Xiaomi предложила в Китае очередной недорогой телевизор с экраном, частота обновления которого составляет 165 Гц. Новая модель Redmi TV A55 2027 Level 1 Energy Efficiency Edition на старте продаж предлагается по 1599 юаней ($240), а впоследствии она подорожает до 1999 юаней ($300).

Телевизор оборудован панелью прямой подсветки, поддерживается технология компенсации движения MEMC при разрешении 4K и частоте 60 Гц; лаконичный вид ему придают тонкие чёрные рамки. Примечательной особенностью для данной ценовой категории стала высокая частота обновления: прошлогодний 55-дюймовый Redmi TV A Pro 2026 предлагал 144 Гц, а новая модель может похвастаться уже 165 Гц.

Redmi TV A55 2027 работает на базе пятиядерного процессора на архитектуре Arm Cortex-A55, в наличии 1,5 Гбайт оперативной памяти и встроенный накопитель на 32 Гбайт. Для беспроводного подключения предусмотрены модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4; за связь с внешним миром отвечают также два выхода HDMI 2.0, два порта USB Type-A 2.0, интерфейсы AV, Ethernet и S/PDIF. Звук выводится через два 10-Вт динамика с пиковым показателем 12 Вт. Отверстия динамиков расположены на нижней грани корпуса, предусмотрены два фазоинвертора, улучшающие вывод низкий частот.

Модель работает под управлением Xiaomi HyperOS 4 — она, заявил производитель, повышает скорость воспроизведения видео на 31,50 %, а скорость запуска приложения — на 40,04 % по сравнению с предыдущей версией. Имеется встроенный голосовой помощник Xiao AI, который позволяет отдавать голосовые команды, находясь в другом конце помещения, задавать вопросы или искать информацию о спортивных событиях. Есть функции дублирования экрана и детский режим. Телевизор Redmi TV A55 2027 пока анонсирован только для китайского рынка, о возможности выхода модели в других странах ничего не сообщается.