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Вокруг Arm China снова что-то происходит — контрольный пакет акций хочет купить неизвестная компания

Никому неизвестная компания Lotcap Group с регистрацией в Макао и капитализацией $6200 сообщила, что она согласовала с китайскими владельцами контрольного пакета акций Arm China вопрос приобретения всего пакета ценных бумаг. В случае совершения сделки полный контроль над китайским филиалом Arm перейдёт в руки неизвестных лиц и компаний. Кто стоит за Lotcap Group сегодня неизвестно, поэтому делать выводы рано.

Источник изображения: semianalysis.substack.com

Источник изображения: semianalysis.substack.com

О компании Lotcap Group ничего неизвестно, кроме адреса электронной почты. Компания подтвердила источнику, что она находится на пути к покупке контрольного пакета акций Arm China. Представители Arm China сообщили, что они не получали уведомление о смене собственника (что неудивительно, поскольку сделка ещё не закрыта). В головном офисе Arm также отказались от комментариев, хотя Lotcap Group призналась, что британский офис в курсе происходящего и ничего не имеет против.

Согласно заявлению Lotcap Group, компания стремится инвестировать в технологический сектор в районе Большого залива — регионе, включающем Гонконг, Макао, а также Шэньчжэнь, где зарегистрирована компания Arm China. Для получения контроля над китайским филиалом Arm компания Lotcap Group договорилась купить 31 % акций у китайского акционера, компании Hopu Investment, и пытается склонить к продаже акций бывшего мятежного директора филиала — Аллена Ву (Allen Wu). Аллену Ву принадлежит 16 % акций Arm China и он подтвердил факт переговоров с ним на эту тему. Также Аллену Ву сообщил, что договорённость о продаже принадлежащих Hopu Investment акций уже достигнута через гонконгскую компанию-прокладку.

Поскольку, по слухам, британский офис Arm одобряет происходящее, можно предположить, что контроль над Arm China пытаются отобрать из рук китайской стороны. Чем чревато противное наглядно показали события с директором Алленом Ву. Как вы можете помнить, несколько последних лет директор Ву занимался самоуправством в филиале, блокируя распоряжения головного офиса. Сместить его с должности удалось только после перерегистрации филиала с заменой всех реквизитов — печати, уставных документов и другого, для чего пришлось договариваться с местными властями.

Мутная схема с переходом контрольного пакета акций Arm China в руки неизвестной компании не добавляет прозрачности в работе китайского филиала. По крайней мере, на первый взгляд. А прозрачность нужна в первую очередь британскому офису и компании SoftBank, которая хочет вывести Arm на биржу ценных бумаг (IPO). Ждём разъяснений.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: arm china, поглощения, акции
arm china, поглощения, акции
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