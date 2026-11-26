Исследователи Токийского университета (The University of Tokyo) разработали роботизированную модель человеческого лица, достаточно полно воспроизводящую его анатомию. Целью проекта стала разработка механизма привода мышц с размещением двигателей вне лицевой части головы, объёма которой не хватает для воспроизведения полноценной мимики.

Роботы с имитацией мимики человека уже выпускаются, но они не способны показать весь спектр базовых движений лицевой мускулатуры и кожи. Для этого понадобилось бы так много приводов и рычагов, что они все не поместились бы в лицевой части головы машины. Поэтому японские инженеры решили максимально полно воспроизвести отвечающую за мимику мышечную структуру, а управление мышцами вынести за пределы головы.

В конструкции реализованы 65 искусственных мышц, представляющих 34 анатомических типа. Их расположение, геометрия и места крепления определялись на основе объёмных анатомических атласов. Мышечные элементы изготовлены из термопластичного полиуретана (TPU) в виде зигзагообразной структуры, что позволяет им сокращаться и растягиваться. Сокращение обеспечивается натяжением управляющих тросов, проложенных через трубки из политетрафторэтилена (PTFE). Именно такая конструкция позволяет вынести механизмы привода за пределы лицевой части робота. Силиконовая кожа отливается отдельными секциями. Имитаторы мышц крепятся к коже изнутри.

Для проверки использовалась принятая в 1978 году система FACS (Facial Action Coding System), которая описывает мимику с помощью 47 отдельных так называемых двигательных единиц (Action Units, AU) — отдельных движений части лица. На первом этапе исследователи вручную натягивали управляющие тросы без установленной кожи: удалось воспроизвести 40 из 47 базовых движений, включая поднятие бровей, движение нижней челюсти, движения глазных яблок и высовывание языка. После установки силиконовой кожи удалось воспроизвести только 30 движений. При этом робот смог продемонстрировать характерную для человека мимику: выпячивать подбородок, поднимать и опускать уголки рта, морщить нос и другое.

Недостатков тоже хватало, например, для надувания щёк и создания некоторых движений губ будет необходимо установить пневматический привод, которого в нынешней версии нет. Недостаточная эластичность силиконовой кожи и особенности соединения мышц с веками мешали полноценному движению глаз, в частности не давали закрывать их.

В дальнейшем исследователи планируют перейти к более сложной мимике с участием большего количества мышц, а также надеются заменить ручное управление дистанционными приводами.