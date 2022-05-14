Thermalright представила кулер AXP120-X67 White ARGB с яркой подсветкой

Компания Thermalright анонсировала процессорный кулер AXP120-X67 White ARGB. Новинка имеет низкопрофильную конструкцию, благодаря чему подходит для применения в компактных настольных компьютерах — например, на основе материнских плат типоразмера Mini-ITX.

Решение формата «поток сверху» оборудовано радиатором, через который проходят шесть тепловых трубок диаметром 6 мм. В основании располагается медная пластина C1100 с никелевым покрытием.

Обдув возложен на вентилятор TL-C12015W-S диаметром 120 мм. Частота вращения крыльчатки управляется методом широтно-​импульсной модуляции (ШИМ): максимальный показатель — 1800 оборотов в минуту. Формируется воздушный поток объёмом до 100 кубометров в час. Статическое давление достигает 1,36 мм водного столба. Уровень шума не превышает 26,1 дБА.

Кулер полностью выполнен в белом цвете. Это касается, в частности, тепловых трубок и кожуха вентилятора. Имеется яркая адресуемая подсветка ARGB. Изделие совместимо с процессорами AMD в исполнении AM4 и с чипами Intel в конструктиве LGA 115X/1200/1700/2011/-3/2066. Общая высота новинки — 67 мм.