MSI выпустит игровой компьютер, оформленный в стиле аниме Evangelion

Не так давно компания ASUS анонсировала графический ускоритель GeForce RTX 3090 ROG Strix EVA Edition и материнскую плату ROG Maximus Z690 Hero по мотивам японского аниме Evangelion. А теперь о подготовке продуктов в стиле данного сериала сообщила компания MSI.

Речь идёт о мощном настольном компьютере MSI X Evangelion e: Project. Он получит компоненты в фиолетовом и зелёном цветах. Такое исполнение отражает цвет боевой человекоподобной машины «Евангелион-1», которая фигурируют в одноимённом аниме-сериале.

В оснащение десктопа, в частности, войдёт материнская плата MAG B660 Tomahawk EVA e-Project для процессоров Intel в исполнении LGA 1700. Говорится об использовании системы жидкостного охлаждения класса «всё в одном» MAG CoreLiquid C240 EVA e-Project.

Питание обеспечит блок MAG A650BN EVA e-Project мощностью 650 Вт с сертификатом 80 Plus Bronze, а сам компьютер будет заключён в корпус MPG Gungnir 110R EVA e-Project.

Более подробную информацию о новинке можно найти здесь. Цена пока, к сожалению, не раскрывается.