Что купить, если очень нужен компьютер дома: игровой ноутбук или системный блок за те же деньги?

Любая домохозяйка — и это почти не преувеличение — знает, что сейчас творится на рынке видеокарт. Дефицит, вызванный очередным майнинг-бумом и некоторыми другими факторами, привел к тому, что весь год игровые ускорители продаются по неадекватным ценам. Этим летом ситуация, похоже, меняется в лучшую сторону, но даже в июле говорить об адекватной стоимости на многие модели все еще не приходится.

А между тем людям нужны компьютеры. Начиная с января, в рамках рубрики «Компьютер месяца» рекомендуются в том числе и так называемые сборки под апгрейд видеокарты — полностью рабочие системные блоки, в которые в ближайшем будущем можно установить видеокарту определенного уровня. Потому что далеко не все готовы в 2021 году заплатить за ускоритель графики в два, три и даже в четыре раза больше официальной цены. Подробно эта тема была раскрыта в статье «Компьютер месяца. Спецвыпуск: собираем системный блок под будущий апгрейд видеокарты».

Так и повелось: каждый выпуск «Компьютера месяца» сопровождается комментариями с предложением альтернативных действий геймеров. Еще одним весьма популярным вариантом среди наших читателей наряду с приобретением вместо ПКигровой консоли стала покупка ноутбука. Противостояние приставок с десктопами подробно рассмотрено в статье «Компьютер месяца. Спецвыпуск: собираем компактный игровой ПК мощнее консоли и наслаждаемся Cyberpunk 2077». Теперь же настал черед сравнить с самосборными системамиигровые лэптопы.

⇡#Как менялась мобильная графика NVIDIA

Начну я, впрочем, издалека. В 2016 году NVIDIA сделала долгожданный шаг в сторону развития мобильного гейминга — впервые в основе мобильной графики использовались те же чипы, что и в дискретных игровых видеокартах. Это привело к резкому скачку производительности лэптопов. Так, мобильная версия GeForce GTX 1060 заметно опережала бывший флагман — GeForce GTX 980M.

Сравнение мобильной и настольной графики NVIDIA, поколение Pascal Название графики GeForce GTX 1060 6 Гбайт GeForce GTX 1070 GeForce GTX 1080 GeForce GTX 1080 Ti Версия Мобильная Дискретная Мобильная Дискретная Мобильная Дискретная Дискретная Техпроцесс 16 нм GPU GP106 GP104 GP102 Тактовая частота, МГц: Base Clock / Boost Clock 1405/1670 1506/1708 1442/1645 1506/1683 1556/1733 1607/1733 1480/1582 Число ядер CUDA 1280 1280 2048 1920 2560 2560 3584 Число текстурных блоков 80 80 128 120 160 160 224 Число ROP 48 48 64 64 64 64 88 Разрядность шины, бит 192 192 256 256 256 256 352 Память GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5X GDDR5X GDDR5X Тактовая частота памяти, МГц (пропускная способность, Мбит/с на линию) 2000 (8000) 2000 (8000) 2000 (8000) 2000 (8000) 1250 (10000) 1250 (10000) 1376 (11010) Объем, Гбайт 6 6 8 8 8 8 11 Пиковая потребляемая мощность (мобильного GPU или видеокарты целиком), Вт 80 120 120 150 150 180 250

Сравнение мобильной и настольной графики NVIDIA, поколение Turing Название графики GeForce GTX 1650 GeForce GTX 1660 Ti GeForce RTX 2060 GeForce RTX 2070 GeForce RTX 2080 GeForce RTX 2080 Ti Версия Мобильн. Дискретн. Мобильн. Дискретн. Мобильн. Дискретн. Мобильн. Дискретн. Мобильн. Дискретн. Дискретн. Техпроцесс 12 нм GPU TU117 TU116 TU106 TU104 TU102 Тактовая частота, МГц: Base Clock / Boost Clock 1380 /1515 1485/1665 1335/1590 1500/1770 960/1200 1365/1680 1125/1455 1410/1710 1380/1590 1515/1800 1350/1635 Число ядер CUDA 1024 896 1536 1536 1920 1920 2304 2304 2944 2944 4352 Число текстурных блоков 64 56 96 96 120 120 144 144 184 184 272 Число ROP 32 32 48 48 48 48 64 64 64 64 88 Разрядность шины, бит 128 128 192 192 192 192 256 256 256 256 352 Память GDDR5 GDDR5 GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Тактовая частота памяти, МГц (пропускная способность, Мбит/с на линию) 1500 (12000) 2000 (8000) 1500 (12000) 1500 (12000) 1750 (14000) 1750 (14000) 1750 (14000) 1750 (14000) 1750 (14000) 1750 (14000) 1750 (14000) Объем, Гбайт 4 4 6 6 6 6 8 8 8 11 Пиковая потребляемая мощность (мобильного GPU или видеокарты целиком), Вт 50 75 80 120 115 160 115 185 150 225 260 В таблицах указаны далеко не все версии мобильной графики NVIDIA. Например, в продаже можно встретить GPU в дизайне Max-Q — это чипы, работающие на более низких частотах. И все же две таблицы выше наглядно показывают, что в приведенных случаях для ноутбуков и дискретных видеокарт использовались одни и те же GPU. Даже больше: процессор GP104 для лэптопов был полностью разблокирован в отличие от PCI-E-ускорителя GeForce GTX 1070. Конечно же, частоты мобильных GPU оказываются ниже — это отображено в таблице. Причины этого всем понятны, они связаны с энергопотреблением. В то же время реальная тактовая частота разных процессоров может меняться еще сильнее — вы увидите это позже. Интересно, что никак не пострадала память мобильной графики, и в большинстве случаев чипы поколений Pascal и Turing комплектовались схожими микросхемами GDDR5 и GDDR6. Единственное, что не удалось NVIDIA, — это сделать мобильные версии GeForce GTX 1080 Ti и GeForce RTX 2080 Ti. В этом сегменте настольные компьютеры не имели конкуренции. Многое изменилось в этом году вместе с выходом мобильного поколения Ampere. Разница в частотах осталась и, по моим наблюдениям, даже стала больше. Но при этом мобильная графика NVIDIA, если сравнивать одинаковые серии (в нашем случае — GeForce RTX 30), стала заметно медленнее настольной. Это хорошо видно при сравнении их спецификаций. В основе ноутбучных GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080 лежит графический процессор GA104, а в основе GeForce RTX 3060 — GA106 (по всей видимости, полностью разблокированный). Как известно, дискретная версия GeForce RTX 3080, используемая в десктопах, основана на базе процессора GA102. Следовательно, мобильной GeForce RTX 3080 за ней никак уже не угнаться — для доказательства этого факта нет необходимости проводить какие-либо тесты (хотя они у нас есть). Но имеет ли эта графика в таком случае право называться GeForce RTX 3080 — пусть и с припиской, что речь идет о лэптопах? В таблице ниже специально указана дискретная версия GeForce RTX 3070 Ti, в которой используется тот же GPU, что и в мобильной GeForce RTX 3080. Я лишь скажу, что от всего этого становится немного грустно, маркетинг снова побеждает здравый смысл. Ведь в комментариях к тому же «Компьютеру месяца» встречаются замечания людей, считающих похожими мобильные и дискретные версии GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080. Увы, это не так. Сравнение мобильной и настольной графики NVIDIA, поколение Ampere Название графики GeForce RTX 3050 GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 Ti Версия Мобильная Мобильная Дискретная Мобильная Дискретная Мобильная Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм GPU GA107 GA106 GA104 GA102 GA104 Тактовая частота, МГц: Base Clock / Boost Clock 1057/1740 1283/1703 1320/1777 1290/1620 1500/1725 1245/1710 1440/1710 1575/1770 Число ядер CUDA 2048 3840 3584 5120 5888 6144 8704 6144 Число текстурных блоков 64 120 112 160 184 192 272 192 Число ROP 40 48 48 80 96 96 96 96 Разрядность шины, бит 128 192 192 256 256 256 320 256 Память GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6X GDDR6X Тактовая частота памяти, МГц (пропускная способность, Мбит/с на линию) 1500 (12000) 1750 (14000) 1875 (15000) 1750 (14000) 1750 (14000) 1750 (14000) 1188 (19000) 1188 (19000) Объем, Гбайт 4 6 12 8 8 8/16 10 8 Пиковая потребляемая мощность (мобильного GPU или видеокарты целиком), Вт 80 115 170 125 220 150+ 320 290 Для ноутбучной графики очень важно в любых статьях делать оговорки в стиле «мобильная», «ноутбучный ГП», «для лэптопов» и так далее. Теперь мобильные игровые ускорители и дискретные видеокарты для настольных ГП серьезно отличаются друг от друга. Но маркетологи NVIDIA пошли еще дальше, ведь версий того или иного ГП Ampere может быть множество. Так, частота графического чипа GeForce RTX 3080 для ноутбуков меняется в пределах от 1245 до 1710 МГц, а уровень TDP — в диапазоне от 80 до 150 Вт. При этом производитель не обязан указывать в характеристиках устройства параметр Maximum Graphics Power. Я уже молчу про то, что максимальное значение энергопотребления часто не совпадает со средним (читай — реальным). Приведу наглядный пример. Недавно на нашем сайте вышел обзор ASUS ROG Zephyrus S17 GX703 — отличного ноутбука, охлаждение которого хорошо справляется со своей задачей. В частности, чип мобильной GeForce RTX 3080 стабильно держит заявленные 140 Вт в режиме Dynamic Boost. Номинальная Boost-частота чипа в режиме «Турбо» составляет 1645 МГц, но в действительности ее среднее значение соответствует 1613 МГц. Дискретная видеокарта ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3070 Ti OC, в которой используется такой же процессор GA104, работает заметно быстрее. Номинальная частота GPU составляет 1845 МГц, но на деле среднее значение оказалось выше на 108 МГц. Плюс оперативная память в ROG STRIX GeForce RTX 3070 Ti OC работает заметно быстрее — это очень важно для модели с 8 Гбайт VRAM. В результате дискретная видеокарта ASUS набирает в бенчмарке Unigine Superposition (1080p Extreme) 9167 баллов, а ROG Zephyrus S17 GX703 — 7543. Разница — впечатляющие 22 %. Самое забавное, что в реальных играх она может оказаться еще больше, но об этом я расскажу во второй части статьи. ⇡#Изучаем рынок игровых ноутбуков, сравниваем цены Этот материал появился ради одной цели: посмотреть действительно ли игровой ноутбук будет достойной заменой системным блокам, предлагаемым в «Компьютере месяца». Поэтому, в отличие от статьи «Что купить — недорогой игровой ноутбук или настольный компьютер? Выбираем лучшие модели, которые есть на рынке», здесь я сравниваю лэптопы именно с системными блоками, предполагая, что монитор, клавиатура, мышь, веб-камера, динамики и ИБП у нас уже есть. Плюс выбор периферии — это очень личный вопрос. Конечно, можно было бы закинуть в нашу виртуальную корзину набор недорогих устройств, но, на мой взгляд, так мало кто поступает. Сравнение ноутбуков и сборок проводилось в начале июля. Как уже было сказано, летом игровые видеокарты начали дешеветь — следовательно, стоимость предлагаемых системных блоков (искренне на это надеюсь) продолжит снижаться. Сравнение цен и конфигураций в категории "до 60 000 рублей" Игровой ноутбук Системный блок Диагональ экрана и разрешение 15,6”, 1920 × 1080 точек — Центральный процессор AMD Ryzen 5 4600H

Intel Core i5-9300H AMD Ryzen 5 1600 BOX Графика NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 Гбайт NVIDIa GeForce GTX 1650, 4 Гбайт Оперативная память 8 Гбайт DDR4-2666

8 Гбайт DDR4-3200 16 Гбайт DDR4-3200 Накопитель SSD 512 Гбайт

HDD 1 Тбайт + SSD 256 Гбайт SSD 480-512 Гбайт, PCI Express Цена От 57 000 до 60 000 рублей 59 000 рублей Для сбора статистики по ноутбукам я использовал один очень известный крупный московский магазин, акцент у которого сделан именно на продажах лэптопов. В начале июля я не нашел мобильных компьютеров дешевле 50 тысяч рублей в нем, в которых использовалась бы графика класса GeForce GTX 1650. За 50 000 рублей можно взять модель ASUS M570DD-DM009 (Ryzen 5 3500U, 8 Гбайт DDR4-2400, 512 Гбайт SSD, GeForce GTX 1050 2 Гбайт) — назвать ее игровой в 2021 году язык не поворачивается. Тем не менее, расширив ценовые рамки до 60 тысяч рублей, удалось найти четыре ноутбука с мобильной GeForce GTX 1650 — остальные основные характеристики встречаемых моделей указаны в таблице выше. Например, в список попала версия HP Pavilion Gaming 15-ec1031ur (Ryzen 5 4600H, 8 Гбайт DDR4-3200, 512 Гбайт SSD, GeForce GTX 1650). Система охлаждения ноутбука состоит из двух теплотрубок и одного радиатора. В результате центральный процессор в играх греется в среднем до 72 градусов Цельсия, а в пике температуры доходят до 96 градусов. Самое печальное — это частоты, они у 6-ядерного Ryzen 5 4600H опускаются в среднемдо 2-2,6 ГГц. Графика же нагревается до 70 градусов Цельсия. Используемый дисплей — неяркий, но с хорошей контрастностью. Цветопередача не превышает 65 % SRGB, а при яркости ниже 40 % выявлена ШИМ. За 59 000 рублей в июле мы можем собрать следующий системный блок: центральный процессор — AMD Ryzen 5 1600 BOX (с кулером);

оперативная память — Crucial Ballistix Red (BL8G32C16U4R) х2;

материнская плата — Gigabyte B450M S2H;

видеокарта — GeForce GTX 1650;

твердотельный накопитель — Samsung 980 (MZ-V8V500BW);

блок питания — Cooler Master MWE Bronze V2 600 Вт;

корпус — Zalman T7 Black. Конечно, в представленной сборке остается возможность как для экономии, так и, наоборот, для улучшения. Однако это не главное и фундаментально никак не меняет сути дела. Главное — это возможность собрать системный блок, который не уступает в плане производительности ноутбукам определенной категории. А где-то даже и превосходит их. Сравнение цен и конфигураций в категории "до 75 000 рублей" Игровой ноутбук Системный блок, вариант 1 Системный блок, вариант 2 Диагональ экрана и разрешение 15,6”, 1920 × 1080 точек — — Центральный процессор AMD Ryzen 7 3750H

AMD Ryzen 5 4600H

AMD Ryzen 7 4800H

Intel Core i5-9300HF

Intel Core i5-10300H AMD Ryzen 5 1600 BOX AMD Ryzen 5 3600 Графика NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 Гбайт

NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, 4 Гбайт

NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q, 4 Гбайт NVIDIa GeForce GTX 1660, 6 Гбайт NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 Гбайт Оперативная память 8 Гбайт DDR4-2666

8 Гбайт DDR4-3200

16 Гбайт DDR4-2400

16 Гбайт DDR4-2933

16 Гбайт DDR4-3200 16 Гбайт DDR4-3200 16 Гбайт DDR4-3200 Накопитель SSD 256 Гбайт

SSD 512 Гбайт

SSD 1 Тбайт

HDD 1 Тбайт + SSD 128 Гбайт

HDD 1 Тбайт + SSD 256 Гбайт SSD 480-512 Гбайт, PCI Express SSD 480-512 Гбайт, PCI Express Цена От 62 000 до 75 000 рублей 77 000 рублей 70 000 рублей В категории «до 75 000 рублей» найдено уже 45 моделей — только все они используют графику GeForce GTX 1650 или GeForce GTX 1650 Ti (отличия заключаются в используемой памяти: GDDR5 и GDDR6 соответственно). Большинство лэптопов все еще комплектуются 8 Гбайт ОЗУ. А вот разнообразие процессоров определенно радует. Например, за 67 000 рублей можно взять ноутбук с Ryzen 7 4800H — правда, речь идет все о той же серии HP Pavilion Gaming 15. С ПК в этой категории тоже все не очень хорошо, так как после GeForce GTX 1650 за 22 000 рублей не видно интересных моделей. GeForce GTX 1650 SUPER в продаже я не нашел. Radeon RX 5500 XT, Radeon RX 5600 XT и тем более Radeon RX 570/580 дешеветь не спешат, а GeForce GTX 1660 в среднем стоит 40 тысяч. В результате в сборке за 59 000 рублей можно заменить видеокарту и получить систему гораздо быстрее HP Pavilion Gaming 15. А можно вложиться в покупку других комплектующих, если GeForce GTX 1650 вам вполне достаточно для игр. Второй вариант за 70 000 рублей выглядит так: центральный процессор — AMD Ryzen 5 3600;

процессорный кулер — ID-Cooling SE-224-XT Basic;

оперативная память — Crucial Ballistix Red (BL8G32C16U4R) х2;

материнская плата — ASUS TUF B450M-PRO GAMING;

видеокарта — GeForce GTX 1650;

твердотельный накопитель — Samsung 980 (MZ-V8V500BW);

блок питания — Be Quiet System Power 9 600 Вт;

корпус — DeepCool MATREXX 55 MESH PWM 2F. Приведенная в качестве примера сборка смотрится интереснее тем, что ее впоследствии можно серьезно ускорить, установив GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3060 Ti или аналог от AMD. А сам Ryzen 5 3600 легко заменить со временем 8-ядерным Zen 3. Мы опять не видим никакого преимущества ноутбука перед игровыми системными блоками — даже если добавить к сборке (вариант 2) набор из недорогих периферийных устройств. Сравнение цен и конфигураций в категории "до 100 000 рублей" Игровой ноутбук Системный блок Диагональ экрана и разрешение 15,6”, 1920 × 1080 точек

17,3”, 1920 × 1080 точек — Центральный процессор AMD Ryzen 7 4800H

Intel Core i7-9750H

Intel Core i5-10300H

Intel Core i7-10750H

Intel Core i5-1135G7 AMD Ryzen 5 3600 Графика NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q, 6 Гбайт

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, 6 Гбайт

NVIDIA GeForce RTX 3050, 4 Гбайт

NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, 4 Гбайт NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER, 6 Гбайт Оперативная память 8 Гбайт DDR4-2666

8 Гбайт DDR4-2933

8 Гбайт DDR4-3200

16 Гбайт DDR4-2400

16 Гбайт DDR4-2933

16 Гбайт DDR4-3200 16 Гбайт DDR4-3200 Накопитель SSD 256 Гбайт

SSD 512 Гбайт

SSD 1 Тбайт

HDD 1 Тбайт + SSD 128 Гбайт

HDD 1 Тбайт + SSD 256 Гбайт SSD 480-512 Гбайт, PCI Express Цена От 78 000 до 100 000 рублей 95 000 рублей В категории «до 100 000 рублей» нашлось 27 моделей ноутбуков, и речь идет об устройствах с графикой GeForce RTX 3050 (Ti) и GeForce GTX 1660 Ti. Самой недорогой оказалась модель HP Pavilion Gaming 15 (Core i5-10300H, 8 Гбайт DDR4-2933, 1 Тбайт SSD, GeForce GTX 1660 Ti в Max-Q-дизайне) — 78 000 рублей. За MSI GF63 (Core i5-10750H, 8 Гбайт DDR4-2666, 512 Гбайт SSD, GeForce RTX 3050) просят 82 000 рублей. Цены на модели с предустановленными 16 Гбайт ОЗУ начинаются от 91 000 рублей. Самым доступным вариантом в июле стал ASUS TUF Gaming A17 FX706IU (Ryzen 7 4800H, 16 Гбайт DDR4-3200, 512 Гбайт SSD, GeForce GTX 1660 Ti). Обзор этой модели, кстати, есть на нашем сайте. В бенчмарке 3DMARK Time Spy ASUS TUF Gaming A15 набирает 5872 балла (графика — 5559), в Fire Strike — 13891 (15210) балл, а в Unigine Superposition — 3140 очков. Это на 5, 0 и 9 % меньше, чем у недавно протестированного TUF Gaming F15, в котором распаяна GeForce RTX 3050 Ti. С одной стороны, у нас есть поддержка DLSS, которая однозначно пригодится графике уровня GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti. С другой стороны, мобильная версия GeForce GTX 1660 Ti банально имеет больше видеопамяти. Лично я при выборе ноутбука до 100 тысяч сделал бы ставку на графику с 6 Гбайт VRAM. За 95 000 рублей мы можем собрать системный блок со следующим железом: центральный процессор — AMD Ryzen 5 3600;

процессорный кулер — ID-Cooling SE-224-XT Basic;

оперативная память — Crucial Ballistix Red (BL8G32C16U4R) х2;

материнская плата — ASUS TUF B450M-PRO GAMING;

видеокарта — GeForce GTX 1660 SUPER;

твердотельный накопитель — Samsung 980 (MZ-V8V500BW);

блок питания — Be Quiet System Power 9 600 Вт;

корпус — DeepCool MATREXX 55 MESH PWM 2F. За 89 000 рублей выйдет точно такая же сборка, но с графикой уровня GeForce GTX 1660 — такая система окажется медленнее в среднем на 7 %. А вот если в этот системный блок установить GeForce RTX 3060, то его стоимость увеличится на 33 тысячи — мы вновь наблюдаем громадный скачок в цене при переходе от одного уровня графики к другому. Интересно, что лэптопы с графикой GeForce RTX 2060, GeForce RTX 3060, GeForce RTX 2070 и GeForce RTX 2080 стоят уже больше 100 000 рублей. Обращу ваше внимание, что версий поколения Turing в продаже почти не осталось. Самой недорогой оказалась модель GIGABYTE AORUS 5 KB (Core i7-10750H, 16 Гбайт DDR4-2666, 512 Гбайт SSD, GeForce RTX 2060) — речь идет о 101 тысяче рублей. За 105 тысяч можно взять Acer Nitro 5 AN515-45 (Ryzen 5 5600H, 12 Гбайт DDR4-3200, 512 Гбайт SSD, GeForce RTX 3060) — только максимальная мощность GPU здесь составляет 95 Вт (в режиме Dynamic Boost). На мой взгляд, «нитробук» будет не лучшим выбором, но об этом будет сказано чуть позже. Самым дешевым ноутбуком с GeForce RTX 3070 является модель Acer Nitro 5 AN515-45-R44U (Ryzen 7 5800H, 16 Гбайт DDR4-3200, 512 Гбайт SSD), которую можно достать в Москве за 130 000 рублей. У нас выходил обзор AN517, в этом ноутбуке используется схожее шасси. И графика, и центральный процессор мобильного ПК Acer работают на довольно низких частотах, а лимиты мощности для чипов составляют 80 и 45 Вт соответственно. Ну и дисплей у лэптопа за 130 тысяч откровенно средний. Версии ASUS TUF Dash с GeForce RTX 3070 стоят уже от 146 000 рублей, а ROG STRIX SCAR 17 (Ryzen 7 5800H, 16 Гбайт DDR4-3200, 1 Тбайт SSD) обойдется вам в среднем в 160 000 рублей. Наконец, самым недорогим лэптопом с графикой GeForce RTX 3080 на момент написания статьи оказался ROG Zephyrus G15 (Ryzen 7 5800HS, 16 Гбайт DDR4-3200, 1 Тбайт SSD) — он ваш за 171 тысячу рублей. На нашем сайте можно найти обзор модели GA503QR. Это в целом хороший и качественный ноутбук, но предельная мощность графики в нем составляет только 100 Вт. А вот за какой-нибудь MSI GE66 Raider 10UH-417RU (Core i7-10870H, 32 Гбайт DDR4-3200, 2 Тбайт SSD, GeForce RTX 3080 130 Вт) придется отдать уже 264 тысячи — больше четверти миллиона рублей! И ведь это еще не самый дорогой игровой лэптоп, который можно найти в московской рознице. Сейчас десктопная GeForce RTX 3070 Ti стоит в среднем 100 000 рублей. С учетом этого за 165 000 рублей мы можем собрать вот такой игровой системный блок: центральный процессор — Core i5-10600KF;

процессорный кулер — ID-COOLING SE-207-TRX BLACK;

оперативная память — Crucial Ballistix Red (BL8G32C16U4R) х2;

материнская плата — MSI Z490-A PRO;

видеокарта — GeForce RTX 3070 Ti;

твердотельный накопитель — Samsung 980 (MZ-V8V1T0BW);

блок питания — Be Quiet Pure Power 11 700 Вт;

корпус — DeepCool MATREXX 55 MESH PWM 2F. Знаете, на фоне цен на топовые ноутбуки приведенная выше сборка выглядит не такой уж и дорогой. Я отмечаю падение цен на видеокарты, но в начале июля адекватной их стоимость назвать все еще нельзя. Напомню, что рекомендованная цена GeForce RTX 3070 Ti, установленная NVIDIA в июне, составляет 58 000 рублей.

⇡#Методика тестирования и стенд

В сегодняшнем тестировании приняли участие следующие ноутбуки и сборки:

Участники тестирования Тип ПК Модель Экран Процессор Оперативная память Графика Накопитель Ноутбук ASUS ROG Zephyrus S17 GX703 17,3", 3840 × 2160 Intel Core i9-11900H, 8/16 ядер/потоков, 2,5 (4,9) ГГц, 45 Вт 32 Гбайт, DDR4-3200, два канала NVIDIA GeForce RTX 3080 для ноутбуков, 16 Гбайт GDDR6, 140 Вт c Dynamic Boost SSD, 3 Тбайт GIGABYTE AERO 17 HDR XD 17,3", 3840 × 2160 Intel Core i7-11800H, 8/16 ядер/потоков, 2,3 (4,6) ГГц, 45 Вт 32 Гбайт, DDR4-3200, два канала NVIDIA GeForce RTX 3070 для ноутбуков, 8 Гбайт GDDR6, 105 Вт с Dynamic Boost SSD, 1 Тбайт ASUS TUF Gaming A15 15,6'', 1920 × 1080 AMD Ryzen 7 4800H, 8/16 ядер/потоков, 2,9 (4,2) ГГц, 45 Вт 16 Гбайт, DDR4-3200, два канала NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, 6 Гбайт GDDR6 SSD, 1 Тбайт ASUS TUF Gaming A15 15,6'', 1920 × 1080 AMD Ryzen 7 4800H, 8/16 ядер/потоков, 2,9 (4,2) ГГц, 45 Вт 8 Гбайт, DDR4-3200, один канал NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, 6 Гбайт GDDR6 SSD, 1 Тбайт Сборка Сборка №1 27'', 3840 × 2160 AMD Ryzen 5 3600, 6/12 ядер/потоков, 3,6 (4,2) ГГц, 65 Вт 16 Гбайт, DDR4-3200, два канала NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 Гбайт GDDR5 SSD, 2 Тбайт Сборка №2 27'', 3840 × 2160 AMD Ryzen 5 3600, 6/12 ядер/потоков, 3,6 (4,2) ГГц, 65 Вт 16 Гбайт, DDR4-3200, два канала NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER, 6 Гбайт GDDR6 SSD, 2 Тбайт Сборка №3 27'', 3840 × 2160 Core i5-10600KF, 6/12 ядер/потоков, 4,1 (4,8) ГГц, 125 Вт 16 Гбайт, DDR4-3200, два канала NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 8 Гбайт GDDR6X SSD, 2 Тбайт

Тестовые стенды AMD Intel Центральный процессор Ryzen 5 3600 Core i5-10600KF Охлаждение be quiet! PURE ROCK SLIM Материнская плата ASUS TUF GAMING B550-PLUS (Wi-Fi) ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI) Оперативная память Crucial Ballistix Red BL8G32C16U4R, DDR4-3200, 2 × 8 Гбайт Видеокарта Palit GeForce GTX 1650 KalmX (+ доп. охлаждение)

GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER OC

ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3070 Ti OC Накопитель Intel 760p Series SSDPEKKW020T8X1 Блок питания Corsair AX1000, 1000 Вт Корпус Открытый стенд Монитор NEC EA244UHD Операционная система Windows 10 Pro x64 ПО для видеокарт NVIDIA 471.11 Дополнительное ПО Удаление драйверов Display Driver Uninstaller 18.0.2.2 Измерение FPS CapFrameX Разгон и мониторинг GPU-Z 2.38.0 MSI Afterburner 4.6.4 Дополнительное оборудование Тепловизор Fluke Ti400 Шумомер Mastech MS6708 Ваттметр watts up? PRO

Игры (разрешение Full HD, WQHD и Ultra HD):

World of Tanks EnCore RT. DirectX 11. Бенчмарк. Режим «Ультра», RT — выкл.

Counter Strike: Global Offensive. DirectX 9. Карта FPS Benchmark. Многоядерная обработка — вкл. Максимальное качество.

The Witcher III: Wild Hunt. DirectX 11. Новиград и окрестности. Максимальное качество.

GTA V. DirectX 11. Встроенный бенчмарк. Максимальное качество, FXAA + 2x MSAA, дополнительные настройки качества — вкл., 16х AF, масштаб разрешения изображения — выкл. В 4К — без AA.

PlayerUnknown's Battlegrounds. DirectX 11. Режим тренировки. Режим «Ультра».

Shadow of the Tomb Raider. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Максимальное качество, DXR — выкл., TAA.

Assassin's Creed Valhalla. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Режим «Самое высокое».

Battlefield V. DirectX 12. Миссия «Последний Тигр». Режим «Ультра», TAA, DXR — выкл.

Red Dead Redemption 2. Vulkan. Встроенный бенчмарк. Максимальное качество (дополнительные настройки — выкл.), TAA.

Horizon Zero Dawn. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Наивысшее качество, TAA.

Death Stranding. DirectX 12. Пролог. Максимальное качество.

A Total War Saga: TROY. DirectX 11. Встроенный бенчмарк. Режим «Макс.», 4x AA. В 4K — без АА.

Watch Dogs: Legion. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Максимальное качество, TAA, DXR — выкл., DLSS — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Режим качества «Впечатляющее», DXR — выкл., DLSS — выкл.

Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 99-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

В это тяжело поверить, но достать игровой лэптоп с мобильными GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1650 Ti оказалось непосильной задачей. Вендоры с радостью дают ноутбуки с топовой GeForce RTX 3080, но бюджетных компьютеров под рукой отчего-то не оказывается.

Результаты тестирования в играх, Full HD, FPS (больше — лучше) ASUS TUF Gaming A15 (8 Гбайт) ASUS TUF Gaming A15 (16 Гбайт) Ryzen 5 3600 + GeForce GTX 1650 Ryzen 5 3600 + GeForce GTX 1660 SUPER AVG 1% MIN AVG 1% MIN AVG 1% MIN AVG 1% MIN World of Tanks 127 85 133 86 79 54 146 98 CS: GO 165 65 224 68 239 55 346 85 PlayerUnknown's Battlegrounds 102 69 113 82 68 56 121 93 The Witcher III: Wild Hunt 64 35 72 50 45 36 81 62 GTA V 56 36 72 53 51 36 81 57 Battlefield V 65 39 73 48 36 27 79 64 Red Dead Redemption 2 40 30 41 31 40 29 49 40 Shadow of the Tomb Raider 64 36 72 51 43 35 78 57 Watch Dogs: Legion 28 17 31 20 17 12 33 21 A Total War Saga: TROY 47 33 51 40 32 26 55 44 Cyberpunk 2077 36 21 38 28 19 14 42 32 Death Stranding 86 69 88 76 54 45 92 80 Assassin's Creed Valhalla 42 30 43 32 10 8 45 34 Horizon Zero Dawn 58 42 61 49 35 29 67 53

Сравнивая лэптоп с мобильной GeForce GTX 1660 Ti и системный блок с GeForce GTX 1660 SUPER, мы констатируем несколько интересных вещей. Во-первых, десктоп оказывается быстрее — на 15-18 % в среднем.

Ранее мы увидели, что среди лэптопов в категории «до 100 000 рублей» присутствует очень много моделей с 8 Гбайт оперативной памяти. Поэтому, во-вторых, надо либо брать версию с 16 Гбайт, либо самостоятельно докупать память своему лэптопу. 16 Гбайт — это минимум для игрового ПК в 2021 году.

В целом, в-третьих, в этой категории игровые лэптопы мало в чем уступают системным блокам, собранным по схожей цене. Если использовать такой мобильный ПК как основную систему дома, то она на момент написания статьи смотрится даже выгоднее — ведь к предложенному мной системному блоку с GeForce GTX 1660 SUPER еще нужно докупить монитор и прочую периферию. Но если все это уже есть, то, как мы видим, игровой ноутбук оказывается ничем не лучше системного блока, собранного во время майнинг-бума.

Результаты тестирования в играх, Full HD, FPS (больше — лучше) GIGABYTE AERO 17 HDR XD ASUS ROG Zephyrus S17 GX703 Core i5-10600KF + GeForce RTX 3070 Ti AVG 1% MIN AVG 1% MIN AVG 1% MIN World of Tanks 230 151 258 169 340 225 CS: GO 420 111 458 142 566 165 PlayerUnknown's Battlegrounds 169 113 193 136 263 182 The Witcher III: Wild Hunt 102 65 116 79 155 95 GTA V 84 58 92 65 105 72 Battlefield V 111 70 135 83 173 112 Red Dead Redemption 2 69 56 77 62 104 85 Shadow of the Tomb Raider 77 48 79 49 152 97 Watch Dogs: Legion 69 46 73 56 89 68 A Total War Saga: TROY 80 64 91 70 110 76 Cyberpunk 2077 63 47 74 52 97 68 Death Stranding 87 68 90 69 159 119 Assassin's Creed Valhalla 63 44 66 46 95 66 Horizon Zero Dawn 68 46 104 74 118 78

Результаты тестирования в играх, WQHD, FPS (больше — лучше) GIGABYTE AERO 17 HDR XD ASUS ROG Zephyrus S17 GX703 Core i5-10600KF + GeForce RTX 3070 Ti AVG 1% MIN AVG 1% MIN AVG 1% MIN World of Tanks 160 105 170 116 225 153 CS: GO 317 71 341 91 440 105 PlayerUnknown's Battlegrounds 123 82 165 118 207 151 The Witcher III: Wild Hunt 78 50 92 60 128 82 GTA V 73 54 77 57 103 72 Battlefield V 85 57 105 68 146 105 Red Dead Redemption 2 54 45 62 51 84 70 Shadow of the Tomb Raider 70 48 77 49 124 92 Watch Dogs: Legion 55 37 58 46 71 55 A Total War Saga: TROY 57 45 66 52 85 68 Cyberpunk 2077 32 23 51 37 67 52 Death Stranding 84 68 88 69 144 117 Assassin's Creed Valhalla 51 36 58 41 78 58 Horizon Zero Dawn 65 44 89 61 110 76

Когда сравниваешь дорогие лэптопы с дорогими же системными блоками, дела обстоят гораздо интереснее. Да, сопоставляя мобильную и дискретную версии GeForce GTX 16, мы тоже сталкиваемся с процессорозависимостью — и Ryzen 5 3600 оказывается быстрее Ryzen 7 4800H, хотя у последнего больше ядер. Причины этого подробно описаны в статье «Компьютер месяца. Спецвыпуск: на что способны самые быстрые игровые системы 2021 года». Теперь, противопоставляя сборку с дискретной GeForce RTX 3070 Ti лэптопам с мобильными GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080, мы сталкиваемся с еще более серьезной процессорозависимостью. А ведь Core i5-10600KF в низких разрешениях тоже ограничивает GeForce RTX 3070 Ti в некоторых играх.

Ничего с этим не поделать. На рынке процессоров для настольных ПК наблюдается серьезнейшая конкуренция: AMD и Intel представили схожие по производительности микроархитектуры, а последнее слово очень часто остается за такими характеристиками, как частота и количество ядер. Поэтому нас не удивляет, что флагманские 8- и 10-ядерные процессоры могут потреблять свыше 300 Вт, а для их охлаждения приходится использовать систему жидкостного охлаждения или суперкулер. Чипы Ryzen в этом плане оказываются заметно экономичнее, но и здесь не удивляет тот факт, что 6- и 8-ядерные модели последних поколений потребляют больше 125 Вт.

В лэптопах по понятным причинам такие лимиты мощности недостижимы, а потому страдает частота CPU. Прочтите статью «Ryzen 5000 (Zen 3) против Rocket Lake (Cypress Cove): что показал тест IPC», если до сих пор не сделали этого. Рост FPS в играх при переходе от 4 ГГц к номинальным частотам Ryzen 7 5800X и Core i7-11700K составил в среднем 5 %. Это значит, что быстродействие наиболее современных процессоров разных производителей с одинаковым числом ядер в первую очередь зависит от эффективности их микроархитектур, а не от взятых ими тактовых частот. Получается, игровые ноутбуки в топовом сегменте даже больше зависят от микроархитектуры ЦП, так как мобильные чипы имеют еще больший дефицит тактовой частоты. Именно игровым лэптопам в первую очередь нужен переход на Zen 4, Alder Lake и DDR5, а также использование современных техпроцессов.

А еще в игровых ноутбуках даже топ-уровня используется откровенно медленная память — DDR4-3200 c таймингами 22-22-22-52. Ту же ОЗУ для десктопа всегда можно настроить: либо увеличить частоту, либо снизить тайминги, либо и то и другое сразу.

Мобильная GeForce RTX 3080, работающая в режиме Dynamic Boost с мощностью 140 Вт, серьезно уступает дискретной GeForce RTX 3070 Ti. Это хорошо видно в разрешении Ultra HD (как менее процессорозависимом), в котором ROG Zephyrus S17 GX703 уступает самосборному системному блоку в среднем 36 %. Интересно получается: в низких разрешениях сократить отставание мешает процессорозависимость, в Ultra HD — разница в частотах GPU и VRAM.

Уверен, вы прекрасно понимаете, что смена GeForce RTX 3070 Ti в сборке на GeForce RTX 3070 (средняя цена — 105 000 рублей), GeForce RTX 3060 Ti (85 000 рублей) или Radeon RX 6700 XT (90 000 рублей) ситуацию не перевернет. Системный блок будет заметно быстрее в большинстве игр, так как перечисленные адаптеры оказываются медленнее GeForce RTX 3070 Ti на 5 и 15 % соответственно.

Вывод простой: если вы хотели потратить кучу денег, то покупка ноутбука с графикой GeForce RTX 3070 или GeForce RTX 3080 должна быть мотивирована другими причинами, а не желанием обзавестись мощным лэптопом вместо системного блока. Например, отсутствием места дома, необходимостью постоянно переезжать или частыми командировками. В таких условиях ноутбук — ваш выбор.

Результаты тестирования в играх, Ultra HD, FPS (больше — лучше) GIGABYTE AERO 17 HDR XD ASUS ROG Zephyrus S17 GX703 Core i5-10600KF + GeForce RTX 3070 Ti AVG 1% MIN AVG 1% MIN AVG 1% MIN World of Tanks 68 47 86 60 115 79 CS: GO 190 41 190 45 309 67 PlayerUnknown's Battlegrounds 70 55 105 65 115 91 The Witcher III: Wild Hunt 47 32 56 38 75 60 GTA V 58 41 62 46 93 63 Battlefield V 49 36 59 46 83 66 Red Dead Redemption 2 35 29 41 33 56 47 Shadow of the Tomb Raider 42 34 51 40 69 54 Watch Dogs: Legion 30 26 36 31 40 31 A Total War Saga: TROY 47 39 54 46 72 60 Cyberpunk 2077 20 16 26 21 34 29 Death Stranding 56 45 66 57 89 76 Assassin's Creed Valhalla 33 24 39 29 48 37 Horizon Zero Dawn 43 33 54 43 71 55

Игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей действительно могут заменить системный блок в нынешнее время. Мы видим, что лэптоп с мобильной GeForce GTX 1660 Ti практически не отстает от системного блока с GeForce GTX 1660 SUPER при схожей цене.

А вот в сегменте High-end, когда речь заходит о ноутбуках с графикой GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080, ситуация меняется с точностью до наоборот. Даже в условиях дефицита в этом году игровых видеокарт самосборный системный блок по-прежнему оказывается заметно быстрее при сравнимой цене.