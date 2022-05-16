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Colorful выпустила GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3070 Ti с оформлением по мотивам игры Naraka: Bladepoint

Китайская компания Colorful выпустила видеокарты GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3070 Ti, оформление которых было вдохновлено популярной игрой в жанре королевской битвы Naraka: Bladepoint. Обе новинки относятся к серии ускорителей BattleAx.

Источник изображений: Colorful

Источник изображений: Colorful

Ускорители оснащены точно такими же трёхвентиляторными системами охлаждения, как и обычные модели GeForce RTX 30-й серии в исполнении BattleAx. Единственное отличие между версиями заключается в оформлении по мотивам игры.

Для обеих моделей заявляются эталонные характеристики. В случае GeForce RTX 3060 графический процессор имеет Boost-частоту в 1702 МГц, а у модели GeForce RTX 3070 Ti — 1770 МГц. Старшая модель имеет 12 Гбайт памяти GDDR6X со скоростью 19 Гбит/с. Младшая получила 8 Гбайт GDDR6 со скоростью 15 Гбит/с. Модель Colorful GeForce RTX 3060 BattleAx Naraka Bladepoint Edition оснащена одним 8-контактным разъёмом для дополнительного питания. Старшая модель получила один 12-контактный разъём для дополнительного питания.

Colorful GeForce RTX 3060 BattleAx Naraka Bladepoint Edition

Colorful GeForce RTX 3060 BattleAx Naraka Bladepoint Edition

Colorful GeForce RTX 3070 Ti BattleAx Naraka Bladepoint Edition

Colorful GeForce RTX 3070 Ti BattleAx Naraka Bladepoint Edition

К слову, Colorful — не единственная компания, которая вдохновилась игрой Naraka: Bladepoint. Ранее компания Zotac выпустила ускоритель GeForce RTX 3080 Ti X-Gaming Naraka Bladepoint Edition с аналогичной тематикой.

Colorful GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3070 Ti BattleAx Naraka Bladepoint Edition уже стали появляться на различных китайских торговых онлайн-площадках. Младшая модель оценивается примерно в $412, старшая — в $693.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: colorful, geforce rtx 3060, geforce rtx 3070 ti, naraka: bladepoint, видеокарты
colorful, geforce rtx 3060, geforce rtx 3070 ti, naraka: bladepoint, видеокарты
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