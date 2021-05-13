Обзор вентиляторов Arctic BioniX P120 A-RGB, или Как в Arctic подсветку осваивали

Подсветкой нынче оснащаются любые комплектующие, даже такие как SSD-накопители или кабели — разве что процессоры пока не подсвечиваются. В большинстве случаев встроенную подсветку можно синхронизировать с другими компонентами системного блока. Кто-то такие гирлянды на дух не переносит, а кому-то без них покупать комплектующие попросту не хочется. Поэтому нет ничего удивительного в том, что даже такая «олдскульная» компания как Arctic вводит в серии своих продуктов комплектующие с подсветкой.

Одним из первых был кулер Arctic Freezer 50, который мы тестировали в прошлом году, а уже в 2021 году компания представила вентиляторы Arctic BioniX P120 A-RGB в двух вариантах поставки, а также контроллер управления подсветкой Arctic A-RGB.

В сегодняшнем материале мы познакомимся с этой новинкой, сравним её уровень шума и воздушный поток с показателями оригинальных BioniX P120, а также некоторых других 120-мм вентиляторов.

⇡#Технические характеристики и рекомендованная стоимость

Характеристики новой модели вентилятора Arctic мы приведём в таблице в сравнении с параметрами обычных вентиляторов BioniX P120 (без подсветки).

Наименование технических характеристик Arctic BioniX P120 A-RGB

(ACFAN00156A) Arctic BioniX P120

(ACFAN00167A) Размеры, мм 120 × 120 × 30 120 × 120 × 27 Диаметр крыльчатки, мм 102,5 111,0 Высота крыльчатки, мм 21,5 18,5 Диаметр статора, мм 37 35 Количество лопастей 5 Полная масса: заявленная/измеренная, г 213 / 216 140 / 135 Скорость вращения, об/мин 400–2300 200–2100 Поддержка ШИМ Да Воздушный поток, CFM 48,0 (макс.) 67,6 (макс.) Уровень шума, сон 0,45 (макс.) Статическое давление, мм H 2 O 2,10 (макс.) 2,75 (макс.) Количество и тип подшипников 1, FDB Время наработки на отказ, часов/лет н/д Номинальное/стартовое (измеренное) напряжение, В 12 / 7,0 (2,9) 12 / 0,0 (3,5) Сила тока, А 0,16 0,13 Заявленное/измеренное энергопотребление, Вт 1,92 / 2,04 1,56 / 1,57 Длина кабеля, мм 400+80 450 Дополнительно (особенности) Адресуемая RGB-подсветка, 16,8 млн цветов, синхронизируемая и настраиваемая через ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion и ASRock Polichrome Sync;

антивибрационные вставки в углах рамки;

модульная система соединения Антивибрационные вставки в углах рамки;

шесть цветовых оформлений;

технология последовательного соединения PST Гарантия, лет 2 10 Страна производства Китай Рекомендованная стоимость, € 24,99 (1 шт.)

54,99 (3 шт.) 12,99 (1 шт.)

⇡#Arctic BioniX P120 A-RGB

Вентиляторы Arctic BioniX P120 A-RGB поставляются в двух типах упаковок: одиночный вентилятор в отдельной коробке и так называемый budle-pack – набор из трёх вентиляторов и управляющего контроллера.

Обе коробки оформлены ярко и привлекательно. На их лицевой стороне размещены фото вентиляторов, указан гарантийный срок и ниже в виде пиктограмм приведены поддерживаемые системы подсветки материнских плат.

Обратная и боковые стороны коробок расскажут потенциальному покупателю об особенностях вентиляторов, их технических характеристиках, возможности их последовательного соединения без кабелей и комплекте поставки.

В комплект поставки одного вентилятора входят два кабеля, соединительный мостик, четыре винта-самореза, карточка поддержки и карточка с QR-кодом на инструкцию. А в комплекте из трёх вентиляторов обнаруживается всё то же самое в тройном размере плюс контроллер с пультом управления и три полоски с 3М-скотчем.

Рекомендованная стоимость одного Arctic BioniX P120 A-RGB заявлена на довольно высоком уровне – 22,99 евро, а вот комплект из трёх вентиляторов, контроллера и пульта выглядит значительно привлекательнее, поскольку его рекомендованная стоимость составляет 54,99 евро. Добавим, что вентиляторы выпускаются в Китае и обеспечиваются двухлетней гарантией.

Arctic BioniX P120 A-RGB выполнены в оригинальном дизайне с «рубленой» чёрной рамкой и вставленной в неё кольцом подсветки, ну а внутри вращается пятилопастная крыльчатка с серповидными лопастями.

Крыльчатка Arctic BioniX P120 A-RGB очень похожа на крыльчатку обычного Arctic BioniX P120, да и в компании не скрывают, что за основу взята именно эта модель, которую оснастили иной рамкой и подсветкой. Поэтому мы будем рассматривать новинку именно через призму сравнения с Arctic BioniX P120.

Сразу же нужно отметить, что Arctic BioniX P120 A-RGB имеют размер 120 × 120 × 30 мм, то есть они на 5 мм толще классического 120-мм вентилятора и на 3 мм толще Arctic BioniX P120.

Одновременно с этим выросла и масса вентилятора, которая теперь равна 216 граммам против 135 граммов у обычного Arctic BioniX P120.

При этом новые «вертушки» по-прежнему способны генерировать сфокусированный воздушный поток благодаря оригинальным лопастям и изогнутым в противоположную (относительно направления вращения крыльчатки) сторону стойкам статора.

А теперь о самом главном. Дело в том, что из-за встроенного кольца светодиодной подсветки разработчики Arctic BioniX P120 A-RGB были вынуждены уменьшить диаметр крыльчатки, который теперь равен 102,5 мм против 111,0 мм у оригинального Arctic BioniX P120 (на 7,7 % меньше). Однако компенсировать это должна увеличенная толщина крыльчатки, которая в версии A-RGB составляет 21,5 мм против 18,5 мм BioniX P120 (на 16,2 % больше). Интересно, хватит ли этого, чтобы отыграть потерю в диаметре? Посмотрим по тестам.

Так или иначе это конструктивное изменение сказалось и на технических характеристиках вентилятора. Скорость вращения крыльчатки Arctic BioniX P120 A-RGB регулируется широтно-импульсной модуляцией в диапазоне от 400 до 2300 об/мин. Так вот, на максимальной скорости для нового вентилятора заявлен воздушный поток объёмом лишь 48,0 CFM и скромное статическое давление 2,10 мм H 2 O. У обычного BioniX P120 при меньшей максимальной скорости — 2100 об/мин — воздушный поток должен достигать 67,6 CFM, а статическое давление – 2,75 мм H 2 O. Неслабые потери ради подсветки, не правда ли? И только уровень шума, измеряемый швейцарцами в сонах, у этих вентиляторов одинаковый и составляет 0,45 сона.

На статоре, диаметр которого равен 37 мм, размещена плёночная наклейка с маркировкой и электрическими характеристиками.

При заявленных в спецификациях 0,16 А вентилятор без активированной подсветки должен потреблять около 1,92 В, но наши измерения показали чуть больше – 2,04 В. Стартовое напряжение оказалось равным 2,9 В – это очень низкое значение. Длина отключаемого кабеля вентилятора составляет 400 мм.

Arctic BioniX P120 A-RGB, как и его предшественник, основан на высокоточном гидродинамическом подшипнике со встроенной капсульной смазкой.

Правда, Arctic не приводит в характеристиках срок службы данного подшипника, но можем предположить, что он должен составлять не менее 40 тысяч часов.

В уголках пластиковой рамки вентилятора встроены резиновые демпферы, через которые он может контактировать с компьютерными корпусами, процессорными кулерами или радиаторами систем жидкостного охлаждения.

Благодаря этим вставкам уменьшается передача вибраций на корпус и снижается уровень шума.

Сдвоенный кабель питания и подсветки у вентилятора отсоединяемый. Для этого с торца в его корпусе размещён семиконтактный разъём.

Это на самом деле не какая-то там модная мелочь, а очень удобная особенность Arctic BioniX P120 A-RGB, поскольку у этих вентиляторов есть ещё один разъём с противоположного торца, называемый очень просто – connect. С помощью этого разъёма и входящих в комплект иголочных соединителей три вентилятора можно состыковать друг с другом вообще без кабелей и запитать потом одним-единственным кабелем с одного вентилятора.

Идея столь же простая, сколь и гениальная, – меня однозначно поймут владельцы систем жидкостного охлаждения с 360-мм радиатором и тремя вентиляторами с подсветкой, где приходится соединять целый ворох кабелей. А у Arctic BioniX P120 A-RGB достаточно просто подключить один кабель и использовать два игловых соединителя в стыках. Варианты соединений приведены на следующих скриншотах из инструкции по эксплуатации, но и без них всё интуитивно понятно и просто.

Тем более что есть «защита от дурака» – все разъёмы уникальные и неподходящие кабели/коннекторы в них попросту не воткнуть.

Такой вот интересный получился Arctic BioniX P120 A-RGB. Теперь познакомимся с управляющим контроллером Arctic A-RGB.

Контроллер подсветки представляет собой маленькую пластиковую коробочку размером с 2,5-дюймовый SSD/HDD, оснащённую отверстиями для крепления на посадочное место для такого накопителя. Контроллер комплектуется ярким пультом дистанционного управления.

На основании контроллера приведены электрические характеристики.

С одного торца виден разъём питания SATA-типа и коннектор для кабеля подсветки, а с другого – два таких же коннектора и разъём A-RGB для соединения с коннектором адресуемой подсветки на материнской плате.

Последовательность соединения контроллера с вентиляторами и платой приведена на следующей схеме.

Что касается пульта управления, то он питается от элемента типа CR2025 и может регулировать режимы работы подсветки, яркость, скорость смены цветов и сами цвета, а также может полностью отключить подсветку.

Управлять подсветкой можно и через приложение материнской платы. Вентиляторы "дружат" с системами подсветки всех четырёх крупных производителей материнских плат: ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion и ASRock Polichrome Sync.

Для измерения уровня шума вентиляторов мы использовали деревянную рамку с силиконовыми шпильками для мягкого подвеса «вертушек», а из аппаратных средств – контроллер скорости собственной разработки с точностью ±10 об/мин и электронный шумомер «ОКТАВА-110А» (класс точности 1, 22–139 дБА). Для измерения скорости воздушного потока мы использовали цифровой анемометр Proskit MT-4005 с точностью ±3% фута/с.

Для сравнения с Arctic BioniX P120 A-RGB мы включили в тестирование обычный Arctic BioniX P120 (12,99 евро), а также такие же высокоскоростные вентиляторы be quiet! Silent Wings 3 120mm PWM high-speed (22,9 евро) и Noctua NF-A12x25 PWM (24,9 евро).

Сначала сравним уровень шума вентиляторов.

Несмотря на более высокую максимальную скорость Arctic BioniX P120 A-RGB, максимальный уровень шума новинки даже чуть ниже, чем у Arctic BioniX P120, и по этому показателю вентилятор с подсветкой уступает только знаменитому Noctua NF-A12x25 PWM. А вот если смотреть по кривым уровня шума на графике, то здесь далеко не всё так безоблачно для BioniX P120 A-RGB. Проблема в том, что при напряжениях 6,5 В и 9,5-10,0 В этот вентилятор начинал гудеть, поэтому его уровень шума повышался, что и фиксировал шумомер. Причём такой же скачок шума свойственен и обычному Arctic BioniX P120, только при напряжении 7,0 В. Пусть и не критичная, но весьма странная особенность этих вентиляторов. Если её не принимать во внимание, то по сухим цифрам оба Arctic работают тише двух других вентиляторов, участвующих в тестировании, но субъективно Noctua NF-A12x25 PWM для слуха всё же приятнее.

Теперь посмотрим на результаты измерений воздушного потока вентиляторов.

Вы удивитесь, но вентилятор с самой маленькой крыльчаткой – Arctic BioniX P120 A-RGB – продемонстрировал второй результат по объёму воздушного потока вслед за be quiet! Silent Wings 3, и это неожиданный, но приятный сюрприз, благодарить за который надо, скорее всего, утолщённую крыльчатку этой модели. А вот оригинальный BioniX P120 занял только последнее, четвёртое место.

В завершение тестов, посмотрим на уровень энергопотребления вентиляторов (все в равных условиях без подсветки) и их стартовое напряжение.

Новый Arctic BioniX P120 A-RGB нельзя назвать самым энергоэффективным вентилятором из протестированных сегодня, Noctua по-прежнему недостижим. Но всё же чуть более двух ватт на скорости 2250 об/мин – это превосходный показатель! Что же касается стартового напряжения, то здесь герой сегодняшнего теста вне конкуренции.

Итак, прежде всего Arctic BioniX P120 A-RGB – очень красивые вентиляторы с настраиваемой и синхронизируемой подсветкой, причём ею можно управлять с помощью как пульта дистанционного управления, так и программного обеспечения материнской платы, с которой эти вентиляторы будут соединены. Часто бывает, что только красотой подсветки новые вентиляторы и ограничиваются, но именитая швейцарская компания такого себе позволить не могла и не стала жертвовать фундаментальными характеристиками своей продукции.

Благодаря увеличенной толщине крыльчатки BioniX P120 A-RGB способны развивать сравнительно высокий воздушный поток — они опережают по этому показателю оригинальную модель BioniX P120, имеющую крыльчатку большего диаметра. Более того, новые вентиляторы работают чуть тише, разве что при определённом напряжении можно расслышать дискомфортный гул. Надеемся, что вы сможете этого избежать.

Отдельно отметим чрезвычайно удобную функцию соединения вентиляторов друг с другом встык, без использования кабелей, что позволит исключить лишние провода в корпусе, в особенности при использовании Arctic BioniX P120 A-RGB на радиаторе систем жидкостного охлаждения. Демпфирующие уголки в этом случае придутся как нельзя кстати. Что же касается стоимости, то один такой вентилятор оказывается довольно недешёвым, а вот покупка трёх вентиляторов в одной упаковке, да ещё и с контроллером подсветки и пультом, нам видится вполне выгодным вариантом.