причин является кризис на рынке чипов памяти. Долю рынка компания планирует увеличить за счёт сегмента премиальных ПК с поддержкой ИИ. К 2030 году половина корпоративных задач по инференсу (запуску) моделей ИИ будет выполняться на конечных устройствах или периферийных узлах, гласит прогноз аналитиков IDC.

Выручка HP по итогам IV квартала финансового года (закончился 31 октября) составила $16 млрд, что на 9,3 % больше, чем за аналогичный период годом ранее. По итогам всего 2026 финансового года выручка компании выросла на 9,5 %, достигнув $60 млрд. Основным драйвером роста стало подразделение персональных систем, а показатели бизнеса по производству принтеров несколько снизились. Выручка подразделения персональных систем выросла на 14 % за счёт продаж техники для коммерческого сектора и высокопроизводительных устройств; на долю ПК с ИИ пришлись почти 60 % всех поставок HP за отчётный период.

В условиях дефицита HP начала закупать небольшие объёмы памяти у китайской CXMT, и в ходе отчёта заявила, что не намерена менять состав своих поставщиков. В компании прогнозируют дальнейший рост цен на оперативную и флеш-память, но темпы этого роста, как ожидается, будут ниже, чем в завершившемся финансовом году; допускается и рост цен на центральные процессоры.

Минувший квартал в HP считают «низшей точкой» для маржинальности подразделения персональных систем, и в дальнейшем показатели пойдут в рост благодаря оптимизации конструкции продуктов и конфигурации компонентов.