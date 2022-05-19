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Acer представила моноблок Veriton Vero с чипом Core i9 и видеокартой NVIDIA GeForce MX550

Компания Acer анонсировала настольный компьютер класса «всё в одном» Veriton Vero на аппаратной платформе Intel. В качестве операционной системы применяется Windows 11.

Источник изображений: Acer

Источник изображений: Acer

Моноблок получил дисплей FHD IPS размером 24 дюйма по диагонали с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Обработкой графики занят ускоритель NVIDIA GeForce MX550. Экран имеет узкие рамки в боковых частях и сверху.

Установлен процессор Core i9 двенадцатого поколения (Alder Lake). Объём оперативной памяти DDR4-3200 может достигать 64 Гбайт. Допускается применение двух твердотельных накопителей M.2 вместимостью до 2 Тбайт.

Компьютер несёт на борту адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6E с поддержкой частотных диапазонов 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Кроме того, есть контроллеры Bluetooth 5.2 и Gigabit Ethernet. В оснащение входят 5-мегапиксельная камера и порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C.

Разработчик подчёркивает, что моноблок с сертификатом EPEAT Gold на 30 % изготовлен из переработанного пластика и поставляется в упаковке из полностью перерабатываемой бумаги, а его клавиатура и мышь также изготовлены из переработанного пластика. Цена составит от 800 долларов США.

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Рубрики: Новости Hardware, barebone-системы, неттопы, all-in-one PC, медиацентры,
Теги: acer, all-in-one, моноблок, компьютер, десктоп
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