Colorful выпустила GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3070 Ti с оформлением по мотивам игры Naraka: Bladepoint

Китайская компания Colorful выпустила видеокарты GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3070 Ti, оформление которых было вдохновлено популярной игрой в жанре королевской битвы Naraka: Bladepoint. Обе новинки относятся к серии ускорителей BattleAx.

Ускорители оснащены точно такими же трёхвентиляторными системами охлаждения, как и обычные модели GeForce RTX 30-й серии в исполнении BattleAx. Единственное отличие между версиями заключается в оформлении по мотивам игры.

Для обеих моделей заявляются эталонные характеристики. В случае GeForce RTX 3060 графический процессор имеет Boost-частоту в 1702 МГц, а у модели GeForce RTX 3070 Ti — 1770 МГц. Старшая модель имеет 12 Гбайт памяти GDDR6X со скоростью 19 Гбит/с. Младшая получила 8 Гбайт GDDR6 со скоростью 15 Гбит/с. Модель Colorful GeForce RTX 3060 BattleAx Naraka Bladepoint Edition оснащена одним 8-контактным разъёмом для дополнительного питания. Старшая модель получила один 12-контактный разъём для дополнительного питания.

К слову, Colorful — не единственная компания, которая вдохновилась игрой Naraka: Bladepoint. Ранее компания Zotac выпустила ускоритель GeForce RTX 3080 Ti X-Gaming Naraka Bladepoint Edition с аналогичной тематикой.

Colorful GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3070 Ti BattleAx Naraka Bladepoint Edition уже стали появляться на различных китайских торговых онлайн-площадках. Младшая модель оценивается примерно в $412, старшая — в $693.