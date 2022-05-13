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AUO показала дисплеи для игровых мониторов и ноутбуков с частотой обновления 480 Гц

Компания AUO на выставке SID Display Week 2022 показала 24-дюймовый дисплей и 16-дюймовую панель для ноутбуков с поддержкой частоты обновления 480 Гц. Оба экрана поддерживают разрешение 1920 × 1080 пикселей, обладают откликом ниже 1 мс и используют в своей основе матрицу TN.

Источник изображений: AUO

Источник изображений: AUO

Более подробные технические характеристики панелей компания не указывает. Кроме того, AUO не предоставила никакой информации относительно того, когда производители мониторов смогут получить подобные решения для использования в своих настольных мониторах и лэптопах. Обе новинки можно увидеть на 56 секунде видео ниже.

На данный момент очевидно, что оба дисплея рассчитаны на использование в составе игровых мониторов и ноутбуков. На это намекает не только высокая частота обновления, которая очень важна, например, в соревновательных играх вроде Counter-Strike: Global Offensive, но также и сама матрица TN, которая используется в их основе. Технология TN утратила былую популярность и на её смену пришли быстрые IPS-, VA- и OLED-панели, которые предлагают более сочное изображение, более точную передачу цвета, а также обладают более широкими углами обзора. Однако для производителей мониторов выбор в пользу TN-матрицы по-прежнему актуален, если речь идёт о производстве дисплея с максимальной частотой обновления.

Компания AUO также показала на выставке новые широкоформатные панели на базе технологии AmLED (Adaptive mini LED), которая по сути является усовершенствованной Mini LED, AmLED-панели для 16-дюймовых игровых ноутбуков, новые панели для лэптопов с интегрированной камерой, а также цветные дисплеи на базе технологии ChLCD на холестерических жидких кристаллах. Дисплеи на основе данной технологии не потребляют энергию для статического отображения информации. Энергия расходуется только на изменение изображения. Как у экраном на электронных чернилах E Ink.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: дисплеи, auo, мониторы, tn-матрица
дисплеи, auo, мониторы, tn-матрица
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