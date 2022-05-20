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Minisforum представила первый в мире неттоп с дискретной графикой AMD Radeon RX 6000

Компания Minisforum анонсировала настольный компьютер небольшого форм-фактора HX90G, который вошёл в семейство Neptune Series. Новинка функционирует под управлением операционной системы Windows 11.

Источник изображений: Minisforum

Источник изображений: Minisforum

Разработчик называет устройство первым в мире мини-компьютером, который оборудован дискретным графическим ускорителем AMD Radeon RX 6000. Неттоп несёт на борту адаптер Radeon RX 6650M. Он построен на GPU с 28 вычислительными блоками (1792 потоковых процессора) и игровой частотой 2222 МГц, который дополняют 8 Гбайт памяти GDDR6.

Задействован мощный мобильный центральный процессор Ryzen 9 5900HX. Чип объединяет восемь ядер с возможностью одновременной обработки до 16 потоков инструкций. Номинальная тактовая частота составляет 3,3 ГГц, максимальная — 4,6 ГГц.

Устройство располагает 16 Гбайт оперативной памяти и твердотельным накопителем М.2 вместимостью 512 Гбайт. Есть сетевой контроллер Ethernet с пропускной способностью до 2,5 Гбит/с.

В набор интерфейсов входят по два разъёма HDMI и DisplayPort. Компьютер заключён в корпус объёмом 2,8 литра. Информации об ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.

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Рубрики: Новости Hardware, barebone-системы, неттопы, all-in-one PC, медиацентры,
Теги: minisforum, компьютер, неттоп, amd
minisforum, компьютер, неттоп, amd
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