Обзор Huawei MediaPad M6 10.8: мощный планшет Huawei, но без сервисов Google

Недавно исполнилось 10 лет с момента анонса первого iPad – устройства, сначала встреченного недоумением, а затем породившего бум планшетов, которые существовали и до него, но не пользовались особым спросом. Волна повышенного интереса к этому сегменту схлынула вместе с ростом диагонали экрана у смартфонов. Когда средний телефон щеголяет дисплеем на шесть, а то и шесть с половиной дюймов, обзаводиться устройством, близким по функциональности, но с экраном лишь на три-четыре дюйма больше, смысла не так много. Однако он все-таки есть, о чем мы рассказывали в отдельном материале, посвященном тому, зачем нынче могут быть нужны планшеты.

Huawei MediaPad M6 подходит для большинства перечисленных в этой статьей применений. В обмелевшем море планшетов это одна из самых крупных и любопытных рыб: флагманская аппаратная платформа Kirin 980, IPS-дисплей с диагональю 10,8 дюйма и Quad HD-разрешением, четыре динамика, поддержка таких аксессуаров, как цифровое перо и съемная клавиатура, встроенный LTE-модем, специальный детский режим… Китайская компания сделала серьезную заявку на создание универсального «прикроватного гаджета». С одной поправкой — здесь нет сервисов Google. Это второе такое устройство после Mate 30 Pro, поставляемое Huawei на российский рынок. Мы уже выясняли, как без них жить, если у вас смартфон, но, может, с планшетом пережить отсутствие Google Play, Google Pay и прочих будет еще проще?

Huawei MediaPad M6 10.8 Huawei MediaPad M5 10 Apple iPad (2019) Дисплей 10,8 дюйма, разрешение 2560 × 1600, 280 точек на дюйм; IPS-матрица 10,8 дюйма, разрешение 2560 × 1600, 280 точек на дюйм; IPS-матрица 10,2 дюйма, разрешение 2160 × 1620 (Retina Display), 264 точки на дюйм; IPS-матрица Процессор HiSilicon Kirin 980: восемь ядер (2 × ARM Cortex A76, частота 2,6 ГГц + 2 × ARM Cortex A76, частота 1,92 ГГц + 4 × ARM Cortex A55, частота 1,8 ГГц); архитектура HiAI; техпроцесс 7 нм Huawei HiSilicon Kirin 960: четыре ядра A73 частота 2,4 ГГц + четыре ядра A53 частота 1,8 ГГц; техпроцесс 16 нм Apple A10 Fusion: два ядра Hurricane и два ядра Zephyr; частота 2,34 ГГц;

техпроцесс 16 нм;

сопроцессор Apple M10 Графический контроллер ARM Mali-G76 MP10, 720 МГц Mali G71 MP8, 900 МГц PowerVR GT7600 Оперативная память 4 Гбайт 4 Гбайт 3 Гбайт Флеш-память 64 Гбайт 32/64 Гбайт 32/128 Гбайт Поддержка карт памяти Да Да Нет Разъемы 1 × USB Type-C

1 × 3,5 мм 1 × USB Type-C 1 × Lightning

1 × 3,5 мм SIM-карты Nano-SIM (опционально) Nano-SIM (опционально) Nano-SIM (опционально) Сотовая связь 2G: GSM / EDGE 850, 900, 1800, 1900 MГц;

3G: HSDPA+ (до 42 Мбит/с);

4G: LTE Cat. 12 (600 Мбит/с), диапазоны не уточняются 2G: GSM / EDGE 850, 900, 1800, 1900 MГц;

3G: HSDPA+ (до 42 Мбит/с);

4G: LTE Cat. 6 (300 Мбит/с), диапазоны 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26 2G: GSM / EDGE 850, 900, 1800, 1900 MГц;

3G: UMTS / HSDPA 800, 850, 1700, 1900, 2100 MГц;

CDMA CDMA/EV-DO 800/1900 МГц;

4G: LTE Cat. 16 (1024 Мбит/с), диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц 802.11a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц 802.11a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.0 4.2 4.2 NFC Нет Нет Нет ИК-порт Нет нет Нет Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BDS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BDS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС (опционально) Датчики Акселерометр, сканер отпечатков пальца, гироскоп, датчик приближения, магнитометр (цифровой компас) Акселерометр, сканер отпечатков пальца, гироскоп, датчик приближения, магнитометр (цифровой компас) Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, сканер отпечатков пальцев Основная камера 13 Мп, автофокус, вспышка, съемка 4К-видео 13 Мп, автофокус, вспышка, съемка 4К-видео 8 Мп, автофокус, без вспышки, съемка Live Photo, съемка Full HD-видео Фронтальная камера 8 Мп; без автофокуса, без вспышки 8 Мп; без автофокуса, без вспышки 1,2 Мп; без автофокауса, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор 25,5 Вт·ч (7500 мА·ч) Несъемный аккумулятор 25,5 Вт·ч (7500 мА·ч) Несъемный аккумулятор

32,9 Вт·ч (8827 мА·ч) Размер 257 × 170 × 7,2 мм 258,7 × 171,8 × 7,3 мм 250,6 × 174,1 × 7,5 мм Масса 498 граммов 498 грамм 483 грамма (без встроенного модема)

491 грамм (со встроенным модемом) Защита корпуса Нет Нет Нет Операционная система EMUI 10 (на базе Android 10) Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой Huawei EMUI 8.0 iPadOS 13.1 Актуальная цена 24 990 рублей 34 990 (64 Гбайт памяти) 23 190 рублей (Wi-Fi, 32 Гбайт), 28 990 рублей (Wi-Fi, 128 Гбайт), 33 780 рублей (Wi-Fi + Cellular, 32 Гбайт), 40 305 рублей (Wi-Fi + Cellular, 128 Гбайт)

⇡#Дизайн и эргономичность

Во внешнем оформлении все без исключения планшеты словно застряли где-то в середине 2010-х: крупные рамки, металлическая спинка, скучные цвета. Huawei MediaPad M6 – не исключение.

Он вообще мало изменился в сравнении с позапрошлогодним MediaPad M5 – c «лица» их и вовсе нереально отличить: гладкая черная поверхность с солидными рамками, в которые вписана фронтальная камера, логотип производителя и сенсорная клавиша «Домой», в которую встроен сканер отпечатков пальцев.

Задняя панель также очень похожа: крупное окошко тыльной камеры, на пару миллиметров выступающее над корпусом, пластиковые вставки для разводки антенн и лого Harman Kardon, отвечающей здесь за звук. Цвет — один-единственный, титановый серый. Надо признать, цвет соответствует описанию. Также существует MediaPad M6 в бело-золотом исполнении, но в Россию он официально не поставляется.

На оформление задней панели металлом сетовать не хочется. Да, это, может быть, не модно — сейчас принято облицовывать гаджеты стеклом целиком — но зато планшет не выскальзывает из рук, спинка немаркая, да и держать прохладное устройство на коленях (где ему и место) приятнее.

Единственное, что серьезно отличает M6 от M5 – грани. Они здесь менее скошенные, новый планшет более «прямоугольный». Перфорации, почти заполняющие грани целиком, сменились на несколько зон, притом что четыре внешних динамика как были, так и остались, Также слегка поменялось расположение элементов и — сюрприз-сюрприз! — вернулся на свое законное место аналоговый аудиоразъем, мини-джек. Контактная площадка для опциональной клавиатуры сохранилась.

Также чуть уменьшились габариты MediaPad при сохраненном без изменений дисплее — все-таки рамки чуть «похудели», просто заметить это невооруженным глазом почти невозможно. Масса осталась без изменений — 498 граммов.

Отмечу пару деталей, характерных как для M6, так и для M5, но за полтора года они не стали менее любопытными. Во-первых, физические клавиши включения и регулировки громкости расположены не на верхней грани (если держать планшет в альбомной ориентации, она же правая, если взять его в портретной), а на правой (в портретной ориентации она нижняя). Производитель прямо указывает на «правильный» вариант использования устройства. Во-вторых, клавиша «Домой», которая отжила свое на смартфонах с их исчезающими рамками, тут вполне себе живет и здравствует, но играет в основном роль сканера отпечатков пальцев. Пользоваться внешней клавишей для навигации по интерфейсу уже слишком непривычно.

И сканер отпечатков (емкостный, все по классике), и распознавание лица (при помощи одной только фронтальной камеры, без дополнительных датчиков) работают быстро и без сбоев.

На Huawei MediaPad M6 установлена открытая версия Google Android 10 – без интегрированных сервисов Google. Что это означает, мы уже писали в том же обзоре Mate 30 Pro (дам ссылку второй раз). Вкратце: по опыту использования это просто гаджет на Android – все приемы, меню уведомлений и настроек будут вам знакомы, особенно если вы до этого пользовались именно устройствами Huawei – тут на «робота» натянута оболочка EMUI 10. Но в привычной обстановке недостает нескольких предметов — папочки с сервисами Google (Chrome, «Google.Карты», Gmail, «Google.Календарь» и так далее) с магазином Google Play во главе, ну и войти в Google-аккаунт также не предлагают. Более того, отсутствие Google Mobile Services (GMS) мешает использовать разный сторонний софт — часть программ просто не будет запускаться, потому как им требуется обращаться к тому или иному отсутствующему сервису, либо будет работать со сбоями. Качать и покупать приложения предлагается через фирменный магазин AppGallery, который развивается довольно бодрыми темпами, но пока еще не слишком богатый по набору предлагаемого софта.

Смартфон с такими ограничениями выглядит если не бесполезным, то как минимум сомнительным устройством — среднему пользователю придется колоссально переосмыслять свои привычные сценарии использования гаджета… или научиться обходить ограничения. Еще раз ссылка на статью про то, какие есть способы избегания этой проблемы. В двух словах: существует специальный плагин, добавляющий поддержку Google Mobile Services в обход ограничений; можно устанавливать apk-файлы нужных приложений напрямую, закачивая их на планшет с компьютера; можно пользоваться сервисами вроде APK Pure и APK Mirror, чтобы скачивать их прямо с планшета. Два последних способа не дают гарантии, что все будет работать.

Другое дело, что планшет — не смартфон, и ключевые сценарии его использования не обязательно требуют установки многочисленных приложений. Смотреть кино и залипать в браузере можно, вообще не обращаясь к Google Play. Заниматься творчеством — чуть сложнее, но поставить пару нужных программ, просто залив apk-файлы, тоже не так сложно. Использовать как фотоальбом? Подменять ноутбук, докупив опциональную клавиатуру? Вообще никаких проблем.

Галерея скриншотов

Именно поэтому, вероятно, Huawei все-таки решилась на выпуск MediaPad M6 на рынок без всяких ухищрений, в состоянии «как есть» — это то самое устройство, на которое отсутствие GMS влияет не слишком сильно. Если отбросить их, пользоваться планшетом комфортно: интерфейс EMUI 10 адаптирован для работы с большим экраном, работает быстро и без сбоев; на планшет предустановлены фирменные сервисы Huawei, которые вполне успешно дублируют «гугловские» — есть и почта, и неплохой браузер, и видеоплеер, и музыкальный проигрыватель, и файловый менеджер, и так далее. Для полноценной работы с ними необходимо завести учетную запись Huawei.

Есть и уникальные сервисы вроде режима «Дети» со специальными экранными настройками (фильтрация УФ-излучения, уведомления о неправильной осанке, коррекция яркости и так далее), а также возможностью настроить длительность сеанса и поставить блокировку остальной части планшета. Самое забавное, что я нашел в этом режиме: при выходе из него необходимо вводить пароль, и клавиатура его ввода каждый раз меняет конфигурацию — чтобы ребенку, который наверняка находится где-то рядом, сложнее было бы запомнить порядок ввода цифр.

В комплекте с Huawei MediaPad M6 идут только кабель зарядки/соединения с ПК, зарядное устройство, инструкция и наушники. Но существует также два опциональных аксессуара, создающих для планшета дополнительные смыслы: пристегивающаяся клавиатура-подставка Huawei Smart Magnetic Keyboard и цифровое перо M-Pen lite. Для взаимодействия с клавиатурой даже предусмотрен специальный режим работы интерфейса — EMUI 10 превращается в этом случае в некое подобие Windows с нижней строкой открытых приложений. Для работы с пером в AppGallery есть разные приложения для рисования и работы с графикой.

Перо удобное: распознает 2048 степеней нажатия, может крепиться к планшету при помощи магнита, расположенного на его задней стенке. Стоит такое перо сегодня 2 990 рублей. А вот клавиатуру Huawei Smart Magnetic Keyboard найти в розничной продаже в России пока не получилось — ее предлагали в качестве подарка при раннем предзаказе Mediapad M6, в открытую продажу она, видимо, поступит вместе с планшетом.

⇡#Дисплей и звук

Huawei MediaPad M6 получил точно такой же дисплей, как и MediaPad M5 10, — жидкокристаллический, с IPS-матрицей диагональю 10,8 дюйма и разрешением 2560 × 1440 пикселей. Плотность пикселей — 280 точек на дюйм. Для сравнения: у прямого конкурента, Apple iPad (2019) с хваленым Retina-дисплеем, — 268 точек на дюйм. Разглядеть минимальную пикселизацию можно, но для этого надо по-настоящему сильно приглядываться.

Сенсорное покрытие реагирует на 10 одновременных касаний. Олеофобный слой неплохой — стекло охотно собирает отпечатки, но оттереть их любой подручной тканью не составляет труда.

В настройках экрана можно включить защиту зрения (режим с максимально теплыми цветами), темный режим интерфейса, выставить так называемое «умное разрешение» (когда планшет сам активирует Quad HD-режим в случае необходимости), а также отрегулировать цветопередачу. Причем наряду с предустановленными профилями («обычным» и «ярким», с возможностью вручную выставить цветовую температуру) есть также режим «естественный тон», меняющий цветопередачу дисплея в зависимости от внешнего освещения. Я измерил цветопередачу в двух предустановленных профилях без индивидуальной подстройки температуры, а также в режиме «естественный тон», но показатели последнего в наших условиях практически совпали с «обычным» цветовым режимом, так что приводить измерения здесь я не буду.

Измеренный максимальный уровень яркости составляет 401 кд/м2 – для ЖК-матрицы показатель невысокий, но для планшета вполне достаточный: Huawei Mediapad M6 можно пользоваться и на свежем воздухе, изображение останется читаемым. Уровень контраст для ЖК-дисплея хороший — 1499:1.

По умолчанию экран Huawei MediaPad M6 10.8 работает в ярком режиме. Цветовой диапазон в этом режиме расширен, но не дотягивает до DCI-P3. Очень радуют кривые что гаммы, что цветовой температуры — почти идеально прямые линии. Но при этом если средний уровень гаммы недалек от нормы (2,10), то цветовая температура завышена и держится на уровне 8 000 К. Среднее отклонение по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) – 6,91 при верхней границе нормы в 3,00.

В обычном режиме цветопередачи цветовой охват приближается к стандарту sRGB. Гамма в этом режиме тоже ближе к эталону — 2,19, а кривые ведут себя примерно так же, как и в ярком режиме. Идентична и цветовая температура — 8 000 К при идеально ровном графике. Среднее отклонение DeltaE по палитре Color Checker чуть лучше, 6,29, но все равно далеко от эталона. Качеством цветовой настройки Huawei Mediapad M6 10.8 не блещет, хотя это очень важный для этого класса устройств параметр.

Ситуация со звуком по улучшилась по сравнению с тем, что было в MediaPad M5: вернулся аналоговый разъем — теперь можно пользоваться проводными наушниками без переходника. И да, можно сидеть в наушниках и заряжать устройство одновременно. Есть все необходимые кодеки для качественной передачи данных без проводов — aptX, LDAC. Ну и на месте те самые четыре динамика, разработанные совместно с Harman Kardon, – даже без наушников звучит планшет очень внушительно. Если никого рядом нет, можно c комфортом смотреть видео без наушников.