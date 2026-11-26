Европейское космическое агентство (ESA) впервые получило подробные изображения последствий столкновения космического аппарата NASA DART с астероидом Диморф (Dimorphos), обнаружив на нём кратер размером со стадион. Европейский зонд Hera начал сближение с астероидом для сбора детальной информации о столкновении.

Согласно первым снимкам, удар не просто оставил крупную воронку в поверхности астероида: обращённая к месту столкновения сторона астероида оказалась сплющена, причём практически на всю его ширину. Одновременно выяснилось, что после столкновения Диморф продолжает хаотично вращаться, а вокруг него летает множество валунов разных размеров от небольших до огромных.

Как мы помним, управляемое столкновение произошло 26 сентября 2022 года в рамках эксперимента NASA по изменению орбиты астероида. Космический аппарат DART массой около 500 кг врезался в Диморф диаметром 151 м на скорости приблизительно 6,1 км/с. В результате орбитальный период астероида вокруг более крупного Дидима (Didymos) — это двойная система астероидов, диаметр которого составляет около 730 м, сократился на 33 минуты.

Наземные наблюдения не позволяли установить, каким именно образом удар изменил форму и внутреннюю структуру небесного тела, что важно для составления точных моделей по ударному отклонению опасных для Земли астероидов. Восполнить этот пробел должна была межпланетная станция ESA Hera, которая в первых числах ноября 2026 года приблизилась к Диморфу на расстояние, достаточное для получения первых снимков его поверхности.

Для исследования астероида будут использоваться три прибора Hera: монохромная камера Asteroid Framing Camera (AFC), мультиспектральная камера Hyperscout H, одновременно регистрирующая изображение в 25 спектральных диапазонах, и тепловизор Thermal Infrared Imager (TIRI), измеряющий температуру поверхности. Сейчас аппарат находится на расстоянии 25–30 км от пары астероидов и движется по вытянутым орбитам, поддерживая среднюю скорость около 12 см/с с помощью двигателей малой тяги. Ещё одной неожиданностью стало обнаружение сотен ранее неизвестных каменных обломков размером в несколько метров, обращающихся вокруг астероидной пары.

Исследование будет продолжено с постепенным сближением: в декабре 2026 года Hera должна подойти примерно на 13 км, чтобы получить более детальные изображения, а в январе 2027 года планируется отделение двух малых спутников — кубсатов Juventas и Milani.

Аппарат Juventas, разработанный под руководством инженеров из Люксембурга, оснащён низкочастотным радаром для исследования внутреннего строения астероида и впоследствии должен попытаться совершить посадку. Итальянский Milani займётся изучением состава астероидного вещества и окружающей пыли. Эти измерения должны помочь установить, как именно удар DART изменил Диморф и насколько эффективно столкновение передало ему импульс.