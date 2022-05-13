Смартфон OnePlus Ace Speed Edition со 120-Гц дисплеем дебютирует 17 мая

Не так давно дебютировал смартфон OnePlus Ace с процессором MediaTek Dimensity 8100 Max и 6,7-дюймовым дисплеем формата Full HD+ (2412 × 1080 точек). А теперь компания OnePlus сообщила о скором выходе аппарата Ace Speed Edition: он дебютирует 17 мая.

Новинка также получит чип Dimensity 8100 Max. Он объединяет восемь ядер в виде связки Arm Cortex-A78 и Cortex-A55 с максимальной тактовой частотой 2,85 ГГц, графический акселератор Arm Mali-G610 MC6 и модем 5G.

Объём оперативной памяти LPDDR5 — 8 и 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128, 256 и 512 Гбайт. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 65-ваттной зарядки.

Размер экрана Full HD+ LCD составит 6,59 дюйма по диагонали, разрешение — 2412 × 1080 точек, частота обновления — 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев расположится в боковой части.

Спереди будет установлена 16-мегапиксельная камера. Тыльная камера соединит датчики на 64, 8 и 2 млн пикселей. Называются размеры и вес — 164,3 × 75,8 × 8,7 мм и 205 г. Операционная система — OxygenOS 12.1 на основе Android 12.