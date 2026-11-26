«Сбер» представил на конференции AI Journey большую языковую модель GigaChat 4, способную решать сложные многошаговые задачи, включая разработку плана, проверку промежуточных результатов и исправление ошибок.

Модель может работать длительное время в фоновом режиме, не отвлекая пользователя. Такую возможность обеспечивает агентная среда (харнесс), которая открывает модели доступ к рабочим инструментам: коду, файлам, поиску, внешним сервисам и другим моделям. Способность работать в таких средах — одно из преимуществ ведущих мировых моделей.

В то время как GigaChat 3.5 продумывает решение перед ответом, то GigaChat 4 нацелена на получение результата. Модель не теряет цель на длинных цепочках действий: сама разбивает задачу на этапы, вызывает нужные функции, подключается к внешним сервисам и привлекает к работе другие модели.

При создании игры или приложения GigaChat 4 может несколько часов работать автономно, продвигаясь от этапа проектирования до готового результата с цепочкой действий более чем 100 шагов. Модель может самостоятельно разрабатывать сервисы под ключ, проводить глубокие исследования с использованием различных источников или создавать интерактивные симуляции. Архитектура GigaChat 4 адаптирована для работы с длинным контекстом — до 1 млн токенов или 2000–2500 страниц текста, модель может взаимодействовать с внешними системами через протокол MCP и пользоваться навыками.

Работу с таким объёмом обеспечивает собственная архитектура с технологией линейного внимания. Весь контекст хранится в сжатом виде и постепенно дополняется.

При этом GigaChat 4 совмещает мгновенный ответ и режим рассуждений, запуская вычисления только тогда, когда без размышлений не обойтись. Это позволяет быстрее отвечать на простые вопросы и экономить на эксплуатации: вместо двух моделей работает одна. Пользователь сам переключается между режимами.

Благодаря использованию новой модели ИИ-помощника «ГигаЧат» будет точнее отвечать на сложные вопросы, глубже анализировать информацию и лучше пользоваться скиллами — встроенными инструментами для конкретных задач. Также в ближайшем будущем ИИ-помощник сможет решать задачи пользователя целиком, например, подготовить обзор по десяткам источников, разобрать папку с документами, составить план ремонта со сметой или собрать программу поездки.

У разработчиков ИИ-сервисов отпадёт необходимость прописывать шаги и порядок выполнения: достаточно будет подключить инструменты и описать задачу текстом. Модель совместима с большинством агентных сред, и подключается к внешним сервисам и внутренним системам компании. Её можно дорабатывать, встраивать в коммерческие продукты и разворачивать в контуре компании.

Как сообщается, при проверке её возможностей модель GigaChat 4 написала симуляцию операционной системы для запуска в браузере, расшифровала генетические данные, прошла все этапы 2D-игры Crafter на выживание и перенесла Mario на Mac. Это первая модель «Сбера», которая во время обучения взломала проверяющую систему, заставив её решать за себя математические задачи.

GigaChat 4 работает на 40 % быстрее предшественника благодаря оптимизации инфраструктуры и усовершенствованиям. Её сравнили с ведущими открытыми моделями мира — DeepSeek V4 Pro, DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3, Qwen 3.5 и Mistral Large 4 — по ключевым направлениям, от программирования до диалогов на русском языке. По сводному показателю модель вошла в группу лидеров, прибавив 10 п.п. к показателям GigaChat 3.5, на равных конкурируя с ними в каждом из направлений.

В частности, GigaChat 4 обошла всех конкурентов в диалогах на русском языке: 86 баллов против 82 у Qwen 3.5 и 73 у GLM-5.3. В общих задачах, где нужно следовать инструкциям, отвечать в заданном формате, составлять планы и разбираться в длинных документах, модель разделила первое место с DeepSeek V4.1 Flash: 87 баллов против 82 у GLM-5.3 и Qwen 3.5. В программировании GigaChat 4 набрала 85 баллов, опередив Mistral Large 4, Qwen 3.5 и GLM-5.3. Самый большой прогресс модель показала в агентной работе: плюс 15 п.п. к показателям предыдущей версии, и теперь она идёт вровень с DeepSeek V4.1 Flash и Mistral Large 4.

GigaChat 4 уже доступна пользователям ИИ-помощника «ГигаЧат», а разработчикам — в open source по лицензии MIT. Протестировать GigaChat 4 также можно в GigaPlatform AI Studio — сервисе для проверки ИИ-гипотез. Для бизнеса новая модель доступна на платформе Evolution Foundation Models.